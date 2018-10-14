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Все про:Коханивский (64) ОУН (135) памятник (1812) декоммунизация (407) Богачук Олег (718)

 Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Националисты из организаций "ОУН", "Черный комитет" и других пришли с лестницей к памятникам советскому рабочему и генералу Ватутину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее националисты Коханивского анонсировали снос советских памятников на территории Мариинского парка или "причинение им максимального ущерба".

  Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 01
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 02

Националисты собрались на Арсенальной и двинулись в Мариинский парк.

Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 16
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 04

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Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 05
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 17
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 07
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 08
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 09

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Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 10
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 11

Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 12
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 13
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 14

В итоге, лестницу у националистов отобрала полиция.

Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 15

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Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 16

Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 17
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 18
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 19
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 20

Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 21

Памятник Ватутину закидали яйцами.

Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве 22

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3091329
 
   
 Топ комментарии
 
Во сколько российским спецслужбам обошлась эта акция?
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Закидывать надо яйцепадучих реФФорматоров, а не памятник пачке мороженого
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ватутін - м"ясник, який гнав сотні тисяч наспіх рекрутованих з "асвабаждьоннава" Лівобережжя Дніпра Українців на т.з. "форсування" Дніпра - не навчених, не озброєних, навіть не перевдягнутих, без плавзасобів і без попередньої артобробки німецьких позицій. З єдиною метою - щоб у німців, розстрілюючих закінчилися набої. Такому виродку немає місця ні в Українській землі, ні в Українській пам"яті, крім прокляття. Власне, прокляття Українців його і скарало...
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А тим часом на майдані безлад, поліцаї блокують людей, відбирають приватне майно!!!
стрім https://www.facebook.com/GutmanDmytro/videos/2243967375881087/
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Закидывать надо яйцепадучих реФФорматоров, а не памятник пачке мороженого
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а военоначальники, освобождавшие Украину от фашизма подпадают разве?
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немецкий национал-социализм несколько отличался от итальянского фашизма..
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ну хорошо, от нацизма, хотя фашисты-итальянцы тоже немного участвовали в тех боях
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не самые боеспособные части были..
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Вернее самые недееспособные части гитлеровцев, ещё венгры ничего не смогли сделать но их было меньше.
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насколько знаю, то лучшими после немцев считались словаки и финны..словаки правда водин прекрасный момент переметнулись на другую сторону..
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Ще були румуни і "братушки"-болгари - вояки ще ті....
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а коммунисту порошенко ничего с яй цами не сделают?
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это того что убили Украинские Националисты ? почитайте .....
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Ватутін не був убитий - його було поранено ... у сідницю. Генерала було поранено через його самовпевненість і безпечність - його штаб відкрито пересувався по території, контрольованій УПА, майже без охорони. Рана була не смертельною - генерал пізніше помер від раневих гнил.-гнійних ускладнень і сепсису. В результаті неправильного лікування під глухою гіпсовою пов"язкою. Коли спохватилися - було пізно, пішло т.з. "зараження крові". Почали різати (робити ампутації) ногу. Доречі, американці пропонували передати для Ватутіна сучасні на той час ліки (антибіотик) - "вождь всіх народів" Сталін гордо відмовився.... Так що, хто убив Ватутіна - питання ще те...
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ватутін - м"ясник, який гнав сотні тисяч наспіх рекрутованих з "асвабаждьоннава" Лівобережжя Дніпра Українців на т.з. "форсування" Дніпра - не навчених, не озброєних, навіть не перевдягнутих, без плавзасобів і без попередньої артобробки німецьких позицій. З єдиною метою - щоб у німців, розстрілюючих закінчилися набої. Такому виродку немає місця ні в Українській землі, ні в Українській пам"яті, крім прокляття. Власне, прокляття Українців його і скарало...
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ну это как раз таки понятно, на праздник можно собраться
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Кого они освобождали?? Оккупировали все что планировали до войны, советским оккупантам не место в Украине. Тем более ватному палачу ватутину
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Был еще такой генерал Черняховский которого свои танкисты грохнули и название учебных заведений в Украине его именем вероятно не место... Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве - Цензор.НЕТ 2461
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Такой внушительный репортаж, как будто взяли Донецк, а не слегка испачкали памятник
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Да ещё и лестницу у них отобрали. Вот горемыки.
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Во-Во, а я вот думала, что появится другой твой ник /Сергей Коваленко№/ вместо Сергея Бондаренко№. А ты, оказывается, решил немного Михаилом побыть... Націоналісти Коханівського закидали яйцями пам'ятник радянському генералу Ватутіну в Києві - Цензор.НЕТ 385
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А вы защитите россиянина, как вы всегда защищаете и поддерживаете кацапов с подкацапниками. Мало кто удивится... Націоналісти Коханівського закидали яйцями пам'ятник радянському генералу Ватутіну в Києві - Цензор.НЕТ 6357
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Во сколько российским спецслужбам обошлась эта акция?
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С истуканом и позже можно разобраться - он каменный и безвредный! Почему бы не пойти к Лавре и живого дъявола росиянского Павла (в миру Пётр Дмитриевич Лебедь) не выкинуть из украинской святыни?
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ніззя - А ТО пуцін нападеть ... ((
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не по правилам. нужно дать формальную возможность присоединиться.
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а от і Горанін - витання від ФСБ - СБУ ... Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве - Цензор.НЕТ 8889
Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве - Цензор.НЕТ 1487
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Значит, Киев не нужно было от фашистов освобождать?
У фашистов осенняя депрессия?
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Надо погуглить - что-то не припомню, чтобы в Киеве были крупные итальянские силы.
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Так кацапи і Україну зараз хвошиздами називають.
"фашистская германия" - це пропагандистський штамп, і нічого більше.
Застосовувася, щоб совки не задавали зайвих запитань, - чому в обох краінах соціалізм, а вони воргують.


