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 Общество, Фоторепортаж
  2012  14
Все про:земля (1474) Одесская область (1600) протест (4328) застройка (520) Затока (86)

 Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Затоке Одесской области продолжаются протесты, связанные с решением поселкового совета относительно раздачи сотни земельных участков в прибрежной зоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", сегодня жители поселка перекрыли дорогу на Белгород-Днестровский.

По их словам, перекрытие бессрочное.

"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - заявили протестующая.

Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.

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Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья 01
Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья 02
Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья 03
Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья 04
Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья 05
Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья 06

Источник: https://censor.net.ua/p3091352
 
 
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Сначала голосуем за гречку, потом перекрываем дороги. Умно и эффективно.
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Т.е. за Пэтю жители Затоки голосовали за гречку? Умно...

А я всегда думал, что в едином патриотическом порыве в один тур, чтобы Путин не напал.
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В западной Украине тоже регулярно перекрывают дороги. И гораздо чаще, чем в Одесской области. Жителі Затоки перекрили трасу, протестуючи проти забудови узбережжя - Цензор.НЕТ 3665
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Тебе с велфера виднее, кто за гречку, а кто за фудстемпы.
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Кишка тонка прийти домой к каждому члену поссовета принимавшему это решение? Проще водителей которые не при делах кошмарить... насекомые бл....
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От же суки!!! Покушаюця на святе-ставлеників преподобної щекаладної лаліти!Підривають устої офффффшору,розкачують лодку! Нашу крису тошнить! Ату їх! Розстріляти і в тюрягу! Агенти путіна і фесебе!
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рошен вас всех обменял кланам с потрохами в обмен на лояльность
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Надо было в курортный сезон перекрывать, или тогда бабулетосы от отдыхающих были важнее застройки?
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Золотой телец в Затоке и подобных поселениях не остановится, пока вся узкая полоска не застроится многоэтажным бетоном, после чего торжественно уйдет под воду...
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Вот бы было хорошо. И шоб повыскакивать не успели.
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А вообще, интересно, кто в Затоке получили землю? Жителі Затоки перекрили трасу, протестуючи проти забудови узбережжя - Цензор.НЕТ 3303
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Одесская область давно подарена рЫгионалам. Там правит Труханов со товарищи - в обмен на лояльность по отношению к порошенке

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Цензор.НЕТФотоОбществоЖители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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