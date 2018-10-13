 Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко. ФОТОрепортаж

"Телекамер не было. Все фото сделаны на телефоны волонтеров и пациентов боевой травматологии Киевского военного госпиталя", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на Facebook журналиста Александра Черевко.
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"Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор - Б": Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины. ФОТОрепортаж
Подразделения МВД начали усиленное патрулирование по всей стране, – Шкиряк
"Бандера - наш герой, Покрова - наше свято", - в центре Киева проходит Марш Славы героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
"Выступление военных оркестров и выставка фото, сделанных воинами АТО во время службы": в Киеве проходят мероприятия по случаю Дня защитника Украины. ФОТОрепортаж
Не хочет в очередной раз садится на нары. Но скоро сядет за грабёж народа преступной бандой рошена и соучастие в преступлении по крышеванию воровства порошенковской преступной группировкой.
А Генштаб со спецназом навестить слабо ? Поводов хоть отбавляй.