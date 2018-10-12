 "Запали свічку"- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники акции - предстваители скаутского движения, священнки, волонтеры.
Во время мероприятия зажглось несколько сотен свечей у Стены Памяти.
Видео, фото, - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники акции - предстваители скаутского движения, священнки, волонтеры.
Во время мероприятия зажглось несколько сотен свечей у Стены Памяти.
Видео, фото, - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Просто чувствовать(((
Слава Украине!
Человек дает оценку своим поступкам, а обезьяна руководствуется исключительно чувствами (инстинктами).
Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота Рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут, никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
... Забить бы наглухо ту дверь!
Тому, кому дано по чину...
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги…Украину.
Для багатьох українців це місце також пов'язане з такими подіями:
Під час силового розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року[13][14] частина людей, які втекли від підрозділу міліції «Беркут», знайшла прихисток на території Михайлівського Золотоверхого монастиря[15]. Під час сутичок із «Беркутом» у соборі двічі (Вперше 30 листопада 2013, і вдруге 19 лютого 2014[16][17]) переховувались мітингувальники та розбивали тимчасовий штаб. Семінаристи із КПБА допомагали мітингувальникам: ходили на нічні чергування, приносили медикаменти, робили чай, носили гарячу воду.
и называет этот день - день мишкадёра - Lāčplēša diena