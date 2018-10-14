 Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киевского управления Нацполиции, водителя автомобиля Seat задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа больницы скорой медицинской помощи.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Напомним, ДТП произошло 13 октября днем. Два человека из Seat от полученных травм скончались на месте происшествия, в больницу с телесными повреждениями доставили пятерых участников аварии: женщину-водителя Кіа и еще четыре человека из Seat.
"Предварительно известно, что оба автомобиля двигались в попутном направлении: водитель Кіа перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а Seat на скорости около 100 км/ч двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение - и Seat протаранил электроопору", - информировали тогда в полиции.
Уголовное производство было начато по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.
https://www.facebook.com/artem.semenihin/videos/2096782247052960/
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14 октября в Германии, недалеко от города Фульда,
легкомоторный самолет Cessna врезался в толпу людей,
есть погибшие, в том числе и дети.
Об этом сообщает Reuters.
соболезнуем семьям тех несчастных
прям если на маршрут вывести 500 автобусов, так водители 5000 машин побегут на автобусную остановку?
запомните.
дороги разгружают 3 фактора: утро после праздника, заоблачная стоимость топлива и отсутствие топлива на заправках.
В Токио общественному транспорту отдан самый высокий приоритет и отдельная проезжая полоса: когда автобус или трамвай подъезжает к светофору, для него автоматически зажигается зеленый свет. После нововведения пробки стали короче на 40%. А в Вене за городской чертой оборудовали недорогие парковки (2 евро в день), чтобы водители, приезжающие из пригорода, могли там оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт. Ведь парковки в самом городе очень недешевые - 5-10 евро в день.
..."
https://www.segodnya.ua/ukraine/Kak-ubedit-ukrainskih-voditeley-peresest-na-obshchestvennyy-transport-449243.html
Стыдно признать что по городу под 150 гоняют
При этом элементарное незнание ПДД просто потрясают воображение!!!
+ откровенное игнорирование дорожных знаков....
за скоростной режим просто молчу!!!
Жизненно необходима система пожизненного лишения прав отдельных индивидумов с нашего социума...в целях безопасности этого же социума