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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16614) майдан (3834) Нацполиция (8302) Богачук Олег (721)

 Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа людей пыталась установить палатку на Майдане Незалежности в Киеве, но сотрудники полиции помешали им это сделать.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После небольшой стычки полиция забрала палатку.

Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проверяла оперативную информацию об опасном предмете. Препятствующие бросили два взрывпакета, - Шевченко о стычке в центре Киева

Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности 02
Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности 03

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Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности 04

Напоминаем,14 октября группа активистов, во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, пытались принести и поставить палатки на Майдане. Полиция не позволила им это сделать.

Источник: https://censor.net.ua/p3091374
 
   
 Топ комментарии
 
Все как 5 лет назад. Менты охраняют памятник ватутину, офис медведчука и не разрешают ставить палатки...... А беркутня так же волает - Что ночевать негде? ..... прошло 5 лет.....
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Централизованный сбор (или, сгон) бюджетников на «Петин молебен» это отнюдь не свидетельство Петиного безумия и вождизма.Это тестовая акция. Оценка лояльности и эффективности губернаторов по обеспечению «тушек» для голосований, митингов и каруселей.
Не будьте наивными и не позволяйте себе недооценивать врага. Он очень хитер.
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чтоб всякая рошеновская чуйня на форумах спрашивала
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На Майдане теперь можно устанавливать только шезлонги

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Пока завсю эту батву платят,будут полатки и псевдопатриоты... у меня например нетвремени такой херней зантматся,мне семью кормить надо...
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Осторожно только! С Ревой объёмы порций согласовано?
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шахтёры тоже говорили - Нам работать надо! Вот и доработались.
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Тю, мож туристи посвяткувати приїхали.
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Это то самое "трепло", Семенихин, который утверждал, что в Конотопе слышны взрывы в Ичне, когда в Нежине, за 30 км, люди ничего не слышали? Всё ясно ...
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Та не было канешна никаких взрывов в Ичне Поліція не дала групі людей встановити намет на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 3436 Иди спокойно спать, сторож
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вот - вас уже трое...
осталось 14 997-х подождать...
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Как-то постепенно демократия наступила... ну такая как у северного соседа.
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Торговый партньор торгового партнёра видит издалека
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Пётр Лексеич, конечно - строитель-профи! Сначала помогал кучме демократию строить, потом януковичу помогал демократию строить, теперь вот и сам попрорабствовать взялся...
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Никто с прэзыдентив не сделал столько для Майдана сколько Петр Алексеич Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 8200 По крайней мере рамок ни при ком до него не наблюдалось
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Не.Кравчук строил партийную ячейку.Кучма строил Украину по заводскому опыту,як директор Южмаша с колючкой на заборе и парткомом красных директоров.Ющенко-строил музей з глечиками и вуликами.Петя з Украины строит бизнесовую империю Рошен,по принципу я сказал и ничего личного Поліція не дала групі людей встановити намет на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 2776
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Все как 5 лет назад. Менты охраняют памятник ватутину, офис медведчука и не разрешают ставить палатки...... А беркутня так же волает - Что ночевать негде? ..... прошло 5 лет.....
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Беркутни стало больше, цацки у них дороже и называются теперь ̶р̶о̶с̶г̶в̶а̶р̶д̶и̶я̶ нацгвардия.
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Не все. Ідіотів стало менше.Але вождів- клоунів побільшало. І всі- "патріоти" або "активісти".
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Так и 5 лет назад антимайдан называл майдановцев патриотами и активистами в кавычках. Ничего не изменилось. И у пети идиотов оказалось на 1% больше - за яныка проголосовало 53%, за петю 54%. Это если верить награжденному пете охендовскому.))))
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Централизованный сбор (или, сгон) бюджетников на «Петин молебен» это отнюдь не свидетельство Петиного безумия и вождизма.Это тестовая акция. Оценка лояльности и эффективности губернаторов по обеспечению «тушек» для голосований, митингов и каруселей.
Не будьте наивными и не позволяйте себе недооценивать врага. Он очень хитер.
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Тінь Майдану підкрадається все ближче, не дає запроданцям спати та жрати.

Пройшло майже 5 років з подій, а влада як боялася людей так і боїться досі, саме тому досі йде війна та гинуть патріоти. Бо бидло не виходить на Майдан, виходять відважні та розумні люди, які завжди перемагають.
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Хитрый - это не тот. которого считают хитрым, а тот, которого считают простаком. (с) Полиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности - Цензор.НЕТ 9445
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Ну. во-первых они не всегда побеждают, а во-вторых даже после любой победы (мы это уже два раза наблюдали) наступают выборы, где выбор вот тех единиц, кто стоял на площадях, растворяется в бездумном голосовании тех, кто сидел на диване.
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За кого болеть?
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При Янике намети стояли без проблем, а при цьому п..... нізя, ти ба яка гидота труслива...
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очередные леволюционеры прикацапленные всрались... Ниче интересного, одно смешно, как они, от бессилия, киевлян опять в сети поскудят))))
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скоро порохобиомусор будут говорить " эти кАзлы мешают нам жить!" " работать надо ,а не митинговать!" харкаю тебе в рожу зеленым смачным плевком-хробаком
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во как все меняется - как при яныке - так протестующие))) как при пете - так группа людей... тварь шоколадная
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так при яныке было понятно против чего протест. а тут? требования "активисты" озвучивали хоть какие то?
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что тебе было понятно? то что петя тебе рассказал?
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Если озвучат, не только палатку заберут, но и упакуют вообще.
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порошенко - путинский холуй... доказано новейшей историей... янык эту миссию завалил, а петя успешно воплощает в жизнь
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Методичку поміняй, кацапчику. Більшого холуя-путінця, ніж ти , важко уявивти.
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слабо топите за шоколадного - абсолютно никакого креатива
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порошенко- пустобрех- дерьмо давленое! пристрелить надо его мокрощелочных шмар в англии
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в этот раз петя буден не на сцене - а как кротяка подземными ходами на аэродром тикать... знаешь куда? туда где он свое оливковое дерево посадил
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Яник вагався вбивати людей 3 місяці, цей же буде розстрілювати не вагаючись, от це його і згубить. Навіть втекти не вспіє, свої ж і здадуть або завалять.
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яник нікого не вбивав. вбивають щоб залишитись і далі красти. а яник вже на чемоданах сидів.
розстрілювали нинішні, мереманивши 1-2 начальників беркутів, і так нікого звісно за це і не посадили.
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Главное, что молебен удался. Люди обрели спокойствие и душевное равновесие. Томос поймаете, как букет невесты, скорее всего.))
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На полной записи (присутствует на ютюбе),активисты всей толпой, минут 15-ть, не могли ее установить, звонили какому-то перцу, который ее подогнал, просили подойти установить, а он типа: "я сам не знаю".
Вот в этой толпе не нашлось "спеца", способного сделать элементарнейшую работу, и даже не поняли принципа, данного таинства.. Что они могут построить или создать, в принципе? Так и будут горлопанить.


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Кстати,кто-то еще помнит Майдан и что там происходило?
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Всю эту проплаченную шпану и гопоту, пятую колону в Украине-мордой в асфальт, а самых ретивых семенихинцев конотопских-в обезьянник, с последующей посадкой на нары. Украина празднует освобождение от РПЦ, 300 летнего духовного рабства, день своих вооружённых сил возрождённых, а эта гопота продажная устраивает свои подлости в такой день. Так что нечего с ними панькаться-мордой в асфальт и браслеты на руки-это они заслужили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция не дала группе людей установить палатку на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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