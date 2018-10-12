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 "Запали свічку"- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 19.00 на Михайловской площади возле Михайловского Златоверхого монастыря состоялась общегородская акция в память защитников Украины "Запали свічку".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Участники акции - предстваители скаутского движения, священнки, волонтеры.

 Во время мероприятия зажглось несколько сотен свечей у Стены Памяти.

Запали свічку- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины 01
Запали свічку- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины 02
Запали свічку- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины 03
Запали свічку- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины 04
Запали свічку- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины 05
Запали свічку- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины 06

Видео, фото, - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3091217
 
   
 Топ комментарии
 
Есть в жизни моменты, которые не нужно, НЕЛЬЗЯ комментировать
Просто чувствовать(((
Слава Украине!
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**

Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота Рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут, никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь!
Тому, кому дано по чину...
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги…Украину.
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Есть в жизни моменты, которые не нужно, НЕЛЬЗЯ комментировать
Просто чувствовать(((
Слава Украине!
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Это ОЧЕНЬ плохо, Людмила, человек отличается от обезьяны, именно этим.
Человек дает оценку своим поступкам, а обезьяна руководствуется исключительно чувствами (инстинктами).
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**

Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота Рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут, никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь!
Тому, кому дано по чину...
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги…Украину.
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кацапы страна абсурда!!! день победы, АБСУРД, космос, АБСУРД, религия, АБСУРД,
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Михайлівський Золотоверхий монастир належить УПЦ КП і хоч більшою частиною це новобудова (окрім трапєзної), але відбудували його на історичному місці, де був храм.
Для багатьох українців це місце також пов'язане з такими подіями:
Під час силового розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року[13][14] частина людей, які втекли від підрозділу міліції «Беркут», знайшла прихисток на території Михайлівського Золотоверхого монастиря[15]. Під час сутичок із «Беркутом» у соборі двічі (Вперше 30 листопада 2013, і вдруге 19 лютого 2014[16][17]) переховувались мітингувальники та розбивали тимчасовий штаб. Семінаристи із КПБА допомагали мітингувальникам: ходили на нічні чергування, приносили медикаменти, робили чай, носили гарячу воду.
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это может превратится в всенародную традицию, так например в Латвие 11 ноября зажигает свечки за наших воинов

"Запали свічку" - у Києві відбулася акція пам'яті полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 8426

и называет этот день - день мишкадёра - Lāčplēša diena
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Запали свічку"- в Киеве состоялась акция памяти павших защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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