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Все про:палатки (89) активист (484) Богачук Олег (718) Семенихин (14)

 Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты, во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, пытались принести и поставить палатки на Майдане.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на улице Михайловском путь активистам и ветеранам войны на Донбассе преградила полиция и отобрала палатки.

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 01
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 02
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 03
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 04

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Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 05
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 06

Произошли несколько незначительных стычек. Активисты требовали вернуть палатку.

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 07
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 08
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 09

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Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 10
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 11

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 12
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 13

Полиция палатку не отдала. Мэр Конотопа Артем Семенихин призвал всех идти на Майдан и ждать, пока активисты привезут палатки туда.



Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 14
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 15
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 16

Часть людей остались на Михайловской улице и вступили в перпалку с полицией.

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 17
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 18

Собравшиеся на Майдане объявили, что будут ставить палатки

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 19

Фото и видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3091334
 
   
 Топ комментарии
 
влажные мечты ольгинского быдла. иди валежник собирай. украинцы без вас козломордых разберутся
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Кучка проплаченых алкашей которые каждый год устраивают шабаш прикрываясь святым для каждого украинца словом Майдан ето не народ Украини. Ето проститутки которые поорут на камеру для картинки хуйло тв и все.
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Неплохая технология называть всякую шелупень активистами, патриотами и другими красивыми словами... Полностью нигелирует всю суть этих слов...
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ставлю 100 грн - завтра "активистов" и след простынет. потому как не в праздник не то пальто
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ставлю 1000 грн., что тебя тут след простынет после 31 марта... ибо воровской хозяин Порошенко исчезнет в Ростов к своему хозяину пуйлу и перестанет тебе платить
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я бы забился с тобой на штуку, но ты же нулевка-однодневка.... где мне тебя потом искать?
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лікуйся сруцьке бидло....ПОРОШЕНКО ще буде президентом 10 років..а таких уродів як ти будемо гнати з УКРАІНИ..
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Дэсять рокив? Три срока шоле? Не рано тайны шоколадного двора выбалтываете, Зоя?
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Якби була справжня підтримка ні хто б не завадив поставити. Хто міг зупинити півмільйонний натовп що прийшов на Майдан після побиття студентів? Отож!
Так, хоцца попіаритися, розумію.
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Ты сейчас можешь всех студентов набить,даже и ногами.Никто не выйдет.Все дело в долларах и в людях глашатаях.
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Тобто, ти, блазню, заявляєш, що за всю історію країни лише один протест мав "справжню підтримку"?
Тоді питання:
Студенти, які вийшли і яких розігнали, вочевидь, за твоїм **анутим критерієм, не мали справжньої підтримки.
Адже їх розінати було раз плюнути.
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На фотографиях в основном бабульки, современное зло вечно ущемленные.
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Почему-то все забыли, что сегодня праздник - Покрова пресвятой богородицы. Богохульцы.
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Три козака два гетьмана .лебедь рак и щука . кто в лес кто по дрова .
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А зачем палатки на майдане ставить? бомжам больше негде жить или чё?
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--Если то переворот ,

то возьми " морковку" в рот .!! Поліція не дала активістам поставити намети на Майдані. Відбулася сутичка - Цензор.НЕТ 2570 .
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в результате твой из подворотни перепутал петербургскую подворотню с Украиной, сунул нос туда , за что будет расплачиваться потом вся раися. Но Крым и Донбасс все равно вернет с репарациями....
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Так зима на носу. Летом на лавочках в парках спали, а теперь надо куда-то от снега прятаться. Точно так же происходило в прошлом сезоне со стадом карлсона на крыше.
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а нахер эти дебили их ставить собрались.имхо кацвпские 200 гривновые упыри
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А палатки на Майдане - это уже правонарушение? Раньше было можно - а сейчас нельзя?
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раньше был преступный режим..а сейчас праздник демократии..правда правят те же морды..за редким исключением..но говорят красиво..про реформы..евроинтеграцию и какие они патриоты..таких нельзя от корыта отгонять..а то сразу пукин нападёт..
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Праздник праздником ,НО НАДО ПОСКРОМНЕЕ БЕЗ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ и особенно артиста разговорного жанра,который изощряется по любому поводу.

С семи утра наблюдал (в центре Киева) тысячи ,экипированных до зубов ментов,защитников слуг народа и их идолов-пвмятников .Жаль,что эти гиганты не на передовой...
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Так і знав що знайдуться довбодятли щоб пересрати свято. Цікаво, чия це ідея? Як на мене, тут стирчать вуха крембля. Їхній почерк.
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12 .10. 2018г . Эфир кацапского зомби -шоу " 60 минут" . Фраза Сукабеевой ( почти дословно),
- я наверняка знаю что на Украине в воскресенье , на так называемый там --день защитника отечества , запланированы акции националистов .И планируются погромы в храмах УКЦ МП .

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Дальше без комментариев . ! Поліція не дала активістам поставити намети на Майдані. Відбулася сутичка - Цензор.НЕТ 4510 .
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Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка.



От активистов все равно никакого толку нет, интересы народа они не защищают, так что полиция правильно сделала, что запретила в центре столицы ставить очередной "цыганский табор".
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на улице Михайловском путь активистам и ветеранам войны на Донбассе преградила полиция

Это всё что нужно знать об отношении Порошенко и его власти к армии, к ветеранам войны за независимость Украины против пуйловских оккупантов.
Порошенко - холуй пуйла.
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Переодетые актывысты клоуны работающие на уйла понаехали.Предлагаю настоящим активистам прийти и надавать тем по мордякам.
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Сюда тоже могут приехать подзаработать.Только уже не кулаками а руками.
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Вот ведь Якунович жалеет, что не было у него таких орлов-полицаев, каких завел себе его бывший министр


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Видно парашенко перед святом прикупив в пуйла очередну фермочку копрофільчиків - так он як його матьорі копрофіли розійшлися в коментах щоб їх з будки не викинули)))
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На каком основании мусора отобрали палатки - это разбой чистой воды .
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На временное хранение. Пока разберутся, не ромы ли табор разбить собирались
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А еще доблестная полиция встала на защиту памятника большевикам-героям Январского восстания против буржуазной Центральной Рады, на который покусились националисты

Но им был дан решительный отпор (в смысле националистам, а не большевикам)
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О как петрушу оберегают... Нацгвардии больше,чем народу
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Петруши там и близко не было. А вот синюшное ватное говно и нахрен не нужно в центре, тем более в праздничные дни засирать там все. Короче, привет )(уйлу. Скажи, что не проканало.
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Тогда это не демократия,а автократия,как в рашке,если не понятно кой кому
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Бабло кремлевское отрабатывает, делая картинку для парашинских зомбоящиков. Но праздники украинцам пересрать не удалось - полиция все сделала четко, без шума и пыли, хотя парашинцы уже воняют в соцсетях, а вечером на тэвэ будут говном исходить.
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Балаганщикам нет покоя. Этот клоун - городской голова Конотопа - он вообще в Конотопе бывает? Такое впечатление, что он из Киева не вылазит. Поліція не дала активістам поставити намети на Майдані. Відбулася сутичка - Цензор.НЕТ 8115
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Не все так просто как кажется Пока лохи еще думают что при повышении цены на газ они выкрутятся Это они так думают а я вот думаю что нет Все просто соевая ляшковня практически всем отменила субсидии Сейчас лохи стонут Что будет если по требованию МВФ газ подскочит в два раза Значит и комуналка в два раза Ой По моему Офшорник приплыл
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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