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Саме так, нещодавно писав про це.
Коли мир-дружба-жвачка між СРСР та Райхом почав тріщати та у повітрі запахло війною - термін "націонал-соціалізм" набув крамольного відтінку. У обладнаної моском людини виникало незручне запитання - якого дідька ми ворогуємо, якщо в них теж соціалізм (національний щоправда, але це ж їхнє право, так?)
А термін "фашизм" якраз підходив - жодного зв'язку з ідеологією СРСР, до того ж агресивне таке слово, звучить жорстко.
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Такие же неучи написали. Нацизм(национал-социализм) и фашизм не совсем одно и то же. И сколько вам не говори, вы все равно не можете понять. Нацизм - это идеология, нацисты - носители этой идеологии, а Киев в 1943 году освобождали от немецкой армии (оккупации другим государством, а не идеологией).
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Ватутін отримав кулю від українських націоналістів трохи нижче дупи, коли тікав від них, а потім помер у шпиталі у Києві. Не місце цьому пам'ятнику у Києві тому що він потрапляє під декомунізацію, генерал Ватутін такий же кат як і маршал Жуков.
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Я десь читал,що Ватутина прихлопнул Жуков организовав засаду...Бо Ватутин метил на место Жукова та критиковал его.Нуи по пацакскому обычаю,Жуков убрав конкурента,а вину поклав на украинских националистов.Може и брихня Націоналісти Коханівського закидали яйцями пам'ятник радянському генералу Ватутіну в Києві - Цензор.НЕТ 7597
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трохи не так є версія що розпорядження прийшло з Москви щоб його не лікували, і не кололи американський пеніцилін та він потім помер від сепсісу. Якщо б НКВС працювало його б дострелили там на місці свої.
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Знаешь як буваэ..Може НКВС не дострелили,бо хтось помешав.И той,хто помешав,привiз его в больницу...Але справу довели врачi
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це темні часи сталінізму і там могло бути усе.
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Хоча приємніше дотримуватися основної версії - що це наші хлопці відправили ватяного хенерала у Хелл.
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Сколько памятников фюреру и его сподвижникам осталось в Германии после Второй мировой?
Поєтому все в рамках законов
- овковую дрянь выжигать каленым железом
"ОБСЕ приравняла сталинизм к нацизму"
"ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии"

