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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16614) марш (485) националисты (364) УПА (558) Богачук Олег (721)

 Националисты провели в центре Киеве Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

14 октября в Киеве националисты провели Марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В марше приняли участие представители "Национального Корпуса", ВО "Свобода", Правого сектора, Конгресса украинских националистов, ВО "Тризуб" им. С. Бандеры и других националистических организаций.

Также смотрите: Марш УПА начался в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Также читайте: 600 правоохранителей охраняли в Мариинском парке 50 "патриотов", ведь за ними пришли камеры всех пророссийских каналов, - Аваков

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Марш начался в 16:00 на улице Владимирской и прошел по бульвару Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоялся торжественный митинг.

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Смотрите также: Националисты и ветераны снесли часть забора, преграждающего выход к Днепру в Конча-Заспе под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Националисты провели в центре Киеве Марш УПА 19
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Читайте: Тягнибок отказался от участия в президентских выборах. Кандидатом будет Кошулинский


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Националисты провели в центре Киеве Марш УПА 32

фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3091361
 
   
 Топ комментарии
 
Краще нехай оберуть єдиного кандидата від націоналістів. Поки є пропозиція щодо Руслана Кошулинського.
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Тягнибок, гад - зачем партийные флаги допустил? Это не марш УПА, это реклама твоей партии!
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В УПА жёстко карали нарушителей дисциплины а мародёров расстреливали без разговоров, если такие были выявлены...
Просто гипотетически интересно, будь сейчас Бандера или Шухевич... что бы они сделали с Порошенко и его подельниками?
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Подельники точно бы пострадали!
А вот у Пети особый дар "Жити по-новому" при любой власти!!!
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Краще нехай оберуть єдиного кандидата від націоналістів. Поки є пропозиція щодо Руслана Кошулинського.
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молодцы мужики!!!
да и дамы - они круче мужиков!!! Националисты провели в центре Киеве Марш УПА - Цензор.НЕТ 6713
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Киев - столица маршей и митингов...ах да....и пробок....по первой же причине...
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мне интересно - а чего так много в балаклавах с закрытыми лицами?
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у нас свободная страна, пусть как хотят, так и ходят
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Он вздыхает по закону 16 сичня
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Как минимум с 2015 года в Киеве запрещено ношение балаклав на митингах и шествиях
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ну да, я совсем забыл, с некоторых пор мы ступаем шаг в шаг с московитами. хуйло запретил в 2014 году маски и чулки на лицах, соевый торт, в 2015. если тебя это так волнует, ты можешь подойти к марширующим, и потребовать от них выполнение инструкции
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а давно кличко и депутаты горсовета Киева стали соевым тортом?

дело то в общем то не в запрете. сам факт - зачем скрывать лицо? вот просто - для чего?
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ну, в принципе, как-то так
Президент потребует от Рады запретить ношение масок-балаклав.

Президент Петр Порошенко намерен просить Верховную Раду запретить ношение в мирных местах масок-балаклав. Об этом он сообщил на совещании с силовиками во Львове, сообщают Украинские новости.

"Я намерен внести в Раду представление о запрете ношения балаклав в мирных местах", - отметил президент.

По словам Порошенко, в Украине в последнее время в два раза возросло количество преступлений, совершенных гражданами в масках-балкалавах.

Президент считает, что его инициатива может повлиять на снижение преступности.

Как известно, запрет на использование масок, шлемов или других способов маскировки при участии в массовых акциях был принят Радой 16 января 2014 года в рамках пакета так называемых "диктаторских законов".
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давай еще раз - "намерен запретить" чушь от журнашлюх. это решить может только парламент. но то такое. запретил по факту не порошенко а киевский горсовет.

мало того - на приведенном сайте такой новости не найдено. все остальные ссылки ссылаются именно на сайт "Украинские новости". о как
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та *лять, как ты осто...здел. на, читай

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема по поручению Президента Петра Порошенко издал указ о запрете на использование балаклав и масок вне зоны проведения антитеррористической операции.
Об этом сегодня в Одессе заявил глава государства на встрече с общественностью города, отвечая на вопрос из зала о том, почему по улицам продолжают ходить люди в масках с дубинками и пугать горожан.
"Согласно указу, считается незаконным использование балаклав, масок. Не только для незаконных формирований, но и для силовиков. Нечего им прятать свои лица, от украинского народа не надо прятаться. И нечего маски-шоу устраивать в офисах, на предприятиях. Это же милиции касается, генерал Катеринчук меня слышит. Чтобы я больше не видел этого и на улицах Одессы", - отметил Петр Порошенко.
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ссылку бы хорошо на этот текст. ну чтобы убедиться что пути опять не ведут на "Украинские новости".

