 Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на улице Михайловском путь активистам и ветеранам войны на Донбассе преградила полиция и отобрала палатки.
Произошли несколько незначительных стычек. Активисты требовали вернуть палатку.
Полиция палатку не отдала. Мэр Конотопа Артем Семенихин призвал всех идти на Майдан и ждать, пока активисты привезут палатки туда.
Часть людей остались на Михайловской улице и вступили в перпалку с полицией.
Собравшиеся на Майдане объявили, что будут ставить палатки
Фото и видео - Олег Богачук
Так, хоцца попіаритися, розумію.
Тоді питання:
Студенти, які вийшли і яких розігнали, вочевидь, за твоїм **анутим критерієм, не мали справжньої підтримки.
Адже їх розінати було раз плюнути.
то возьми " морковку" в рот .!! .
С семи утра наблюдал (в центре Киева) тысячи ,экипированных до зубов ментов,защитников слуг народа и их идолов-пвмятников .Жаль,что эти гиганты не на передовой...
- я наверняка знаю что на Украине в воскресенье , на так называемый там --день защитника отечества , запланированы акции националистов .И планируются погромы в храмах УКЦ МП .
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Дальше без комментариев . ! .
От активистов все равно никакого толку нет, интересы народа они не защищают, так что полиция правильно сделала, что запретила в центре столицы ставить очередной "цыганский табор".
Это всё что нужно знать об отношении Порошенко и его власти к армии, к ветеранам войны за независимость Украины против пуйловских оккупантов.
Порошенко - холуй пуйла.
Но им был дан решительный отпор (в смысле националистам, а не большевикам)
https://www.google.no/maps/place/Chervonoi+Kalyny+Ave,+14,+Konotop,+Sums'ka+oblast,+Ukraina,+41600/@51.2197587,33.1792845,15z/data=!4m5!3m4!1s0x412a4a21b826eeb7:0x91027d3d4c3ea811!8m2!3d51.2459251!4d33.2194562?hl=lv