 Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Заехал на передок в часть, где служат наши легендарные морские пехотинцы, и вручил ребятам государственные награды.
За эти четыре с половиной года нам удалось создать новые Вооруженные Силы, и удалось создать новую морскую пехоту. И с новыми беретами, и с новым боевым духом, и с новыми традициями. Морскую пехоту, которую боится враг и которой доверяет украинский народ. Спасибо за добросовестную службу, ребята!".
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко отметила: "Президент посетил Широкино. Населенный пункт, полностью разбомбленный российскими оккупантами. Широкино не поддается восстановлению, там все заминировано и разбито. Ежедневные обстрелы. До врага - несколько сот метров. Это не первый визит Верховного Главнокомандующего в Широкино, чтобы поддержать бойцов в самом пекле. Два года назад Порошенко был здесь в новогоднюю ночь, с другом Украины сенатором Маккейном. А вообще, за эти годы, почти 4 десятка визитов на передовую, в самые горячие точки совершил Президент".
.
Амністія
«Недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної,
адміністративної відповідальності і покарання осіб - учасників подій на
території Донецької, Луганської областей»
«Забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності
осіб з приводу подій, які мали місце в Донецькій, Луганській областях»
Статус російської мови
«В суспільному та приватному житті, вивчення і підтримка російської та
будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність»
Чиновники та інші державні кадри
Вводиться особливий порядок призначення суддівського корпусу та прокуратури.
Призначення будуть прийматися за згодою місцевих властей, а не Києва
Правоохоронці
Рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції,
координація їх діяльності здійснюється відповідною сільською, селищною, міською
главою.
Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах з числа громадян
України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, - сказано в
документі.
Економічна підтримка
Підтримку соціально-економічного розвитку Донбасу надає Україна, - сказано в
законопроекті.
Росія
Документ передбачає "посилення і поглиблення добросусідських відносин між
територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з
адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод
про прикордонне співробітництво
Так, за зека жили погано, але такої руїни ще не було:
Українська економіка:
номінальний ВВП 2013 - 183 млрд дол/
2017 - 110 млрд дол
держ бог/ вал продукт 2013 - 40% /
2017 - 73%
курс дол 2013 - 7, 99гр / 2017 - 27
гр
кредит банк портфель (екв млрд. дол.) 2013 - 114 / 2017 - 40, 4
.. и посмеемся вместе
совпадєніє?
Брехло!!!
Ну неужели так трудно заниматься своей работой ?
При чем тут какая республика ? Тем более парламенско-президенская ?
Сколько раз парламент США побывал в Ираке ?
И почему в Ираке, а не на ликвидации прорыва канализации в Хацапетовке, или у нас по Коснтитуции военные Боги, а сантехники-дерьмою
У нас по Конституции все равны, что сантехник закрывший своей грудью поток дерьма, что рядовой закрывший своей грудью пулемет. Каждый героически исполняет свою работу, которую он избрал добровольно и получает за это бабки.
А то у нас во всех бедахвиноват президент что дворники в Киеве бухают тоже наверное виноват!
И вобще ок Порошенко плохой. Кого ты видишь на его месте?