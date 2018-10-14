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Все про:Голодомор (806) Франция (1988) Шамшур (47)

 Франция присоединилась к всемирной акции "Зажги свечу памяти" в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур. ФОТОрепортаж

В рамках международной акции "Зажги свечу памяти" во французском городе Санлис почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"В знаковом для украино-французских отношений городе Санлис, Франция присоединилась ко всемирной акции "Зажги свечу памяти" в честь жертв Голодомора 1932-1933 годов", – сообщил посол.

Франция присоединилась к всемирной акции Зажги свечу памяти в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур 01
Франция присоединилась к всемирной акции Зажги свечу памяти в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур 02
Франция присоединилась к всемирной акции Зажги свечу памяти в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур 03

Международная акция "Зажги свечу памяти", которая в течение 85 дней будет проходить в 85 уголках мира, началась 1 сентября в Киеве.

Франция присоединилась к всемирной акции Зажги свечу памяти в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур 04

Акция инициирована Всемирным конгрессом Украинцев при поддержке МИД Украины, Украинского института национальной памяти и Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

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Цель акции – объединить украинцев всего мира и иностранных граждан для памяти об одном из величайших преступлений в истории человечества ХХ века – Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Публичное мероприятие, которое продолжается ежедневно, в других городах и странах, завершится в Киеве 24 ноября 2018 года, в День памяти жертв Голодомора.

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Источник: https://censor.net.ua/p3091305
 
   
 Топ комментарии
 
росіяни завжди прагнули, щоб ми забули про жахливу трагедію, яку вони вчинили з нашим народом, намагались довести, що Голодомор це випадковісь і зачепило не лише українців.
А нам потрібно пам'ятати про винищення мільйонів, згадувати, запалювати свічки, адже це і є прояв справжньої дружби та братерства з росією.
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Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!

Кацапський карфаген має бути знищеним !!!
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Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!

Кацапський карфаген має бути знищеним !!!
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росіяни завжди прагнули, щоб ми забули про жахливу трагедію, яку вони вчинили з нашим народом, намагались довести, що Голодомор це випадковісь і зачепило не лише українців.
А нам потрібно пам'ятати про винищення мільйонів, згадувати, запалювати свічки, адже це і є прояв справжньої дружби та братерства з росією.
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існування комуніяків суперечить здоровому глуздові.
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На западе Украины не было ни одного колхоза и ни один человек не умер от голода в 1932-33.
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Дякуємо, закожний вогник запаленої свічки, за кожну мить розділеного горя, за пам"ять про лиху годину, за нагадування світу про муки і смерть українців на своїй землі від рук катів і запроданців
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Голодомор в Украине не признали евреи и московиты, собственно, те, кто его и устроил...И продолжают в этом упорствовать, ну, что ж, это и следовало ожидать.
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Від кацапів не потрібно нічого очікувати...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомФранция присоединилась к всемирной акции "Зажги свечу памяти" в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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