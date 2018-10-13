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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообщался с пациентами отделения боевой травматологии Главного военного клинического госпиталя в Киеве.

"Телекамер не было. Все фото сделаны на телефоны волонтеров и пациентов боевой травматологии Киевского военного госпиталя", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на Facebook журналиста Александра Черевко.

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Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко 01
Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко 02

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Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко 03
Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко 04
Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3091289
 
   
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Алкаш пиарится в последний раз...
Не хочет в очередной раз садится на нары. Но скоро сядет за грабёж народа преступной бандой рошена и соучастие в преступлении по крышеванию воровства порошенковской преступной группировкой.
Накануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко - Цензор.НЕТ 4445
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народ... на выборах выступит в качестве главного судьи и всё рассудит
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Что-то наш народ на каждых выборах на одни и те же грабли с разбегу прыгает.
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Ярчайший пример совка....кто ещё верит в то, что хоть что то изменилось в стране ?
А Генштаб со спецназом навестить слабо ? Поводов хоть отбавляй.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиНакануне Дня защитника Украины генпрокурор Луценко посетил военный госпиталь, - журналист Черевко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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