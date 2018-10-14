 Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Ранее националисты Коханивского анонсировали снос советских памятников на территории Мариинского парка или "причинение им максимального ущерба".
Националисты собрались на Арсенальной и двинулись в Мариинский парк.
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В итоге, лестницу у националистов отобрала полиция.
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Памятник Ватутину закидали яйцами.
Фото, видео - Олег БогачукИсточник: https://censor.net.ua/p3091329
стрім https://www.facebook.com/GutmanDmytro/videos/2243967375881087/
У фашистов осенняя депрессия?
"фашистская германия" - це пропагандистський штамп, і нічого більше.
Застосовувася, щоб совки не задавали зайвих запитань, - чому в обох краінах соціалізм, а вони воргують.
Коли мир-дружба-жвачка між СРСР та Райхом почав тріщати та у повітрі запахло війною - термін "націонал-соціалізм" набув крамольного відтінку. У обладнаної моском людини виникало незручне запитання - якого дідька ми ворогуємо, якщо в них теж соціалізм (національний щоправда, але це ж їхнє право, так?)
А термін "фашизм" якраз підходив - жодного зв'язку з ідеологією СРСР, до того ж агресивне таке слово, звучить жорстко.
Поєтому все в рамках законов
- овковую дрянь выжигать каленым железом
"ОБСЕ приравняла сталинизм к нацизму"
"ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии"
http://podrobnosti.ua/612950-obse-priravnjala-stalinizm-k-natsizmu.html
https://www.politforums.net/historypages/1415742573.html
Доречі, знедавна в Німеччині зняли заборону на друк "Mein Kampf". Значимість цієї події перевищує значимість всіх пам"ятників разом узятих...
10 октября в 9:00 ·
Два десятки років націоналісти переконували нас, що Росія - це ворог, що мова - наша зброя, а вітатися треба "Слава Україні!". У відповідь їх називали провокаторами, звинувачували у тому, що працюють на Москву і беруть гроші в олігархів.
Сьогодні ми воюємо з Росією, б'ємося за мову і вітаємося "Слава Україні!". Але націоналістів все одно називають провокаторами, звинувачують у праці на Москву і фінансуванні олігархами.
Люди, ви що...?
Полиция правильно сделала, что защитила памятник от вандалов.
Прежде чем ломать памятник, нужно сделать другой, для замены, не хуже того, что есть.
Иначе это похоже на обычный вандализм.
то швыряются куриными.
Клоуны.
независимая Украина. Националисты - это головная боль любого государства. Только
в других странах с националистами борятся, А в Украине они поощряются так как
помогают чиновникам грабить свой народ.
...шутки с яцами приобретают международные масштабы...*)
Напередодні прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку окремих осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні.[3][4] Згодом, після прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у жовтні 2015 року Український інститут національної пам'яті оприлюднив на своєму веб-сайті оновлений «Список осіб, які підпадають під декомунізацію»,[5] і у цей список не потрапив Ватутін.