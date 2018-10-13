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 Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж

В субботу утром экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил беспилотник "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ОС на странице в Facebook.

Отмечается, что в небе над Лисичанском в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Оба сбиты, - ООС (обновлено)

"Цель маневрировала, выполняя, очевидно, разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность номер один. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.

В 8:45 экипаж дежурного вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Меткой очередью в 9:58 "Орлан-10" российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы", - сообщает штаб ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости"

Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 01
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 02
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 03
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 04
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 05
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 06
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник Орлан-10 над Лисичанском, - штаб 07

Источник: https://censor.net.ua/p3091256
 
   
 Топ комментарии
 
По опросам Левада-центр:
украинцы любят - каждого двухсотого россиянина!
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сегодня хорошими вестями началас и продолжается субота, хорошых выходных всем добрым людям.
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Слава Україні! Героям Слава!!!
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это, как минимум, третий за пару суток...
что-то кацапы задумали в районе Лисичанска.. имхо. Могут устроить диверсию на НПЗ
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какие-то аккумуляторы у рашни хреновые всего 7,8Ah у меня на ноуте и то 9.2 при той же напруге )))
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Ну, значит с твоего ноута можно сделать беспилотник
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По опросам Левада-центр:
украинцы любят - каждого двухсотого россиянина!
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пригорела в одном месте, так что 9 из 10 баллов.
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Миролюбные торговые партньоры не оставляют желания сделать в Лисичанске теракт. А где официальное обвинение Рашке в диверсии?
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сегодня хорошими вестями началас и продолжается субота, хорошых выходных всем добрым людям.
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Сразу семь российских биатлонистов и биатлонисток будут выступать за сборные Украины и Белоруссии в новом сезоне.

А внизу приписка=бегут с корабля
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подача заглавие статьи такое двузначное, можно подумать, что МИ-24 был сбит беспилотником..
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Именно так я и подумал. Ну и заголовок...
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Да, у меня аж сердце ёкнуло как увидел заголовок. Наши все же красавцы
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Подлежащим обычно называется существительное (с зависимыми словами или без них), которое играет наиболее важную грамматическую роль в предложении: в русском языке оно стоит обычно в именительном падеже, с ним согласуется сказуемое, оно чаще всего выражает тему (то, о чем говорится в предложении);

Другой смысл, тьфу, тьфу, тфу

Вертолет Ми-24 из состава ОС сбит российским беспилотником "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж
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та ну. порядок слов всё же существует. инверсия должна быть оправдана.
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шото зачастили кацапы с лисичанском направлении..
а вообще круто сработали наши... молодца!!!
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А что такое LiPo в АКБ отсеке? Он что на полонии???
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там похоже сборка обычных литиевых аккумуляторов, как в электровелосипеде или ноуте.
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Про то что сбили-фейк голимый. Его бы разнесло в щепки. Видно же что сам упал, из-за внутренних неполадок.
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ты сам фейк-галимый Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб - Цензор.НЕТ 7778 воронеж с американским прокси
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Хочешь сказать, что Орлан - биоробот и при встрече с Ми-24 у него начались "внутренние неполадки"?
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Возможно, что по нему вообще не стреляли но, не будут же тебе рассказывать как его завалили и кто одолжил средства борьбы. Хай теперь кацы голову парят от чего у него питание пропало.
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надо бы за вертолетом тянуть трал и им захватывать подобные кацапские рукоделия Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб - Цензор.НЕТ 8632.чем тратить на них боеприпасы и ракеты.
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скорее всего там и не стреляли. Ты видишь пробоины?
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та зацепили и крыло оборвали... Вертоліт Мі-24 зі складу ОС збив російський безпілотник "Орлан-10" над Лисичанськом, - штаб - Цензор.НЕТ 4054.я же говорю-сеткой эффективнее
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Да судя по фото, если его и сбили то пулеметом 7,62, сомневаюсь,что это работа 23мм пушки...
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Чудова новина! За два дні - три безпілотника. Три короткі черги - і пішов кацап спіралі накручувати. Впав недалеко від вчорашніх. Пілоту гелікоптера - респект! Красава!
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... в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель...

... В 8:45 экипаж дежурного вертолета получил команду "Воздух!"...
30 минут думали лететь или ну его нафиг...

