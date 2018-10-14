 Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Facebook-паблик Киев оперативный.

"Ночью, примерно в 00:00, на улице Зодчих, 80А, на 8 этаже произошёл взрыв. Взорвался газ. По одной из версий, в квартире, где проживает неблагополучная семья, состоящая из матери и сына, накануне происходило распитие алкогольных напитков. После этого, они улеглись спать, оставив на плите готовящиеся блюда. Проснулись оба (и пару домов в окрестности) от самого взрыва", - говорится в сообщении.







Взрывной волной повыбивало стекла и серьезно повредило двери во всем парадном.

Женщину (хозяйку квартиры) госпитализировали в БСП, а мужчине оказали помощь на месте. К счастью, больше пострадавших нет. На месте работают сотрудники всех оперативных служб столицы.

Пожарные считают, что сквозняк задул конфорку, в результате чего прогремел взрыв. Обошлось без жертв.









