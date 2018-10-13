EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  976  29
Все про:Голодомор (805) США (14245)

 Штат Юта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, - посольство в США. ФОТО

Американский штат Юта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

"10 октября в г.Солт-Лейк-Сити в присутствии Посла Украины в США Валерия Чалого и Почетного консула Украины в штате Юта Джонатана Фридмана Губернатор штата Юта Гарри Герберт подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, а также об объявлении 24 ноября 2018 Днем памяти украинского Голодомора-геноцидом", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Резолюция Сената США о признании Голодомора геноцидом отражает американскую поддержку украинского народа, - представитель Госдепа Кент. ВИДЕО

Штат Юта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, - посольство в США 01

Отмечается, что ходе встречи Валерий Чалый и Гарри Герберт особое внимание уделили вопросу наращивания торгово-экономического сотрудничества Украины со штатом Юта. Чалый отметил, что в прошлом году экспорт украинской продукции в Юту вырос в 17 раз.

Собеседники также наметили конкретные направления для дальнейшего расширения сотрудничества между Украиной и шатом Юта.

Источник: https://censor.net.ua/p3091248
 
   
 Топ комментарии
 
В Украине Порошенко сколько народу сидит на субсидии, добрый человек? 70 % населения или больше? По твоему они все нищие дурачки?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А как им нравятся наши субсидии?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я тебе давал за щечку давал, добрый человек. Леденец пососать, как ты любишь. Но ничего не писал. Ты меня с кем то перепутал.
 показать весь комментарий
 
Ты голубой?Возьми квиточку,зайка😂🌷🌷
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А почему я, добрый человек? Ты тему поднял.
 показать весь комментарий
 
Встречаемся?Или в нете хныкать будешь?Ты писало шо в Киеве живешь.Говори дату и время.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Конечно встречаемся, добрый человек. Здесь на сайте найдешь меня в любое время!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нет, я старый и ленивый. И молодые дауны вроде тебя, меня ни с какой стороны не привлекают.
 показать весь комментарий
 
Давай встретимся и я тебе покажу могилы трехлетних детей умерших в то время от голода.Говори время,падаль.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я сам тебе могу показать замерзающих стариков, которые переселились в сарай к печке буржуйки от твоей жизни по новому добрый человек. И кому они мешали, когда в своем доме жили, не знаешь?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Как думаешь, добрый человек, штат Юта знает, что в Украине Порошенко работающий человек не может из своей зарплаты оплатить свои коммунальные услуги? Или ты вообще об этом не думаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Так ты нищий дурачок,не умеющий зарабатывать деньги?😂🌷
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине Порошенко сколько народу сидит на субсидии, добрый человек? 70 % населения или больше? По твоему они все нищие дурачки?
 показать весь комментарий
 
 
Давай я нищему дебилу помогу с работой.Что умеешь?😂🌷
 показать весь комментарий
 
 
по тому что он выше написал - он умеет только сосать конфетки...!)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Спасибо тебе добрая женщина. Я в свои неполные семьдесят свое уже отработал. Дай Бог каждому. У меня 47 лет стажа и заслуженная пенсия. А вот тебе надо пахать как медному котелку.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
всё могу! Возьми меня тоже! Без шуток! Готов на переезд хоть сейчас! Или повешусь (а очень не хочецца - это висеть с высолопленым языком и выпучеными глазами на багровом лице - так перед людьми неудобно)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
забери меня в сексуальное рабство!
 показать весь комментарий
 
Штат Юта - це ті хлопці у чорних штанях, білих сорочках, кроватках і з бейджиками, де написане їхнє призвище християнського місіонера. Завжди ввічливі, раді поспілкуватись, вислухати і розмову закінчують словами: "В Славу Ісуса Христа". Завжди дивувавсь - що рухає діями цих людей? Грошей вони ніколи не просили, а символічним подарункам були завжди раді. Такі самі подарунки дарували і вони. Дісципліновані і відповідальні хлопці, і іноді жінки, вчили українців своєю поведінкою світовим стандартам цивілізованого суспільства, правилам ведення ділових відносин. Протягом двох років, часу свого відрядження, американська молодь віком від 18 до 24 в російськомовному середовищі українських міст добре опановувала російську і одночасно безкоштовно вчила українців англійської. За чий рахунок весь цей банкет??? Мабуть багато людей досі не знаходять відповідь на це питання. Але відповідь на це питання дав Джордж Сорос. Власник чотирьох мільярдів доларів витратив ОДИН мільярд на просвітницькі проекти в країнах колишнього СРСР після його розвалу. Зовсім не прибуткові проекти. Це чверть всіх його статків! Подарував людям, що навіть не є його сусідами! Більшість грошей пішло росіянам, які сьогодні його вважають своїм першим ворогом. Ось така дивна річ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныШтат Юта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, - посольство в США. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх