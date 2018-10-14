 Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась на своей странице в Фейсбук по поводу данного инцидента написал: "Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку про Стуса и покрывание удержания Путиным украинских заключенных".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/p3091368
Офицер ГРУ Александр Мишкин, под именем Александра Петрова обвиняемый британскими властями в покушении на Скрипалей, год назад получил приказ также с помощью "Новичка" устранить бывшего сотрудника британских спецслужб и составителя так называемого "русского досье" Кристофера Стила.
Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова, который уже давно утверждает, что Кремль твердо намерен уничтожить Стила, составившего нашумевшее досье о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией.
Карпичков, проживающий в Новой Зеландии, утверждает со ссылкой на свои источники в ГРУ, с которыми он встречался в ходе своего последнего визита в Европу, что Мишкин получил приказ об устранении Стила напрямую от президента России Владимира Путина. По словам Карпичкова, Мишкин и его коллеги должны были отравить Стила "Новичком" и вели слежку за домом в Фарнхеме и за лондонским офисом Стила. Карпичков настаивает на том, что убийства Стила не произошло, поскольку в офисе он не появлялся, а вокруг дома было множество камер.
Напомним, некие Руслан Боширов и Александр Петров, побывавшие в Солсбери якобы с туристическими целями, обвиняются британскими спецслужбами в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервнопаралитического агента "Новичок".
После того, как Великобритания опубликовала фотографии подозреваемых, издания Bellingcat и The Insider провели расследование, которое выявило настоящие личности Баширова и Петрова. Ими оказались офицеры ГРУ и Герои России Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Хотя он недавно заявил, что не считает парашу агрессором, и ему за это.... ничего не было
не, мне просто интересно, а чего не белым днем, когда медведчук в офисе, под камеры. Вот это резонанс и польза. А так... до утра уборщицы все смоют. Стекла вставят и на вторник как и небыло ничего. очень удобно. причем всем. "активисты" себе в актив запишут героическую акцию "нападения на офис медведчука", а кум хуйла себе в актив запишет "на меня нападает власть с помощью активистов-нелюдей". Профит обоим сторонам. Удобно
але ж чомусь сачкують
Надобраніч.....
этот как "активисты" на банковую ходят тогда, когда порох в отъезде. всегда. только он за границу улетит - они тут как тут - митингуют.