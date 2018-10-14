 Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, капитан Андрей Пятов, игроки Тарас Степаненко и Роман Яремчук проведали воинов в палатах, пожелав им скорейшего выздоровления и поздравили с праздником.

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В Военном госпитале Харькова на лечении находятся 100 бойцов, 20 из которых - после тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил.





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Шевченко передал в госпиталь 50 билетов на матч Украина - Чехия, поэтому пациенты, у которых есть физическая возможность прийти на арену, поддержат сине-желтых уже в ближайшем матче 16 октября.

Также сборники привезли с собой другие подарки - футболки национальной команды, мячи с автографами наших футболистов, сувенирную атрибутику.

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