 Центр минимизации таможенных платежей, при содействии которого компании занизили стоимость импортируемых товаров на сумму более 100 млн грн, ликвидирован на Николаевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации и уклонению от уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и последующей легализации этих товаров.

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С целью занижения таможенной стоимости импортируемых товаров и, соответственно, минимизации таможенных платежей для своих "клиентов" фигуранты оформляли импорт заказанных товаров из стран Европы и Китая от имени подконтрольных компаний-нерезидентов в адрес подконтрольных компаний-импортеров по документам, в которые были внесены недостоверные сведения по стоимости и классификации импортируемых товаров.

В дальнейшем указанные товары реализовывали за наличный и безналичный расчет. Документально их реализацию отражали от имени подконтрольных транзитных компаний в адрес предприятий реального сектора экономики, формируя последним налоговый кредит по НДС. При этом осуществлялась смена номенклатуры товаров (инструменты, рыболовные принадлежности, средства для ухода за волосами, средства гигиены, мебель, спортивный инвентарь, туалетная вода, пр.).

Таким образом, при содействии фигурантов компании реального сектора экономики, которые пользовались незаконными услугами, в течение 2017-2018 гг. в целом занизили стоимость импортируемых товаров более чем на 100 млн грн.

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На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов, а также в легковых транспортных средствах и грузовом автомобилях, которые ими использовались. По их результатам изъято оригиналы первичных бухгалтерских документов и документы по осуществлению импорта товаров в течение 2017-2018 годов, 7 печатей подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), клише, электронные носители, компьютерную технику и ноутбуки, оттиски печатей компаний-нерезидентов в электронном виде, импортируемые товары, поступившие в адрес подконтрольной компании, ориентировочной рыночной стоимостью около 3 млн грн.





Продолжается следствие.