Кроме того - с каких пор глава СБУ может по поручению президента издавать указы?
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ссылка нерабочая. поправь. я не могу найти такую новость на сайте "новости одессы"
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в Украине запретили ношение масок и балаклав - Одесса - Vgorode

https://od.vgorode.ua/.../240247-ne-priach-lytso-ot-naroda-v-ukrayne-zapretyly-nosh...




23 окт. 2014 г. - В Украине запретили ношение масок и балаклав. Президент Украины Петр Порошенко в Одессе. Визит Порошенко в Одессу.
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тебе фраза из твоей же ссылки ниочем не говорит? вот эта

Согласно указу, считается незаконным использование балаклав, масок. Не только для незаконных формирований, но и для силовиков. Нечего им прятать свои лица, от украинского народа не надо прятаться. И нечего маски-шоу устраивать в офисах, на предприятиях. Это же милиции касается


поясню - не Указ а приказ (оставим это на совести журналистов) и он касался только силовиков. А киевский горсовет принял постановление о запрете использования масок в общественных местах, при проведении шествий и парадов ВСЕМИ. разницу улавливаешь?
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та мне побоку, разница не разница, я вижу, шо два придурка один и тот же листик читают уже три года. это 10 сентября 2018 года, та же Одесса Націоналісти провели в центрі Києві Марш УПА - Цензор.НЕТ 5156

Правоохранители имеют достаточно правовых рычагов для того, чтобы требовать у людей, которые пришли на мирные акции и мероприятия с закрытыми лицами, снимать балаклавы и маски.
Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Одесскую область, отвечая на вопрос журналиста, правительство будет ли инициировать на законодательном уровне запрет закрывать лицо во время публичных акций, передает «Укринформ».
«Мы должны все сделать для того, чтобы на улицах городов был порядок. Настоящие герои не надевают балаклавы, поэтому нам надо абсолютно четко реагировать с точки зрения закона. Сегодня любой представитель полиции может остановить личность и требовать у него снять балаклаву», - сказал Гройсман.
По его словам, менять действующее законодательство с этой целью не нужно. «Не было никакой потребности принимать законодательство, нужно действовать по закону. И я считаю, что закон дает возможности защитить всех мирных граждан то ли в Одессе, то ли в других городах и регионах Украины», - подчеркнул Премьер-министр.
Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2018/09/10/groysman_soobshchyl_budet_ly_pravytelstvo_ynytsyyrovat_zapret_na_balaklavi_1403721
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ну и? я пытаюсь тебя вывести на твой же тезис "порошенко запретил носить балаклавы" и кореша твоего робинхуда который накорябал "ну прямо как в законах 16 января". когда вы научитесь отвечать за свои слова? ну или хотя бы подтверждать их ссылками.
в общем я понял.

вернемся к балаклавам. Бог с ним с законом - не работает он и полиция не контролирует это. У меня вопрос был другой - зачем закрывать лица? просто интересна логика процесса. "Я закрыл лицо потому что....." и продолжение. с твоей точки зрения.
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не хочет, чтобы мама переживала, когда увидит по телевизору сына на мирном шествии.
https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
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не люблю радикализм в любых его проявлениях. радикалы - разрушители но никак не созидатели
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А их не любить надо , а понимать . Кто в 2014 году стоял в первых рядах на баррикадах и поджаривали беркутню?
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Кто стоял? люди стояли. Патриоты своей страны. Были ли среди них националисты? наверное. Сколько? а кто их считал? тогда не до этого было. Странно только одно - кроме свободы идею "если бы не мы то майдан бы разогнали" никто не продавливает спустя 4,5 года. зачем интересно?
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Обиделся шо в тебя бросали коктели Молотова?
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у тебя олигофрения приобретенное или врожденное заболевание?
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марш необхідний щоб усунути владу яка розвалила державу а народ по миру пустила.....
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так ваши до Киева за два дня ещё не дошли - так-что пока некого ставить на место этой владе...)))
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не факт что кто то успеет добежать до вертолета на Ростов
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У Слов'янську показали меру, як повинен виглядати святковий білборд до Дня Захисника УкраїниНационалисты провели в центре Киеве Марш УПА - Цензор.НЕТ 2412
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Это потому что в следующий раз за другую партию надо постоять...🤨
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Та нехай...
Хай ті кандидати у Президенти - 2019, подивляться з ким будуть мати справу...
Якщо шо...

