 Франция присоединилась к всемирной акции "Зажги свечу памяти" в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"В знаковом для украино-французских отношений городе Санлис, Франция присоединилась ко всемирной акции "Зажги свечу памяти" в честь жертв Голодомора 1932-1933 годов", – сообщил посол.







Международная акция "Зажги свечу памяти", которая в течение 85 дней будет проходить в 85 уголках мира, началась 1 сентября в Киеве.

Акция инициирована Всемирным конгрессом Украинцев при поддержке МИД Украины, Украинского института национальной памяти и Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

Читайте также: Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Цель акции – объединить украинцев всего мира и иностранных граждан для памяти об одном из величайших преступлений в истории человечества ХХ века – Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Публичное мероприятие, которое продолжается ежедневно, в других городах и странах, завершится в Киеве 24 ноября 2018 года, в День памяти жертв Голодомора.

Смотрите также: Украинцы в Гарварде доказали при помощи географического анализа, что Голодомор 1932-1933 годов был искусственным. ВИДЕО