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 Мемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине. ФОТОрепортаж

В субботу, накануне Дня защитника Украины, в городе Яворив (Львовская область) открыли мемориал памяти воинам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского облсовета.

Мемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине 01

Участие в мероприятии приняло руководство области, духовенство, военные, депутаты, общественность.

Мемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине 02

Смотрите: Воин 24-й ОМБр Дмитрий Украинский погиб 8 августа в ходе боестолкновения с наемниками РФ. ФОТО

Собравшиеся возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память всех, кто погиб, защищая независимость Украины.

Мемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине 03

Во время войны на востоке Украины в 2014 году на базе 24 ОМБР было образовано несколько "тяжелых" батальонных тактических групп. В начале марта костяк бригады на основе 1 механизированного батальона отбыл на восток Украины. В мае подразделение было задействовано в районе Славянска, Красного Лимана и Краматорска. Во время боев в районе Славянска личный состав бригады несет первые потери - 19 июня 2014 в боях под Ямполем и Закотным Донецкой области погибли 7 военнослужащих бригады, среди которых был командир батальона Игорь Ляшенко. Далее было освобождение Северская, а затем - Луганщина, взятие Лисичанска и движение на Луганск.

Мемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине 04

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2 механизированный батальон бригады был выведен из подчинения командования бригады и передан в распоряжение руководителя другого сектора, прикрывал государственную границу на юге Луганщины. Здесь ночью 11 июля 2014 попал под обстрел реактивной артиллерии БМ-21 "Град" с российской территории. Погибли более 20 военных, десятки раненых. После обстрела батальонная тактическая группа 24-й ОМБР продолжила вести бой в окружении. Ожесточенные бои выпали на долю 1 и 3 батальонных тактических групп бригады в августе в районе города Лутугино, что на юго-запад от Луганска. С начала августа с боями были заняты Лутугино, Волнухино, Георгиевка, Новосветловка и Хрящеватое.

Осенью 2014 года 2-й батальон бригады вел бои в районе Бахмутской трассы: за 32-й блокпост, а впоследствии -  за 31-й, 29-й, в районе Крымского и Трехизбенки.

Читайте также: Боец 24 ОМБр Юрий Довганык скончался в госпитале Днепра от ран, полученных на Донбассе, - Львовская ОГА

Источник: https://censor.net.ua/p3091262
 
   
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Это - Колокол памяти.

Колокол, который звонит по мёртвым. Чтобы живые помнили.

Колокол, который звонит по павшим бойцам украинской армии.

Каждый день.

Один удар за одно замершее навсегда сердце.

Каждый. День.

Его открывают четырнадцатого октября. В этот день в независимой Украине погиб один боец ВСУ. Он погиб в 2014 году. И Колокол ударит один раз.


Есть дни, когда Колокол будет бить сотни раз. Август. Иловайск. Колокол отсчитает за каждое сердце.

Колокол памяти уже готов и установлен на территории Министерства обороны Украины в Киеве. Придумал его я, воплотил идею в жизнь с нуля Юрий Бирюков, а помогли его создать все мы - кто-то больше, кто-то меньше, но все.

Помните, мы там чашки продавали с армейской символикой, и вы лайкали, репостили и разносили информацию? Вот вашими стараниями этот Колокол и создан. Он стоил сорок тысяч гривен, из них 30 000 пришли от - вот ведь сюрприз - некоего Порошенко П.А., который заплатил именно эту цену за чашку с номером 1, а ещё десять тысяч - это как раз продажи чашек с остальными номерами. Нехитрая, в общем-то, математика. И это сделали вы.

Посмотрите на Колокол ещё раз. Пока он не отмерил боем первое сердце. Пока он замотан тканью и обезврежен, пока не разрывает нервы тех, кто слышит его звуки и не вспенивает память о том, что война идёт до сих пор, и что если ты слышишь эти звуки - то только благодаря тем людям, которые не услышат его никогда. Тем, о которых осталась только память.

И мерные звуки ударов.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1099571040220888&set=pcb.1099571376887521&type=3&theater

и еще.. война не приостановилась - она продолжается. И каждый день гибнут бойцы, или получают ранения. На фото - их раны...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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