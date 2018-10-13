EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
  1820  10
Материалы по теме:
Все про:Львовщина (1529) похороны (746) потери (1409) Ян Осока (413) 128 отдельная горно-пехотная бригада (31)

 С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 октября, в селе Баня Лысовицкая Стрыйского района Львовской области состоялась церемония прощания с Романом Магасом, бойцом 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Стрыйской РГА.

Воин погиб 10 октября вблизи поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 01

Роман Магас родился 17.05.1991. С 2015 года проходил военную службу по контракту в Воздушных силах, служил номером расчета зенитного артиллерийского отделения взвода охраны 223-го зенитно-ракетного полка. С лета этого года был командирован в 128-й ОГПБр, выполнял боевые задач в зоне ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинского воина Сергея Дронова, погибшего 10 октября на Донбассе, похоронили в Чигирине. ВИДЕО

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 02

Похоронили Героя с воинскими почестями на сельском кладбище.

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 03

Также читайте: Офицер 128-й ОГПБр Александр Слободян умер 14 сентября в госпитале

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 04

У него остались жена и двое детей.

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 05

Смотрите также: В Луцке простились с офицером 128-о ОГПбр Георгием Ольховским, погибшим от пули снайпера 23 августа. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3091273
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Хоть один офицер от полковника и выше присутствовал?
 показать весь комментарий
 
Даруй ему Господи царство небесное, вечный покой
 показать весь комментарий
 
 
Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
 показать весь комментарий
 
 
Царство небесное Воину, искренние соболезнования его семье, сил и здоровья перенести горе его родителям.
 показать весь комментарий
 
 
Спочивай з миром, Воїне..
Мої співчуття рідним, близьким, та побратимам.. Схиляю голову.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияС воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх