 Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", сегодня жители поселка перекрыли дорогу на Белгород-Днестровский.

По их словам, перекрытие бессрочное.

"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - заявили протестующая.

Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче. ВИДЕО+ФОТО











