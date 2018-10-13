 Памятник Тарасу Шевченко торжественно открыли в центре Еревана. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Тигран Авагян.
"Торжественное открытие памятника нашему великому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко в центре Еревана!", - написал он.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Тигран Авагян.
"Торжественное открытие памятника нашему великому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко в центре Еревана!", - написал он.
Ну, а дальше понятно...
Эон бель канцоне.
Саи кентиамо сен приамо!
Донна Бел ля маре,
кредэри кантаре,
Дами иль моменто,
кени пьячи пью! У!
Уно-уно-уно-ун моменто...
Бували войни й військовії свари:
Галаґани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї
Було добра того чимало.
Минуло все, та не пропало!!
Остались шашелі: гризуть,
Жеруть і тлять старого дуба...
А од коріння тихо, любо
Зелені парості ростуть.
І виростуть! і без сокири,
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфиру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі... Няньки,
Дядьки отечества чужого!
Не стане ідола святого,
І вас не стане,- будяки
Та кропива - а більш нічого
Не виросте над вашим трупом.
І стане купою на купі
Смердячий гній,- і все те, все
Потроху вітер рознесе,
А ми помолимося Богу
І небагатії, невбогі.
26 ноября (1860) Т.Г.Шевченко