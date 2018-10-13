EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Фоторепортаж, За рубежом
  2880  58
Все про:Армения (316) памятник (1809) Шевченко Тарас (216) Ереван (3)

 Памятник Тарасу Шевченко торжественно открыли в центре Еревана. ФОТО

В столице Армении торжественно открыли памятник великому украинскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Тигран Авагян.

"Торжественное открытие памятника нашему великому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко в центре Еревана!", - написал он.

Памятник Тарасу Шевченко торжественно открыли в центре Еревана 01
Памятник Тарасу Шевченко торжественно открыли в центре Еревана 02
 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В сербском Новом Саде установят памятник Тарасу Шевченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3091263
 
   
 Топ комментарии
 
***
Бували войни й військовії свари:
Галаґани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї
Було добра того чимало.
Минуло все, та не пропало!!
Остались шашелі: гризуть,
Жеруть і тлять старого дуба...
А од коріння тихо, любо
Зелені парості ростуть.
І виростуть! і без сокири,
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфиру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі... Няньки,
Дядьки отечества чужого!
Не стане ідола святого,
І вас не стане,- будяки
Та кропива - а більш нічого
Не виросте над вашим трупом.
І стане купою на купі
Смердячий гній,- і все те, все
Потроху вітер рознесе,
А ми помолимося Богу
І небагатії, невбогі.

26 ноября (1860) Т.Г.Шевченко
 показать весь комментарий
 
Наврядчи, швидше намагаються всістись на два стільці.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наврядчи, швидше намагаються всістись на два стільці.
 показать весь комментарий
 
 
ну Пушкин, не Шевченко, совсем не Шевченко. как можем) Пам'ятник Тарасу Шевченку урочисто відкрили в центрі Єревана - Цензор.НЕТ 1019
 показать весь комментарий
 
 
І, звісно, до, скажімо, Валентини Шевченко вірмени ніц не мають. А от Тараса Шевченка там шанують.
 показать весь комментарий
 
Того хто це написав вже чорти печуть, наступник Бузини?
 показать весь комментарий
 
 
Ну завжди є певний відсоток що в лікарні вихідний і хворий добіг до безкоштовного вайфаю, чого я буду його ображати, називаючи росіянином.
 показать весь комментарий
 
 
Да, но больные могут надеяться на выздоровление, а срусский - это диагноз.
 показать весь комментарий
 
Это в каких песнях? У высотского как у старого еврея в лавочке были песни для всех. Так называемый популярный шансон. Для сидевших и просто мечтающих туда попасть легинкий блатнячек типа "Кто с нею раньше был" для разных там туристов "Скалолазка" Для интелигенции "Марш физиков" Для вояк " Я як истребитель" ну короче пел на коньюктуру как Киркоров! Он случайно евреем не был?
 показать весь комментарий
 
 
Назови хоть одну песню где он критиковал или высмеивал власть?
 показать весь комментарий
 
Во-первых, Высоцкий был не старым евреем, а молодым...
Ну, а дальше понятно...

 показать весь комментарий
 
***
Бували войни й військовії свари:
Галаґани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї
Було добра того чимало.
Минуло все, та не пропало!!
Остались шашелі: гризуть,
Жеруть і тлять старого дуба...
А од коріння тихо, любо
Зелені парості ростуть.
І виростуть! і без сокири,
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфиру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі... Няньки,
Дядьки отечества чужого!
Не стане ідола святого,
І вас не стане,- будяки
Та кропива - а більш нічого
Не виросте над вашим трупом.
І стане купою на купі
Смердячий гній,- і все те, все
Потроху вітер рознесе,
А ми помолимося Богу
І небагатії, невбогі.

26 ноября (1860) Т.Г.Шевченко
 показать весь комментарий
 
 
В Ереване вроде тепло, почему Шевченко у них мёрзнет?
 показать весь комментарий
 
 
Я сразу и не понял, что он не только мёрзнет, но ещё и обеими руками держит книгу, вероятно опасаясь тянущихся к знаниям местных жителей.
 показать весь комментарий
 
Куда Вас несёт? Зачем статье о Шевченко упоминать козломордых убийц? Постеснялись бы.
 показать весь комментарий
 
там, де стоїть пам'ятник Кобзарю, москальских парадів не буде
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы они Россию нахер послали...А памятник и потом поставить можно....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник Тарасу Шевченко торжественно открыли в центре Еревана. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх