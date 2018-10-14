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 Два человека погибло и столько же попало в больницу в результате ДТП на Одесчине, - полиция. ФОТО

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге Киев-Одесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, 13 октября на 380-м км автодороги Киев-Одесса водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, который двигался в попутном направлении.

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"В результате столкновения погибли двое пассажиров легковушки - женщина, 1980 г.р., и мужчина, 1974 г.р. Еще один пассажир 2013 г.р., и сам водитель этого автомобиля, 1974 г.р., получили незначительные повреждения и были доставлены в больницу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - информируют правоохранители.

Два человека погибло и столько же попало в больницу в результате ДТП на Одесчине, - полиция 01
Два человека погибло и столько же попало в больницу в результате ДТП на Одесчине, - полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3091300
 
 
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