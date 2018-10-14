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 Фоторепортаж
  2021  24
Все про:Мемориал (80) Минобороны (5399) Порошенко (15582) Полторак (1015) День защитника Украины (56)

 Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны. ФОТОрепортаж

На территории Министерства обороны Украины при участии Президента Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака открыли Зал памяти защитников Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны 01

Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны 02

Комплекс состоит из Зала памяти, в котором находится книга памяти с именами погибших военнослужащих, и стелы с колоколом. В дни, когда погибали защитники Украины, колокол будет бить столько раз, сколько воинов погибли. Четыре дня в году, когда на фронте не было потерь, колокол будет молчать. В день открытия Мемориала колокол ударил один раз.

Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны 03

Солдат Михаил Рыбак погиб 14 октября 2014 года.

Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны 04

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Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны 05

Источник: https://censor.net.ua/p3091321
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно,зал памяти для народа открыт на закрытой територии Минобороны,нонсенс.
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Не успел догореть склад в Ичне, как за него уже понес сегодня ответственность в виде награждения орденом Богдана Хмельницкого министр обороны Полторак.
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Минобороны должны...жить в этом зале...чтобы проникнуться ответственностью!
или хотя бы начинать свой рабочий день отсюда... с фото (если они есть) погибших чьих-то детей...чтобы знать, что и от их работы (а не сделок) зависит чья-то бесценная жизнь
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Интересно,зал памяти для народа открыт на закрытой територии Минобороны,нонсенс.
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Єй ти пінтюху покажи хочаб одну людину на фоторепортажі.
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и что самое обидное что эта книга к сожелению будет пополнятся новыми фамилиями
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Не успел догореть склад в Ичне, как за него уже понес сегодня ответственность в виде награждения орденом Богдана Хмельницкого министр обороны Полторак.
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Минобороны должны...жить в этом зале...чтобы проникнуться ответственностью!
или хотя бы начинать свой рабочий день отсюда... с фото (если они есть) погибших чьих-то детей...чтобы знать, что и от их работы (а не сделок) зависит чья-то бесценная жизнь
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Не переймайтесь,вони живуть в палацах де тільки холл такий як показаний на фото та ще і за рахунок народу.
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у своєму нікчемному житті ти зробив хочаб собачу буду?
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просто всі меморіали нагадують страшне минуле(,
як на мене, то краще пам'ять залишати скверами, парками, зонами відпочинку в ім'я тих хто поклав своє життя за наш спокій
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Ось тому і відкрили меморіал на закритій від народу території щоб народу не нагадувало ніщо про страшне минуле.
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Та у нас нема місьця для парків та скверів,он для побудови супермаркетів та спасалонів уже вимушені демонтовувати парки та сквери які залишилися.
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та то так, але ж чиновники якось знаходять під забудову вільні місця, хай і про душу подбають
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Душа у них в гаманці а гріхи їм відпустять за певну суму в московському патріархаті.
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криводушие..ни один генерал не наказан за "котлы" и взрывы на складах..генерал литвин тихо назначен послом в Армению, галантерей тоже на хлебной должности, мужеложенко вообще неприкосаем..
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Ветеранов ВСУ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, в Сумской области поздравили видеоклипом с ополченцами, пленными украинскими солдатами, а также лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает ТСН.
Инцидент произошел в Конотопе, в ходе приуроченных ко Дню защитника Украины мероприятий. "Поздравление" увидели более полутора тысяч ветеранов и действующих военнослужащих.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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