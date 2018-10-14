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 Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Около полуночи 14 октября в Киеве произошел взрыв на восьмом этаже многоэтажного дома в квартире жилого дома на Борщаговке на улице Зодчих, 80а. Взорвался бытовой газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Facebook-паблик Киев оперативный.

"Ночью, примерно в 00:00, на улице Зодчих, 80А, на 8 этаже произошёл взрыв. Взорвался газ. По одной из версий, в квартире, где проживает неблагополучная семья, состоящая из матери и сына, накануне происходило распитие алкогольных напитков. После этого, они улеглись спать, оставив на плите готовящиеся блюда. Проснулись оба (и пару домов в окрестности) от самого взрыва", - говорится в сообщении. 

Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве 01
Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве 02
Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве 03

Взрывной волной повыбивало стекла и серьезно повредило двери во всем парадном.

Женщину (хозяйку квартиры) госпитализировали в БСП, а мужчине оказали помощь на месте. К счастью, больше пострадавших нет. На месте работают сотрудники всех оперативных служб столицы.

Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве 04

Пожарные считают, что сквозняк задул конфорку, в результате чего прогремел взрыв. Обошлось без жертв.

Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве 05
Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве 06
Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве 07

Источник: https://censor.net.ua/p3091308
 
 
 Топ комментарии
 
и два квартала в округе)))
а сынок... тот еще алканафт... портрет...хоть на бутылки водочные клей (для запугивания, как на сигаретах)))))
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Алкашня безмозглая.. Помню как-то созерцал семейку такую: нажрались и попадали спать. Лето, вечер, окна открытые. Мы сидим на лавке и слушаем трели. Муженек начал храпеть на весь двор, а женушка орет - заткнись, заткнись.. Т.е. встать не может с противоположного конца комнаты его разбудить и так часа полтора после каждого храпа - зааткнись, заткнись. Ужасная картина.. синька зло, особенно в руках овощей ведущих бессмысленный образ жизни
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Алкоголь убивает клетки головного мозга. Но не все, а только те, которые отказываются выпить!
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и два квартала в округе)))
а сынок... тот еще алканафт... портрет...хоть на бутылки водочные клей (для запугивания, как на сигаретах)))))
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статус "пострадавшого" йому можна і в паспорті прописати
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У меня такое впечатление сложилось, что после того, как на пачках с сигаретами стали устрашающие картинки печатать, то народу еще больше стало курить. Тут картинками не поборешься. Тут как минимум нужен совковый подход, когда попробуй только закури или выпей, пока школу не закончишь, - заклеймят на всю жизнь. И вела себя алкашня поскромнее. Намного. Надо финансово карать, как за границей в некоторых странах за брошенную на улице жвачку в штуцер бакинских. А у нас курят и бухают где угодно. Закон есть - штрафами за такое озолотиться можно, но... всем по)(уй. Такой менталитет, такие дебилы в нашей стране живут, коих процентов 80 с лихвой наберется, которым все по)(уй, после них хоть трава не расти, живут одним днем, не думая о завтрашнем и даже о своих детях, разве что на словах. Бяда...
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он хоть и алкаш, но в форме, видать в качалку раньше ходил, ему б на стройку да кирпичи тягать
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Ага, и наверняка подумали, что Новый год наступил.
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обійшлося... а якби через них увесь під'їзд посипався? "синька" - ЗЛО!
може таки варто до практики примусового лікування повернутись?
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Життя показало, що не помага. Так, тимчасово. Відселять таких треба. Зробить резервацію і відселять.
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Алкашня йобана! Я сам не проти хильнуть і закусить сальцем, але завжди контролюю себе і не втрачаю розуму, а ці гниди поставили під загрозу життя інших. Хай би вже в тій квартирі згоріли к єбєням, бо хто зна, що вони ще можуть утнуть Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве - Цензор.НЕТ 5197
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Алкашня безмозглая.. Помню как-то созерцал семейку такую: нажрались и попадали спать. Лето, вечер, окна открытые. Мы сидим на лавке и слушаем трели. Муженек начал храпеть на весь двор, а женушка орет - заткнись, заткнись.. Т.е. встать не может с противоположного конца комнаты его разбудить и так часа полтора после каждого храпа - зааткнись, заткнись. Ужасная картина.. синька зло, особенно в руках овощей ведущих бессмысленный образ жизни
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Алкоголь убивает клетки головного мозга. Но не все, а только те, которые отказываются выпить!
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Квартира - хуже помойки. Ужас.. От одного вида тошнит..
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у законченных алкашей и таких входных дверей нету хоть и китайские
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и у законченных алкашей окна не металлопластиковые как у них, думаю они пить начали не так уж давно, и в жизни что то произошло, мб глава семьи умер(
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Как пошло життя по-новому, так и начали.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВзрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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