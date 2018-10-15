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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Утром 2 группы оккупантов пытались скрытно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб. ФОТОрепортаж

Сегодня утром оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, в результате чего враг понес потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Выполнение задач на линии соприкосновения всегда связано с опасностью. Только круглосуточная бдительность и готовность к немедленным действиям спасут жизнь воину и станут залогом успешного выполнения боевой задачи", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, сегодня в 5:40, оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов Объединенных сил в районе Авдеевки.

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"Две группы оккупантов будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, на самом деле только подошли на дальность эффективного ведения огня. Передвижения врага постоянно контролировалось наблюдателем Виталием Пархомовичем, дежурные огневые средства готовились к открытию огня. Еще несколько метров, и командир роты лейтенант Роман Санин, дает команду "Огонь!". Подготовленный сосредоточенный огонь не оставляет противнику шансов. Оккупанты спешно отступают. Не все. Некоторых успевают вынести. Им уже не воевать. Завершает дело резервная группа под командованием младшего лейтенанта Александра Чабана, которая прочесывает место боя и убеждается в том, что противника на подступах к нашим позициям нет. Враг на поле боя покинул оружие - ручной пулемет РПК, который по номерному учету никогда не находился в Вооруженных силах Украины. Это оружие больше не будет в руках врага", - сказано в сообщении.

Утром 2 группы оккупантов пытались скрытно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб 01
Утром 2 группы оккупантов пытались скрытно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб 02
Утром 2 группы оккупантов пытались скрытно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб 03

Фото: пресс-центр ООС/Facebook

Утром 2 группы оккупантов пытались скрытно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб 04

Источник: https://censor.net.ua/p3091428
 
   
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Жаль, что заставили бежать, а не вечно лежать.
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- "Две группы оккупантов будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, на самом деле только подошли на дальность эффективного ведения огня."

- "Еще несколько метров, и командир роты лейтенант Роман Санин, дает команду "Огонь!".

Подготовленный сосредоточенный огонь не оставляет противнику шансов. Оккупанты спешно отступают."
- Не все. Некоторых успевают вынести. Им уже не воевать.

- Завершает дело резервная группа под командованием младшего лейтенанта Александра Чабана, которая прочесывает место боя и убеждается в том, что противника на подступах к нашим позициям нет.

- Это оружие больше не будет в руках врага"

Это что? Сводка с передовой? Или художественное произведение?
РПК, судя по внешнему виду - лет 40!
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...повреждения вполне ремонтопригодны, можно будет колбасить руснявых впопучленцев... Утром 2 группы оккупантов пытались скрытно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб - Цензор.НЕТ 9956
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУтром 2 группы оккупантов пытались скрытно проникнуть на позиции ОС под Авдеевкой. Украинские воины открыли сосредоточенный огонь, заставив врага бежать, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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