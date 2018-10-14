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 Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова. ФОТОрепортаж

Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили с Днем защитника военнослужащих, находящихся на лечении в Харьковском военном госпитале.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова 01

Главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, капитан Андрей Пятов, игроки Тарас Степаненко и Роман Яремчук проведали воинов в палатах, пожелав им скорейшего выздоровления и поздравили с праздником.

Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова 02

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Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова 03

В Военном госпитале Харькова на лечении находятся 100 бойцов, 20 из которых - после тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова 04
Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова 05

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Шевченко передал в госпиталь 50 билетов на матч Украина - Чехия, поэтому пациенты, у которых есть физическая возможность прийти на арену, поддержат сине-желтых уже в ближайшем матче 16 октября.

Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова 06

Также сборники привезли с собой другие подарки - футболки национальной команды, мячи с автографами наших футболистов, сувенирную атрибутику.

Футболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3091347
 
   
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Вчера Металлист 1925 был у парней, сегодня сборная Украины, молодцы!
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многие, нет, все является должниками защитникам Украины, именно блогодоря им есть команда по футболу Украины, что пишется в мире Украина, что есть демон - точка UA
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які ж ви хлопці молодці ! І звичайно завжди поважав Шеву!Респект тобі Андрій!
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Цензор.НЕТФотоОбществоФутболисты и тренеры сборной Украины поздравили раненых в военном госпитале Харькова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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