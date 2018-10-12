 "Запали свічку"- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники акции - предстваители скаутского движения, священнки, волонтеры.

Во время мероприятия зажглось несколько сотен свечей у Стены Памяти.













Видео, фото, - Олег Богачук, Цензор.НЕТ