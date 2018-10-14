 Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.









Комплекс состоит из Зала памяти, в котором находится книга памяти с именами погибших военнослужащих, и стелы с колоколом. В дни, когда погибали защитники Украины, колокол будет бить столько раз, сколько воинов погибли. Четыре дня в году, когда на фронте не было потерь, колокол будет молчать. В день открытия Мемориала колокол ударил один раз.





Солдат Михаил Рыбак погиб 14 октября 2014 года.

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