 Мемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского облсовета.
Участие в мероприятии приняло руководство области, духовенство, военные, депутаты, общественность.
Собравшиеся возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память всех, кто погиб, защищая независимость Украины.
Во время войны на востоке Украины в 2014 году на базе 24 ОМБР было образовано несколько "тяжелых" батальонных тактических групп. В начале марта костяк бригады на основе 1 механизированного батальона отбыл на восток Украины. В мае подразделение было задействовано в районе Славянска, Красного Лимана и Краматорска. Во время боев в районе Славянска личный состав бригады несет первые потери - 19 июня 2014 в боях под Ямполем и Закотным Донецкой области погибли 7 военнослужащих бригады, среди которых был командир батальона Игорь Ляшенко. Далее было освобождение Северская, а затем - Луганщина, взятие Лисичанска и движение на Луганск.
2 механизированный батальон бригады был выведен из подчинения командования бригады и передан в распоряжение руководителя другого сектора, прикрывал государственную границу на юге Луганщины. Здесь ночью 11 июля 2014 попал под обстрел реактивной артиллерии БМ-21 "Град" с российской территории. Погибли более 20 военных, десятки раненых. После обстрела батальонная тактическая группа 24-й ОМБР продолжила вести бой в окружении. Ожесточенные бои выпали на долю 1 и 3 батальонных тактических групп бригады в августе в районе города Лутугино, что на юго-запад от Луганска. С начала августа с боями были заняты Лутугино, Волнухино, Георгиевка, Новосветловка и Хрящеватое.
Осенью 2014 года 2-й батальон бригады вел бои в районе Бахмутской трассы: за 32-й блокпост, а впоследствии - за 31-й, 29-й, в районе Крымского и Трехизбенки.
Колокол, который звонит по мёртвым. Чтобы живые помнили.
Колокол, который звонит по павшим бойцам украинской армии.
Каждый день.
Один удар за одно замершее навсегда сердце.
Каждый. День.
Его открывают четырнадцатого октября. В этот день в независимой Украине погиб один боец ВСУ. Он погиб в 2014 году. И Колокол ударит один раз.
Есть дни, когда Колокол будет бить сотни раз. Август. Иловайск. Колокол отсчитает за каждое сердце.
Колокол памяти уже готов и установлен на территории Министерства обороны Украины в Киеве. Придумал его я, воплотил идею в жизнь с нуля Юрий Бирюков, а помогли его создать все мы - кто-то больше, кто-то меньше, но все.
Помните, мы там чашки продавали с армейской символикой, и вы лайкали, репостили и разносили информацию? Вот вашими стараниями этот Колокол и создан. Он стоил сорок тысяч гривен, из них 30 000 пришли от - вот ведь сюрприз - некоего Порошенко П.А., который заплатил именно эту цену за чашку с номером 1, а ещё десять тысяч - это как раз продажи чашек с остальными номерами. Нехитрая, в общем-то, математика. И это сделали вы.
Посмотрите на Колокол ещё раз. Пока он не отмерил боем первое сердце. Пока он замотан тканью и обезврежен, пока не разрывает нервы тех, кто слышит его звуки и не вспенивает память о том, что война идёт до сих пор, и что если ты слышишь эти звуки - то только благодаря тем людям, которые не услышат его никогда. Тем, о которых осталась только память.
И мерные звуки ударов.
и еще.. война не приостановилась - она продолжается. И каждый день гибнут бойцы, или получают ранения. На фото - их раны...