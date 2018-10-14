 Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Комплекс состоит из Зала памяти, в котором находится книга памяти с именами погибших военнослужащих, и стелы с колоколом. В дни, когда погибали защитники Украины, колокол будет бить столько раз, сколько воинов погибли. Четыре дня в году, когда на фронте не было потерь, колокол будет молчать. В день открытия Мемориала колокол ударил один раз.
Солдат Михаил Рыбак погиб 14 октября 2014 года.
или хотя бы начинать свой рабочий день отсюда... с фото (если они есть) погибших чьих-то детей...чтобы знать, что и от их работы (а не сделок) зависит чья-то бесценная жизнь
як на мене, то краще пам'ять залишати скверами, парками, зонами відпочинку в ім'я тих хто поклав своє життя за наш спокій
Инцидент произошел в Конотопе, в ходе приуроченных ко Дню защитника Украины мероприятий. "Поздравление" увидели более полутора тысяч ветеранов и действующих военнослужащих.