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Добра бартка... У мене на стіні - та ка ж... А кували ковалі Чернігівщини... Тільки без "визубня"...
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Бля сука!!!!! Да лучше проведите марш за понижение цены на газ на комунальные услуги на бензин на услуги в больнице на повышение пенсии, сука долбоебы натуральные!!!
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проведите марш за 350 стратапов и за 100 украинских милиардеров...Україна -1 трильйон долларів..
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Проведем марш за 150 страпонов в очко кацапским свиньям!
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тільки праві можуть урятувати країну..але вони у меншості..а плебс голосує за усіляке розрекламоване гімно..так і живемо..
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Fobos,не шуми!Навіть у на 60% російськомовному місті Кременчуці підтримка націоналістів така,що )(уйлу у страшенному сні не снилася!Кременчужани знають-наша справа - права, перемога буде за нами!!!
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УПА була зразком притомності й свідомості і з цією пафосною клоунадою не може мати чогось спільного! Стосовно Степана Бандери-УПА була створена не завдяки а,швидше,всупереч його діям!
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Иногда мне становится страшно. Махровая контрреволюция распространяется и захватывает Украину , прям реструктуризации событий после первого Майдана. Недодавили - вот и получите - ещё более сильную , хитрую, способную мимикрировать нью банду.
Свободовцы гибли на Майдане, гибнут на фронте, защищая Украину , но объявлены 'агентами' и результат - их даже практически нет в парламенте.
У нас Томос , у нас лозунги и идеологические разные вещи, во многом правильные лозунги, но добробатов команда порошенко сливает фсб , мы торгуем с рашкой, за дымом факелов , свечей и кадил уже не разглядеть дела семочко , не видно ухудшения жизни простого человека, кто должен быть ориентиром в государстве Новой пост майданной Украины.
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защита национальных интересов является приоритетом любого государства
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Пеца ненавидит патриотические марши,он их боится,поглядывая в сторону своих псов-мусоров,
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добра хода була, молодці. А тепер, хай гуде в гаю))))
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у кацапов - 1,2 трильйона - у Украины -1 трильйон - хороший дом, хорошая семья, это не в чечне встретить старость))
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это задача, которую реализует Украина...Просто так, за Державу обидно..)
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А триллионы это что? Это что то из Блока?
Миллионы вас?
Нас тьмы и тьмы и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами.
Да, скифы мы, да, азиаты мы
С роскосыми и дикими очами (с)
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Улица. Фонарь. Аптека. Не видно никакого человека....(с))))
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Шикарные стихи:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь - начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
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Что видно мне, кто в этом сне присниться?(с)))
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Слава Україні! Смерть москалським окупантам та їх колаборантам смерть.
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1760 год Шарьле Гравье де Вержен :

"Украинский народ теперь порабощёный Москавитами, которые систематически ведут практику угнетения украинцев,лишения их вольности и прав.Украинская нация очень интеллигентная,культурная, полная противоположность Москавитам,которые являются азиатскими варварами, не соблюдающие договоров и уничтожающие свободу везде, где появляются".
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Після "Маршу проти олігархів" націоналістів, коли 30 тис. чоловіків спортивного вигляду в комуфляжі в центрі столиці не охороняло жодного мента, а на марші Саакі проти дітей і жінок було висталено більше ментів, ніж самих демонстрантів, цей цирк під назвою "марш націоналістів" вже навіть дивитись не хочеться, аніж приймати в ньому участь
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Шарль де Голль в одном из своих выступлений сказал: «Если бы у французской армии был такой дух, как в УПА, то немецкий сапог никогда не топтал бы Францию». А чего стоят слова Че Гевара об УПА: «Какая армия может похвастаться тем, что еще в течение десяти лет после окончания Второй мировой войны могла вести боевые действия без поддержки извне? Четники Михайловича в Югославии сложили оружие через год после прихода к власти Тито.» Зеленые братья в Прибалтике держались два года. Армия Крайова в Польше - также два года. УПА оказалась устойчивой». -Московский бред 08.11.2016
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНационалисты провели в центре Киеве Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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