http://podrobnosti.ua/612950-obse-priravnjala-stalinizm-k-natsizmu.html

https://www.politforums.net/historypages/1415742573.html
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Скільки тих пам"ятників А.Гітлеру було поставлено і хто їх мав ставити? А.Гітлера не стало і Германію одразу же поділили на 2 (два) окупаційних режими в 1945 році.
Доречі, знедавна в Німеччині зняли заборону на друк "Mein Kampf". Значимість цієї події перевищує значимість всіх пам"ятників разом узятих...
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Підпали,побиття,мітинги,екзотичні акції.Патріотично.Недорого.
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Якщо хтось дуже хоче щоби у парку стояла статУя Ватутіна, нехай замовлять скульпторам встановити поруч статУю Коханівського. І буде скульптурна композиція "Коханівський закидує яйцями Ватутіна". І не буде протиріч із законом про декомунізацію.
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Тролі тут попалилися, захищаючи пам'ятник цього "Вататутіна".
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Бувають прізвища ще епічніші - ось, наприклад. Коли вперше побачив, подумав навіть, що це жарт. Але ні - він дійсно Ватаман! Просто готове ім'я для зкріпного супергероя Націоналісти Коханівського закидали яйцями пам'ятник радянському генералу Ватутіну в Києві - Цензор.НЕТ 2806


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Руйнація й завдання "максимальної шкоди" це,власне,все чим відзначаються радикальні праві рухи! Й не лише в Україні! Всі чули-"націоналісти зруйнували" ала не чутно "націоналісти збудували"! У будь якій країні націоналісти є внутрішніми ворогами й існують,не маючи суттєвої підтримки суспільства,за рахунок зовнішніх сил що прагнуть руйнації цієї країни! Корисні ідіоти й недосвідчена молодь є основним персоналом цих політсект!
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Вам шкода комуняцьких пам'ятників ?
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Брати Капранови

10 октября в 9:00 ·

Два десятки років націоналісти переконували нас, що Росія - це ворог, що мова - наша зброя, а вітатися треба "Слава Україні!". У відповідь їх називали провокаторами, звинувачували у тому, що працюють на Москву і беруть гроші в олігархів.
Сьогодні ми воюємо з Росією, б'ємося за мову і вітаємося "Слава Україні!". Але націоналістів все одно називають провокаторами, звинувачують у праці на Москву і фінансуванні олігархами.
Люди, ви що...?
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До того ж прізвище Ватутін неілюзорно натякає на ВАТУ.
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В итоге, лестницу у националистов отобрала полиция.

Полиция правильно сделала, что защитила памятник от вандалов.

Прежде чем ломать памятник, нужно сделать другой, для замены, не хуже того, что есть.
Иначе это похоже на обычный вандализм.
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Когда своих яиц нет, чтобы поймать Ахметова или Гонтареву,
то швыряются куриными.
Клоуны.
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коханівський то є театральний Алєнь
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Своим поведением националисты сказали, что им лучше фашистская Германия чем
независимая Украина. Националисты - это головная боль любого государства. Только
в других странах с националистами борятся, А в Украине они поощряются так как
помогают чиновникам грабить свой народ.
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Вечером 13 октября группа хулиганов забросала куриными яйцами дверь приемной ФСБ на Большой Лубянке в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, к зданию подошли около пяти человек, которые принялись метать яйца.
...шутки с яцами приобретают международные масштабы...*)
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Виродку ватутіну нема місця в Україні. На початку 1920-их років брав участь у встановленні радянської окупації на території України. Після вступу у 1920 році добровольцем до лав Червоної Армії, у вересні 1920 року брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Революційної повстанської армії України Нестора Махна в районі українських міст Луганська і Старобільська. В 1920-21 роках, будучи курсантом полтавської піхотної школи, брав участь у боях проти загонів українських повстанців на Полтавщині, зокрема брав активну участь у війні проти армії УНР та повстанців Холодного Яру.[2] У 1930-1940-их роках, будучи генералом Червоної Армії, брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Української Повстанської Армії.

Напередодні прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку окремих осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні.[3][4] Згодом, після прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у жовтні 2015 року Український інститут національної пам'яті оприлюднив на своєму веб-сайті оновлений «Список осіб, які підпадають під декомунізацію»,[5] і у цей список не потрапив Ватутін.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНационалисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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