 Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, в Киев Шварценеггер прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Там его встретил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать дольше. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинском", - поделился Кличко в Facebook.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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