 Националисты провели в центре Киеве Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В марше приняли участие представители "Национального Корпуса", ВО "Свобода", Правого сектора, Конгресса украинских националистов, ВО "Тризуб" им. С. Бандеры и других националистических организаций.
Марш начался в 16:00 на улице Владимирской и прошел по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоялся торжественный митинг.
фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Просто гипотетически интересно, будь сейчас Бандера или Шухевич... что бы они сделали с Порошенко и его подельниками?
А вот у Пети особый дар "Жити по-новому" при любой власти!!!
да и дамы - они круче мужиков!!!
дело то в общем то не в запрете. сам факт - зачем скрывать лицо? вот просто - для чего?
Президент потребует от Рады запретить ношение масок-балаклав.
Президент Петр Порошенко намерен просить Верховную Раду запретить ношение в мирных местах масок-балаклав. Об этом он сообщил на совещании с силовиками во Львове, сообщают Украинские новости.
"Я намерен внести в Раду представление о запрете ношения балаклав в мирных местах", - отметил президент.
По словам Порошенко, в Украине в последнее время в два раза возросло количество преступлений, совершенных гражданами в масках-балкалавах.
Президент считает, что его инициатива может повлиять на снижение преступности.
Как известно, запрет на использование масок, шлемов или других способов маскировки при участии в массовых акциях был принят Радой 16 января 2014 года в рамках пакета так называемых "диктаторских законов".
мало того - на приведенном сайте такой новости не найдено. все остальные ссылки ссылаются именно на сайт "Украинские новости". о как
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема по поручению Президента Петра Порошенко издал указ о запрете на использование балаклав и масок вне зоны проведения антитеррористической операции.
Об этом сегодня в Одессе заявил глава государства на встрече с общественностью города, отвечая на вопрос из зала о том, почему по улицам продолжают ходить люди в масках с дубинками и пугать горожан.
"Согласно указу, считается незаконным использование балаклав, масок. Не только для незаконных формирований, но и для силовиков. Нечего им прятать свои лица, от украинского народа не надо прятаться. И нечего маски-шоу устраивать в офисах, на предприятиях. Это же милиции касается, генерал Катеринчук меня слышит. Чтобы я больше не видел этого и на улицах Одессы", - отметил Петр Порошенко.
Кроме того - с каких пор глава СБУ может по поручению президента издавать указы?
НОВОСТИ ОДЕССЫ - СОБЫТИЯ. 23 октября 2014, 21:22
https://od.vgorode.ua/.../240247-ne-priach-lytso-ot-naroda-v-ukrayne-zapretyly-nosh...
23 окт. 2014 г. - В Украине запретили ношение масок и балаклав. Президент Украины Петр Порошенко в Одессе. Визит Порошенко в Одессу.
Согласно указу, считается незаконным использование балаклав, масок. Не только для незаконных формирований, но и для силовиков. Нечего им прятать свои лица, от украинского народа не надо прятаться. И нечего маски-шоу устраивать в офисах, на предприятиях. Это же милиции касается
поясню - не Указ а приказ (оставим это на совести журналистов) и он касался только силовиков. А киевский горсовет принял постановление о запрете использования масок в общественных местах, при проведении шествий и парадов ВСЕМИ. разницу улавливаешь?
Правоохранители имеют достаточно правовых рычагов для того, чтобы требовать у людей, которые пришли на мирные акции и мероприятия с закрытыми лицами, снимать балаклавы и маски.
Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Одесскую область, отвечая на вопрос журналиста, правительство будет ли инициировать на законодательном уровне запрет закрывать лицо во время публичных акций, передает «Укринформ».
«Мы должны все сделать для того, чтобы на улицах городов был порядок. Настоящие герои не надевают балаклавы, поэтому нам надо абсолютно четко реагировать с точки зрения закона. Сегодня любой представитель полиции может остановить личность и требовать у него снять балаклаву», - сказал Гройсман.
По его словам, менять действующее законодательство с этой целью не нужно. «Не было никакой потребности принимать законодательство, нужно действовать по закону. И я считаю, что закон дает возможности защитить всех мирных граждан то ли в Одессе, то ли в других городах и регионах Украины», - подчеркнул Премьер-министр.
Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2018/09/10/groysman_soobshchyl_budet_ly_pravytelstvo_ynytsyyrovat_zapret_na_balaklavi_1403721
в общем я понял.
вернемся к балаклавам. Бог с ним с законом - не работает он и полиция не контролирует это. У меня вопрос был другой - зачем закрывать лица? просто интересна логика процесса. "Я закрыл лицо потому что....." и продолжение. с твоей точки зрения.
https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
Хай ті кандидати у Президенти - 2019, подивляться з ким будуть мати справу...
Якщо шо...
Свободовцы гибли на Майдане, гибнут на фронте, защищая Украину , но объявлены 'агентами' и результат - их даже практически нет в парламенте.
У нас Томос , у нас лозунги и идеологические разные вещи, во многом правильные лозунги, но добробатов команда порошенко сливает фсб , мы торгуем с рашкой, за дымом факелов , свечей и кадил уже не разглядеть дела семочко , не видно ухудшения жизни простого человека, кто должен быть ориентиром в государстве Новой пост майданной Украины.
Миллионы вас?
Нас тьмы и тьмы и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами.
Да, скифы мы, да, азиаты мы
С роскосыми и дикими очами (с)
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь - начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
"Украинский народ теперь порабощёный Москавитами, которые систематически ведут практику угнетения украинцев,лишения их вольности и прав.Украинская нация очень интеллигентная,культурная, полная противоположность Москавитам,которые являются азиатскими варварами, не соблюдающие договоров и уничтожающие свободу везде, где появляются".