 Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ОС на странице в Facebook.
Отмечается, что в небе над Лисичанском в 8:09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицированная как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации.
"Цель маневрировала, выполняя, очевидно, разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность номер один. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.
В 8:45 экипаж дежурного вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Меткой очередью в 9:58 "Орлан-10" российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы", - сообщает штаб ООС.
что-то кацапы задумали в районе Лисичанска.. имхо. Могут устроить диверсию на НПЗ
украинцы любят - каждого двухсотого россиянина!
А внизу приписка=бегут с корабля
Другой смысл, тьфу, тьфу, тфу
Вертолет Ми-24 из состава ОС сбит российским беспилотником "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж
а вообще круто сработали наши... молодца!!!
... В 8:45 экипаж дежурного вертолета получил команду "Воздух!"...
30 минут думали лететь или ну его нафиг...
За это время он мог и отбомбиться и домой улететь.
А потом удивляемся почему склады взрываются...
Где обнаружили и в каком месте определили уничтожить?
единственное - сократить бы время на согласование с генералитетом таких акций...
В 09:58 час. БЛА был сбит.
Что он делал 49 минут в воздухе? Это при его скорости 90-150 км/ч!
Хорошо, что это был "Орлан-10", предназначенный для проведения разведки, а не совершения диверсий! Иначе, учитывая мощности Лисичанского НПЗ - случилась бы Ичня!
И кто поверит в то, что после попадания "меткой очередью" из пулемета вертолета, будет что нам показывать здесь на фото?
Если сбили Орлан - молодцы!
Но, ИМХО, какая-та нестыковка!
як завжди не зрозуміло, хто кого збив
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Источник: https://censor.net.ua/p3091256
Посмотрите на беспилотник. Где попадания от меткой очереди пулемета?
А пулемет на МИ-24 стоит крупнокалиберный А-12,7 или ЯкБ-12,7
По попаданию очереди по беспилотнику от него должны были остаться только "заклепки".
Но народу хочется, чтобы сбили "меткой очередью" с пулемета вертолета!
Пусть будет так!)))
меньше знают - крепче пи@дов получают!
Молодцы наши воины !!