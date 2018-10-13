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 Наемник РФ, охранявший с оружием "выборы" в "ДНР", задержан в Дружковке, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудниками Службы безопасности Украины задержан наемник террористической организации "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из общественных организаций города Дружковка в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям… Злоумышленник, в частности, организовывал "несение службы" на незаконных блокпостах боевиков, которые располагались в Дружковке. Также он обеспечивал вооруженную охрану на так называемых "избирательных участках" во время псевдовыборов на временно оккупированной территории Донбасса", - отмечается в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали наемника РФ в одном из населенных пунктов Донецкой области по месту жительства его родственников.

Наемник РФ, охранявший с оружием выборы в ДНР, задержан в Дружковке, - СБУ 01
Наемник РФ, охранявший с оружием выборы в ДНР, задержан в Дружковке, - СБУ 02
Наемник РФ, охранявший с оружием выборы в ДНР, задержан в Дружковке, - СБУ 03

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3091251
 
   
 Топ комментарии
 
по заднему пейзажу видно что взяли классического даунбаского кормильца Наемник РФ, охранявший с оружием "выборы" в "ДНР", задержан в Дружковке, - СБУ - Цензор.НЕТ 787
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Он просто стоял на посту. Понять, простить и отпустить. Он же не агент кремля и не шататель будки
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гарна свиня) - на обмін або на раба піде! Наемник РФ, охранявший с оружием "выборы" в "ДНР", задержан в Дружковке, - СБУ - Цензор.НЕТ 25
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И за большие преступления отпускали
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блеять почему им рожи ретушируют?..страна должна видеть "героев" в лицо.
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по заднему пейзажу видно что взяли классического даунбаского кормильца Наемник РФ, охранявший с оружием "выборы" в "ДНР", задержан в Дружковке, - СБУ - Цензор.НЕТ 787
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В классических резиновых тапках ))))
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В дырке из шифера даже кондиционер торчит. Так что жил с комфортом.
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"Прислуговуєте Путіну!": екс-міністр Угорщини засудив дії угорського МЗС https://24tv.ua/prislugovuyete_putinu_eks_ministr_ugorshhini_zasudiv_diyi_ugorskogo_mzs_n1046940
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Он просто стоял на посту. Понять, простить и отпустить. Он же не агент кремля и не шататель будки
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а к родственникам нет вопросов? не ну если они сами сообщили где его наити, то особо и нет.
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ну его "упитанность" подтверждает только одно...материковая Украина оплачивает их жкх исправно: свет. воду и на 100 процентов , потребление газа....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемник РФ, охранявший с оружием "выборы" в "ДНР", задержан в Дружковке, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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