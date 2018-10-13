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 Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве. ФОТОрепортаж

Голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев. В столице он посетит бизнес-форум Olerom Forum Опе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, в Киев Шварценеггер прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Там его встретил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать дольше. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинском", - поделился Кличко в Facebook.

Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 01

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Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 05
Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 06
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Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 08

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Olerom Forum One - масштабный бизнес-форум Украины и Восточной Европы. В нем примут участие более 7000 предпринимателей.

Источник: https://censor.net.ua/p3091288
 
   
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Ну, Веталька, не тормози! По такому поводу можно проезд в трамвае до десятки поднять
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просто дибилдер
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Звичайно, це ж тільки на мацковії обирають за принципом не вищще 1,5 метра, бо сцаря затмарять. Арнольд Шварценеггер відвідає бізнес-форум у Києві - Цензор.НЕТ 4284
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эта... а мыться он тоже будет из бойлера ? )))) или будет ходить вонять ?
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Можуть у Нову Дарницю відвезти. В нас гаряче постачання чудове.
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Господи, в Одессе уже сколько лет нет централизованной подачи горячей воды. Это напрасная трата ресурсов из-за теплопотерь. Ставьте бойлеры и экономьте деньги. Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве - Цензор.НЕТ 1203
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я нехочу экономить. я хочу купаться столько сколько мне хочется, я плачУ за это. 100 литрового бойлера хватает один раз набрать ванну и помыться в душе теплой водой. я живу в центре столицы, идите в жопу со своим бойлером, может мне еще и электростанцию в гараже поставить ? в электросети 206 вольт и 46 герц.
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даже не смешно как то. учитывая раздачу орденов человеку, который прощелкал столько военных складов, я начинаю задымываться, может я и правда живу в кацапии ?
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Ничего что со старой проводкой - всё сгорит ??? Или думаете у всех евроремонты ? Особенно у пенсионеров.
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В США нет централизованой горячей воды и никто не вАняетЬ. Вообще то ценрализованная горячая вода это пережиток совдепии. Во первых, это экономически не выгодно, второе еще одна лазейка для воровства из ваших карманов денег, в третьих комфортнее, в четвертых нужна тебе горячая вода включаешь, не нужна не включаешь и не нужно от кого то зависеть.
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в штатах в каждом доме свое отдельное отопление, бойлерная, и даже водонапорная башня. комуслуги в зависимости от города и штата - от 400 до 2000 долларов в месяц. те кто живет в штатах могут меня поправить, если я ошибаюсь.
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После приезда актер отправился в гостиницу 11 mirrors, куда также прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
В столице Украины, Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта.
Арни как всегда )

https://www.youtube.com/watch?v=kK7ANXVBQeQ
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Приємно бачити знаменитого Арні в Україні 👍🏻👍🏻👍🏻
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Всегда думал что Арнольд высоченный. Но здесь, в сравнении с Виталькой, просто малыш
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Арнольд Шварценеггер прийняв участь у смолоскипній ході
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Що ж соєвий прридумає, щоб проперделилися??
🤔
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Може, на свою фабрику запросить у книзі відвідувачів підписатися?
Чи екс-губернатор - це вже ніхто? Як у нас.
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Сколько киевских "красавцев" к Арни набежало! Арнольд Шварценеггер відвідає бізнес-форум у Києві - Цензор.НЕТ 1804
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А то ні ? В Україні всі люди гарні , толерантні і з відкритим серцем !
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Хорошим людям добро пожаловать! Ценю целеустремленных добивающихся своего. Арни красавец!!
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Виталька буде хвастатися, що киянам "скоро" дадуть гарячу воду.
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Ну Виталик, то ещё можно понять... Но Гнойный каким боком к Шварцу?
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А масштабний бізнес-форум? От і зустрілися вінничанин з каліфорнійчанином.
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Да, рядом с Кличко, Шварценеггер просто крепкий мужик среднего роста.

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нифига себе кличко высокий, я думал арни немаленький...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАрнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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