За это время он мог и отбомбиться и домой улететь.
А потом удивляемся почему склады взрываются...
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Надо так понимать, что Орлан имеет скорость реактивного самолёта и подлетит к любой цели менее, чем за пол-часа?
Где обнаружили и в каком месте определили уничтожить?
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я тоже задалась таким вопросом, сколько времени для идентификации уходит....но я не спец и как быстро летит это безобразие орков незнаю...Спасибо
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Нові станції РТВ дозволяють бачити ціль типу "орлан-10" ще задовго до перетину стрічки. На передку легкоброньоване ППО не утримують (як правило). Тому просто спостерігається робота, а потім приймається рішення якими засобами знищити. Вчора ППО попрацювали, сьогодні літуни розім"ялись. Все пояснюється досяжністю засобів ураження кацапні і безпекою роботи своїх засобів. Вчорашні пуски в районі міста-скоріш за все вимушені з-за наглості ворога. За два дні фінансово понесені втрати ворога, рахую, в районі 10-12 лямів вічнодеревляних рупльов. Тільки бізнес, нічого особистого.
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Весьма вероятно,что обнаружили еще во вражеском пространстве.Подождали пока залетит к нам и сбили
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Наев на своем месте, а если командир спец, то и работать на уничтожение противника удовольствие.
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все отлично! не хер шастать
единственное - сократить бы время на согласование с генералитетом таких акций...
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От "маладецы". Уже три сбили. Это ж надо какая продуктивность,когда 5й склад"отстрелялся".
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2 часа чтобы сбить маленький беспилотник вы бы еще Трампу позвонили. Для тупых, прощупывают ваши возможности.
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теперь я понял зачем лаптеголовые запускали ракету "союз". Наверно прощупывали законы гравитации и измеряли тяжесть воздуха.
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Не, они проверяли что будет, если просверлить 2 отверстия
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Вітаю дебілів з протилежної сторони з черговою втратою свого не дешевого лайна (хтось вже жмут волосся з причинного місця вирвав). За два дні - гарний рахунок. Як кажуть - на хитру ..опу завжди гвинт знайдеться. А літунам-премію!
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То что сбили - маладцы, респект! Но то что решение сбивать принимал лично командующий - это голимый совок. Сейчас в современной войне решения нужно принимать очень быстро. ПВО должно работать как автомат.
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В 08:09 час. БЛА был обнаружен.
В 09:58 час. БЛА был сбит.
Что он делал 49 минут в воздухе? Это при его скорости 90-150 км/ч!
Хорошо, что это был "Орлан-10", предназначенный для проведения разведки, а не совершения диверсий! Иначе, учитывая мощности Лисичанского НПЗ - случилась бы Ичня!
И кто поверит в то, что после попадания "меткой очередью" из пулемета вертолета, будет что нам показывать здесь на фото?
Если сбили Орлан - молодцы!
Но, ИМХО, какая-та нестыковка!
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там же написано "БПЛА маневрировал".. гонялись за ним, проще говоря
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Так. Мабуть хвилин сорок було чути звук гвинтокрила. Потім стало видно і сам гвинтокрил. Високо(зазвичай, вони низенько літають). потім, здається три короткі черги. Таке відчуття ніби двигун гвинтокрила "забарахлив". Та гвинтокрил полетів далі, а в небі по спіралі залишаючи слід білого диму став падати безпілотник. Молодці СОКОЛИ! Порадували!
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ради экономии горючки, подождали ( че за ним гоняться) пока подлетит поближе...все хладнокровно и расчетливо...
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А это кусок подгоревшего кацапского пердака приклеился?
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб - Цензор.НЕТ 1257
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неперевершеному майстру заголовків цензора - респект!
як завжди не зрозуміло, хто кого збив
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Хороша робота, молодці. Нічого літати над нашою територією.
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Средств рдиоэлектронной борьбы я так понимаю,нет. На пятом году войны.
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Зачастили твари летат над Лисичанском.Нездоровая активность орковских "ореликов". Но они и сами видят, что мы многому научились. И ракетой добьем и с вертушки расстреляем! Экипажу за проявленное мастерство - респект. Молодцы ребята! Так держать! Бить тварей в воздухе! Эти БПЛА не из дешевых..Должны задуматься их хозяева...
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Меткой очередью ... "Орлан-10" ... был сбит
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Источник: https://censor.net.ua/p3091256
Посмотрите на беспилотник. Где попадания от меткой очереди пулемета?
А пулемет на МИ-24 стоит крупнокалиберный А-12,7 или ЯкБ-12,7

По попаданию очереди по беспилотнику от него должны были остаться только "заклепки".
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дык, тикал от очередей так, шо батарейки пыхнули. нельзя китайским ЛиПо давать длительные нагрузки.
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Я на это уже выше указывал!
Но народу хочется, чтобы сбили "меткой очередью" с пулемета вертолета!
Пусть будет так!)))
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Сбит очередью из крупняка, упал, но при этом целехонький, зачем такую чушь нести.
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Тренировки дежурных сил и средств. И еще раз - ТРЕНИРОВКИ. Надо быть готовыми к любым "подлякам" рашистов. И не только перед праздниками.Этим не закончится..Будут твари постоянно щупать нас на выдержку и крепость нервов. И быстроту принятия решений. Но как мы видим - с быстротой реакции в объединенных силах - все хорошо. Увидели - сбили!
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Молодцы ребята! +1 БПЛА в нашу пользу! Лошье ж богатое, пусть производит! Слава Украине!
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отличная работа!
меньше знают - крепче пи@дов получают!
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Поджарили кацапскую падаль и это радует !
Молодцы наши воины !!
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Респект!!! Мочить всех не прошеных гостей.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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