 Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После небольшой стычки полиция забрала палатку.
Напоминаем,14 октября группа активистов, во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, пытались принести и поставить палатки на Майдане. Полиция не позволила им это сделать.
осталось 14 997-х подождать...
Не будьте наивными и не позволяйте себе недооценивать врага. Он очень хитер.
Пройшло майже 5 років з подій, а влада як боялася людей так і боїться досі, саме тому досі йде війна та гинуть патріоти. Бо бидло не виходить на Майдан, виходять відважні та розумні люди, які завжди перемагають.
розстрілювали нинішні, мереманивши 1-2 начальників беркутів, і так нікого звісно за це і не посадили.
Вот в этой толпе не нашлось "спеца", способного сделать элементарнейшую работу, и даже не поняли принципа, данного таинства.. Что они могут построить или создать, в принципе? Так и будут горлопанить.