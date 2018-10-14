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 Пожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на два часа дня 14 октября два пожарных самолета АН-32П ГСЧС провели шесть сбросов воды (48 тонн) в пределах арсенала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС.

Среди прочего, пожарно-спасательные отделения один раз привлекались к тушению двух отдельных очагов пожара настила в лесу на площади 0,3 га вблизи с. Августовка (4 отделения).

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Пиротехнические подразделения отработали семь заявок. С начала спасательных работ они проверили и очистили от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт (с. Заудайка, с. Малая Девица, с. Обычев, с. Буримка, с. Безбородьков, с. Шиловичи, с. Монастырище, с. Ольховая, с. Коломийцев, с. Половая, с. Колесники, с. Лесные Сорочинцы, с. Стрельники, с. Левки, с. Городня, с. Тарасовка. с. Гмырянка, с. Коршаки. г. Ичня, с. Лучковка, с. Красное).

Психологи ГСЧС предоставили психологическую помощь 120 человекам (всего с начала работ - 2120 человекам); продолжается информационно-разъяснительная работа среди местных жителей (установление предупредительных знаков о минной опасности; распространение специальных листовок о порядке обязательных действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов).

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Рабочие группы продолжают обследовать жилые дома и объекты социальной сферы, объекты жизнеобеспечения (электроснабжение, стационарная телефонная связь водоснабжения и водоотведения) Ичнянского района уже работают в штатном режиме. Остаются отключенными от газоснабжения 3 тыс. 737 абонентов в восьми населенных пунктах (г. Ичня, с. Гмырянка, с. Иржавец, с. Гужовка, с. Рожновка, с. Крупичполе, с. Буримка, с. Максимовка). Проводятся работы по подключению этих населенных пунктов.

В двух медицинских учреждениях Прилук и пгт Парафиевка остается 91 человек (из них 1 ребенок) эвакуированных граждан.

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Пожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС 01
Пожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС 02
Пожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС 03
Фото: dsns.gov.ua

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской областипроизошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/p3091357
 
 
 Топ комментарии
 
нет полтосраке...с закруткой на спине.
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На те скидають, бляха! не воду тре скидати, а потроха і його кодлу порохоригівську, паркетників-катафалків і орденоносців куєвих
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напоминает заявы Путлера про вывод войск из Сирии. Он уже три раза вывел, а у нас уже три раза "окончательно потушили"
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так закрути эту медаль...)\или так только поболтать....?\
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это ты в свою команду набираешь...?)\нет - вы сами давайте...)\
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ну ладно, мне с закруткой, а тебе посмертно )))
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ты только проветри помещение своё между ушами...!)
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ахаха, какой же ты глупый. ты хоть одну страну мира знаеш, где дают ордена, за прошляпленые и сгоревшие склады боеприпасов ? я вот в такой живу... и это печально.
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так не живи - тебя кто-то заставляет...?)
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С какой добротой смотрит мужик на палицейскую,просто обажает ее
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стоит и думает - "зря я топор во дворе оставил, надо было с собой взять" )))
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Ну, она моложе стоящей рядом жены, та и фигура..
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дибил у неё даже на груди написано, что она рятувальник, а не полицейская

читать видать не умеешь
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а вообще он не на неё смотрит Пожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9534 у тебя косоглазие
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она раздает брошюры о 144 реформах и томосе
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Нема его там - он же, по идее, для поддержания груди заточен, а она... и так хорошо себя чувствует!
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А новоявленный орденоносец тоже приехал оценить масштабы всей потужности и реформированности?
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А зачем уже тушить?!...типа "фейерверк" по случаю награждения за ШЕСТОЙ угробленный арсенал. Пожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5690
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можно один один самолёт загрузить мокрыми камнями и послать на крым. они давно воды просють. а можно и два.
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На те скидають, бляха! не воду тре скидати, а потроха і його кодлу порохоригівську, паркетників-катафалків і орденоносців куєвих
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Пороха низзя скидать,згорить все,й катафалк у тому числі!
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напоминает заявы Путлера про вывод войск из Сирии. Он уже три раза вывел, а у нас уже три раза "окончательно потушили"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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