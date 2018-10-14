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 Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat. ФОТО

Накануне на проспекте Ватутина в Киеве столкнулись Seat и Кіа. Два человека погибли на месте, еще четверо - травмированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киевского управления Нацполиции, водителя автомобиля Seat задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа больницы скорой медицинской помощи.

Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat 01

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Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat 02
Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat 03
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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Напомним, ДТП произошло 13 октября днем. Два человека из Seat от полученных травм скончались на месте происшествия, в больницу с телесными повреждениями доставили пятерых участников аварии: женщину-водителя Кіа и еще четыре человека из Seat.

"Предварительно известно, что оба автомобиля двигались в попутном направлении: водитель Кіа перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а Seat на скорости около 100 км/ч двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение - и Seat протаранил электроопору", - информировали тогда в полиции.

Уголовное производство было начато по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

Также смотрите: Двое парней 18 и 22 лет погибли, влетев в припаркованную на обочине фуру на Львовщине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3091359
 
 
 Топ комментарии
 
Опять менты скорость уменьшили, какая сотка посмотрите на повреждения автомобилей!
Стыдно признать что по городу под 150 гоняют
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С офигенной скоростью гнал, вот и догнал. Хрен с ним, еслиб сам погиб, а то невинные люди из-за этого дебила погибли, царство им небесное.
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Общественный транспорт разгружает дороги...
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Это ему оторвало ноги? Если да, то награда нашла своего героя.
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Хорошо, шо не голову: теперь до конца дней будет время подумать о сути бытия и - выучить "на досуге" ПДД.
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Блин, действительно, обезьяна с гранатой. В Украине нужно граждан на ишаков пересадить. а то тут скоро людей не останется..
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Це поведінка ватного бидла, а не громадян України.
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Не будем делить людей на своих разведчиков и чужих шпионов.. (с)
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Просто зараз поліцаї ...шять всіх хто, залишився на Майдані, у т.ч. ветеранів.
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И шо? Ты удивлён? Мусора - это особый подвид, Бобики, которые за косточку на любого будут бросаться.
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а вы их с тыла поддерживаете, т.е с цензора
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хм??шикарно жить не запретиш!сотня и по городу!!??в дойчланде мало где знак пятьдесят увидиш!!(в основном тридцать и не более)есть редкие участки в семьдесят так там уже как на гоночной трассе себя чувствуеш. Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat - Цензор.НЕТ 225 Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat - Цензор.НЕТ 1790
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Шутка из разряда "тормоза придумали трусы"?! Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat - Цензор.НЕТ 9598 Похоже, - многие наши водилы и права, и машину покупали вместе..
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Та ты действительно говорун. Придумай себе ник от слова "думать". Это действительно шутка была. Сарказм (это не ругательство).
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Не говори ЧТО мне делать и я не скажу КУДА тебе идти, "умник". Сарказм (это не ругательство). Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія Seat - Цензор.НЕТ 6217
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а тут с сарказмом и иносказаниями и правда, не то шо тяжело....... чё ж так все приручены, ни секунды критически не раздумывая, хватать на лету любой брошенный камень? брошенный только для того, что бы пронаблюдать круги, расходящиеся от него после падения. дрессировка на доверие?
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)) тут помню один юґо, нёсся через ґемайндэ ночью чуть за сто. 800 ойро штрафа. автоматом. не заметил камеру, вроде.
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а в каком это вы дойчланде живете? в нашем, где я живу и бываю 30 редко. Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія Seat - Цензор.НЕТ 8291
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похоже таки мы вразных живём(дойчландах)я в NRW.
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конченные знаки, как на демеевской площади..но сотка всё нивелирует..
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что нет!!то нет!!банальные немцы!!правда не настолько тупые как американцы но таки тупые(так как придерживаются правил и законов) Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat - Цензор.НЕТ 9638
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Точно. Настоящие пацаны (вот, как наши) каждый день влетают: кто в дерево, кто в отстойник, на крайняк - в другого пацана.
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шо есть то есть. когда начинаеш шото читать, то от ссылок на законы, поправки, параграфов к поправкам от ,.... и до,...... )) но в этом шото таки есть. удобно. поведение водил на дорогах процентов на 96 предсказуемо. но когда вьезжаеш в Украину - всё меняется. шо вытворят 99 процентов - предсказать невозможно.
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что у Вас там случилось? не в курсе?
*
14 октября в Германии, недалеко от города Фульда,
легкомоторный самолет Cessna врезался в толпу людей,
есть погибшие, в том числе и дети.
Об этом сообщает Reuters.
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да, самолет неудачно приземлился, 2 погибло. Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія Seat - Цензор.НЕТ 5918
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очень печально...
соболезнуем семьям тех несчастных
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3 погибших, 2 взрослых и мальчик лет 9-10 Пилот неудачно приземлился и пытался снова взлететь, но не вышло и въехал в группу людей. Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія Seat - Цензор.НЕТ 4828
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Полоса для движения общественного транспорта это все равно что в нынешних тесных дворах многоэтажек оградить забором 25-33% територии зон отдыха и парковок для создания места выгула собак. Собаки там будут гулять 1 час в день, все жители будут трем-четырем собакам завидовать,шо для тех такой кусок земли пропадает, но зато Европа.
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Общественный транспорт разгружает дороги...
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да? и шо, чем его больше, тем на дорогах машин меньше?
прям если на маршрут вывести 500 автобусов, так водители 5000 машин побегут на автобусную остановку?
запомните.
дороги разгружают 3 фактора: утро после праздника, заоблачная стоимость топлива и отсутствие топлива на заправках.
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"...
В Токио общественному транспорту отдан самый высокий приоритет и отдельная проезжая полоса: когда автобус или трамвай подъезжает к светофору, для него автоматически зажигается зеленый свет. После нововведения пробки стали короче на 40%. А в Вене за городской чертой оборудовали недорогие парковки (2 евро в день), чтобы водители, приезжающие из пригорода, могли там оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт. Ведь парковки в самом городе очень недешевые - 5-10 евро в день.
..."
https://www.segodnya.ua/ukraine/Kak-ubedit-ukrainskih-voditeley-peresest-na-obshchestvennyy-transport-449243.html
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Опять менты скорость уменьшили, какая сотка посмотрите на повреждения автомобилей!
Стыдно признать что по городу под 150 гоняют
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С офигенной скоростью гнал, вот и догнал. Хрен с ним, еслиб сам погиб, а то невинные люди из-за этого дебила погибли, царство им небесное.
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то кто водит в Киеве...минимум 3-4 раза за день встречается с РЕДКИМ БЫДЛОМ за рулем.
При этом элементарное незнание ПДД просто потрясают воображение!!!
+ откровенное игнорирование дорожных знаков....
за скоростной режим просто молчу!!!

Жизненно необходима система пожизненного лишения прав отдельных индивидумов с нашего социума...в целях безопасности этого же социума
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat. ФОТО
 
 
 
 
 
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