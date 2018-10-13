 Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко. ФОТОрепортаж

"Телекамер не было. Все фото сделаны на телефоны волонтеров и пациентов боевой травматологии Киевского военного госпиталя", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на Facebook журналиста Александра Черевко.

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