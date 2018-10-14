 Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее националисты Коханивского анонсировали снос советских памятников на территории Мариинского парка или "причинение им максимального ущерба".





Националисты собрались на Арсенальной и двинулись в Мариинский парк.





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В итоге, лестницу у националистов отобрала полиция.

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Памятник Ватутину закидали яйцами.

Фото, видео - Олег Богачук