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 Задержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция. ФОТО

Киберполиция задержала мошенника, который в соцсети собирал деньги якобы на лечение больных детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция 01

Создав фейковый аккаунт в социальной сети Фейсбук злоумышленник дублировал оригинальные сообщения родителей больного ребенка о необходимости материальной помощи для спасения его жизни. Мошеннические сообщения выглядели идентично оригинальным, менялись только банковские реквизиты на мошеннические.

Задержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция 02

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Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники киберполиции установили место проживания злоумышленника, где в дальнейшем был проведен санкционированный обыск. В квартире, где временно проживал 36-летний львовянин, полицейские изъяли компьютерную технику, флеш накопители, банковские карточки, симкарточки, мобильные телефоны и блокноты с личными записями злоумышленника.

Задержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция 03

Злоумышленнику уже объявлено о подозрении, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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Уже установлено несколько семей, обратившихся в полицию, что сообщение о помощи их детям использует мошенник.

Источник: https://censor.net.ua/p3091211
 
   
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ющенко, шоли?
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Наживать пять копеек на чужом горе - это не просто грех, это карма падлюки
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Помимо криминальной ответственности обязать этого УБлюдка дополнительно вылизывать дочиста полы и отмывать унитазы в онкологических и невралгических отделениях больниц.
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По Данте, обманувшие доверившихся - самые страшные грешники. Они страшнее убийц, потому что убивают душу. Задержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция - Цензор.НЕТ 8037
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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