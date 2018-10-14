 Жители Затоки перекрыли трассу, протестуя против застройки побережья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", сегодня жители поселка перекрыли дорогу на Белгород-Днестровский.
По их словам, перекрытие бессрочное.
"Пока ждем секретаря поселкового совета, но вообще, планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - заявили протестующая.
Трассу перекрыли в самой Затоке, в районе станции "Солнечная". Протестующие пропускают кареты скорой помощи, автомобили полиции, ГСЧС и водителей с детьми до трех лет.
А я всегда думал, что в едином патриотическом порыве в один тур, чтобы Путин не напал.