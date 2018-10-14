 Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После небольшой стычки полиция забрала палатку.

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Напоминаем,14 октября группа активистов, во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, пытались принести и поставить палатки на Майдане. Полиция не позволила им это сделать.