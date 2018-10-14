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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Медведчук (751) националисты (364) офис (78) Богачук Олег (721) С14 (27)

 Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди в балаклавах разбили окна, обрисовали стены и бросили дымовую шашку в офис Медведчука в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 01
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый. ФОТОрепортаж

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 03
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 04
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 05
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 06

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Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 07
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 08
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 09
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 10
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 11

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Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась на своей странице в Фейсбук по поводу данного инцидента написал:  "Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку про Стуса и покрывание удержания Путиным украинских заключенных".

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 12

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3091368
 
   
 Топ комментарии
 
_О, да! Это очень действенно против упыря... КПД за сотку! Лучше один толковый снайпер, чем толпа с горящими палками.
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Организуйте, мы вам скинемся потом по факту ...
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мертвечуки звикли, що уних путінська криша, топчуть українську землю, літають на "фальконах" за консультаціями Х**ла.
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_О, да! Это очень действенно против упыря... КПД за сотку! Лучше один толковый снайпер, чем толпа с горящими палками.
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Организуйте, мы вам скинемся потом по факту ...
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В прошлом году, потом "доказывали", что то не офис Медведчука...
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Дерзко. И у кого-то поворачивается язык говорить, что Петруха терпит в Украине этого перца?
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Сто пудов. Вот куда он отпетлял после митинга? Ото ж..
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Это хорошое дело.пиздить кацапню/кацапское это всегда гуд.
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Цю істоту треба повісити біля офісу рошен на банковій.
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Тоді від нього, нарешті, буде користь - напрям вітру показуватиме!
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СМИ: Александру Мишкину год назад было поручено устранить Кристофера Стила


Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука - Цензор.НЕТ 1075

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука - Цензор.НЕТ 1075

Офицер ГРУ Александр Мишкин, под именем Александра Петрова обвиняемый британскими властями в покушении на Скрипалей, год назад получил приказ также с помощью "Новичка" устранить бывшего сотрудника британских спецслужб и составителя так называемого "русского досье" Кристофера Стила.
Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова, который уже давно утверждает, что Кремль твердо намерен уничтожить Стила, составившего нашумевшее досье о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией.
Карпичков, проживающий в Новой Зеландии, утверждает со ссылкой на свои источники в ГРУ, с которыми он встречался в ходе своего последнего визита в Европу, что Мишкин получил приказ об устранении Стила напрямую от президента России Владимира Путина. По словам Карпичкова, Мишкин и его коллеги должны были отравить Стила "Новичком" и вели слежку за домом в Фарнхеме и за лондонским офисом Стила. Карпичков настаивает на том, что убийства Стила не произошло, поскольку в офисе он не появлялся, а вокруг дома было множество камер.
Напомним, некие Руслан Боширов и Александр Петров, побывавшие в Солсбери якобы с туристическими целями, обвиняются британскими спецслужбами в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервнопаралитического агента "Новичок".
После того, как Великобритания опубликовала фотографии подозреваемых, издания Bellingcat и The Insider провели расследование, которое выявило настоящие личности Баширова и Петрова. Ими оказались офицеры ГРУ и Герои России Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
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Кум Плешивого Педофила по национальности Украинец Чечен и Ингуш,ну типа рюсский Штирлиц... Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука - Цензор.НЕТ 8964
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Ай шатуны, как так можно, это же соевый торговый партньор и переговорщик.
Хотя он недавно заявил, что не считает парашу агрессором, и ему за это.... ничего не было Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука - Цензор.НЕТ 7862
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_ИБД... спекталь "Борьба "украинских националистов" со смертельными врагами Украины". Постановка, режессура и сценарий: администрация президента и хуйлокум.
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медвечука и надо спросить - каго ты там отправил себе рекламу творить.
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Мавзолейное быдло были недавно Сирийцами,сегодня они граждане Ливии и возможно Мозамбика.... Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука - Цензор.НЕТ 4620
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самое интересное, что подобные "акции" проводятся только тогда когда там нет фигуранта против которого они направлены и только в дни праздников или других важных для Украины событий.
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Так его и поздравили или переживаешь за босса?
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переживаешь? ты про что?

не, мне просто интересно, а чего не белым днем, когда медведчук в офисе, под камеры. Вот это резонанс и польза. А так... до утра уборщицы все смоют. Стекла вставят и на вторник как и небыло ничего. очень удобно. причем всем. "активисты" себе в актив запишут героическую акцию "нападения на офис медведчука", а кум хуйла себе в актив запишет "на меня нападает власть с помощью активистов-нелюдей". Профит обоим сторонам. Удобно
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добре що Свята сьогодні .... а не завтра... як вчора
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КацаПсинскае БЫДЛО граждане МИРА...Плять... Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука - Цензор.НЕТ 6285
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видимо спонтанная акция...бо пожарники не успели бензином огнетушители заправить...
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Государство не может устранять врагов Украины-Руси, это сделает народ.
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Хрень какаято. Во первых этого офиса на територии Украины не должно быть. Во вторых хозяин офиса должен получить пулю в лоб при первой же мысли посетить Украину.
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Видимо третья сила заипалась уже и до мертвечука добралась.
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Сегодня весь день прповел в Ютьюбе....Сколько рюсскага гоффна нашел..ві даже не представляете масшаб Мавзолейніх ДЕБИЛОВ по всему Миру......
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Вот если бы самого Медведчука...тогда это была бы новость..
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Краще би зібрали докази проти медведчука і відкрили проти нього кримінальну справу.
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цим мають займатися не активісти, а спеціальні органи
але ж чомусь сачкують
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Треба було найняти юристів і вони би знайшли докази. Якщо органи сачкують, то ніхто не забороняє виконати цю роботу незалежним юристам.
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а хто буде гарантувати безпеку юристам ?
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Повної безпеки не існує для будь кого, але наймати треба професійну охорону та контроль з боку націоналістів.
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Можливо якісь напрацювання і є. Але прикро, що державні структури це питання ігнорують.
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Пойду спать,завтра утром перелёт тяжелый,Киев-Тель-Авив-Афины-Йоганнессбург-Уошингтон.
Надобраніч..... Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука - Цензор.НЕТ 9218
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Мой те совет., заканчивай с етими ЗИГЗАГАМИ
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Хлопци начинать надо с малого. Для начла пристрелим медведчука, а там и до верховной рады доберемся.Пидрошенко оставим для розваги!😎
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мусара патріотів скоро знайдуть - це ж не кум-людожера ху йла який із мальдівським злодієм разом бізнесом по автогазу займаються
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Скоро земля будет гореть под кумом Хутина
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как почему? охраны нет, в очисе работников нет. медведчука нет.
этот как "активисты" на банковую ходят тогда, когда порох в отъезде. всегда. только он за границу улетит - они тут как тут - митингуют.
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Кощеевский офис должен быть на высокой горе и где то в дремучем лесу но не здесь... Невідомі розбили вікна і кинули димову шашку в офіс Медведчука - Цензор.НЕТ 9412
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насрать еще надо было,килограм 400 так
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власть, которая позволяет врагам Украини, находящимся не ее территории оставаться безнаказанними, являетя враждебной по отношению к государству и народу этой страны и должна быть ликвидирована
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНеизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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