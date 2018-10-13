 Штат Юта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, - посольство в США. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

"10 октября в г.Солт-Лейк-Сити в присутствии Посла Украины в США Валерия Чалого и Почетного консула Украины в штате Юта Джонатана Фридмана Губернатор штата Юта Гарри Герберт подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, а также об объявлении 24 ноября 2018 Днем памяти украинского Голодомора-геноцидом", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ходе встречи Валерий Чалый и Гарри Герберт особое внимание уделили вопросу наращивания торгово-экономического сотрудничества Украины со штатом Юта. Чалый отметил, что в прошлом году экспорт украинской продукции в Юту вырос в 17 раз.

Собеседники также наметили конкретные направления для дальнейшего расширения сотрудничества между Украиной и шатом Юта.