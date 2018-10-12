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 Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко побывал на передовых позициях украинских морских пехотинцев в Широкино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Заехал на передок в часть, где служат наши легендарные морские пехотинцы, и вручил ребятам государственные награды.

За эти четыре с половиной года нам удалось создать новые Вооруженные Силы, и удалось создать новую морскую пехоту. И с новыми беретами, и с новым боевым духом, и с новыми традициями. Морскую пехоту, которую боится враг и которой доверяет украинский народ. Спасибо за добросовестную службу, ребята!".

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко отметила: "Президент посетил Широкино. Населенный пункт, полностью разбомбленный российскими оккупантами. Широкино не поддается восстановлению, там все заминировано и разбито. Ежедневные обстрелы. До  врага - несколько сот метров. Это не первый визит Верховного Главнокомандующего в Широкино, чтобы поддержать бойцов в самом пекле. Два года назад Порошенко был здесь в новогоднюю ночь, с другом Украины сенатором Маккейном. А вообще, за эти годы, почти 4 десятка визитов на передовую, в самые горячие точки совершил Президент".

Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев 01
Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев 02
Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев 03
Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев 04
Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев 05

Источник: https://censor.net.ua/p3091207
 
   
 Топ комментарии
 
И хоть бы раз тамженашилюди из минометов и крупных калибров пох*ярили в ето время ту зону чтобы Вальцман обосрался. Так нет же тишина как в гробу. И не нужно только рассказывать сказки что боевики не знали о приезде Вальцмана.
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Вчера обстреливали. Завтра наверное тоже будут.
А вот сегодня - тишина. Чисто совпадение.
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Может Петю привязать там на передке к столбу вместе с его соевой шоблой Гнойсманом, Аваковым, Медведчуком и Ахметовым, глядишь и война закончится?
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а как узнать, что ЭТО в Широкино снимали???? вон "новогоднее поздравление" пети снимали чуть ли не на мальдивах...
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И хоть бы раз тамженашилюди из минометов и крупных калибров пох*ярили в ето время ту зону чтобы Вальцман обосрался. Так нет же тишина как в гробу. И не нужно только рассказывать сказки что боевики не знали о приезде Вальцмана.
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Не знаю кому как а по мне лучше он там бы и остался. Навсегда.
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Иди лесом соевый на дотации. Как у всех соевых у тебя ни чести ни совести ни Родины. А испанские дворяне ценят слово выше денег. Если бы я проспорил , то отдал бы. А ты трепло и балабол. Все пошел лесом
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А вот что-то не Вона не Настоящий полковник ни Огородник туда ни ногой. Ссут пушеые зверьки?!
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В якости народниз обраникив и керивникив своих политсил. Волонтери издять!
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А як ти знаєш хто коли їздить на передок? Не всі ж так піаряться як твій презик-відкривашка
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Ха-ха-ха. Ты сделал мой день.Огородник, Полковник и особенно Вона не пиаряться да !
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На чому піариться полковник? Крутіше за петра откривашкина нема нікого!
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Сегодня в Украине праздник,праздник оценки ЕС и МВФ заслуг за все почти пять лет Правительства Порошенка.При официальных 742 баксовых миллионерах в Украине страну наконец то официально признали самой бедной страной в Европе,даже правительство Януковича не смогло добиться такого результата при чуть больше двухсот официальных баксовых миллионерах.Браво Потошенко,браво Гройсман браво Правительству Украины.Что немогли сделать ни кацапы ни Азаров Вы справились одним махом.
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Ще Платон казав: "Покаранням за політичну пасивність є влада злодіїв"
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Обстріли "абсолютно випадково" припинилися в цей час, як завше?
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Всего 10 за добу. тем более не на всех направлениях!
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Припини, порохоботе. Ці "випадковості" тривають вже 5-й рік
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Ну и? во франции 100 лет война шла. Или ты предлагаешь сдаться как сдался унюханный хинкальщик?
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Французи також торгували з ворогом і здавали національні інтереси, як твій головноторгуючий гідрант?
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Торгівлі з окупантом нема? Мінський договорняк це перемога, рошеномізке?
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Если кацапам выгоден Минск почему они его не исполняют?
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Зупинка бойових дій не вигідна ні хуйлу, ні потроху. Хуйлу потрібно шантажувати і знекровлювати Україну. Потрох і Ко списують на війну всі свої злочини і мародерство
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Так чем тогда плох Минск? Если он никому не выгоден его никто исполнять не будет. В чем вина Порошенко что он его подписал?
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Тобто це все пермога, так, боте?

Амністія

«Недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної,
адміністративної відповідальності і покарання осіб - учасників подій на
території Донецької, Луганської областей»

«Забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності
осіб з приводу подій, які мали місце в Донецькій, Луганській областях»

Статус російської мови

«В суспільному та приватному житті, вивчення і підтримка російської та
будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність»

Чиновники та інші державні кадри

Вводиться особливий порядок призначення суддівського корпусу та прокуратури.
Призначення будуть прийматися за згодою місцевих властей, а не Києва

Правоохоронці

Рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції,
координація їх діяльності здійснюється відповідною сільською, селищною, міською
главою.

Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах з числа громадян
України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, - сказано в
документі.

Економічна підтримка

Підтримку соціально-економічного розвитку Донбасу надає Україна, - сказано в
законопроекті.

Росія
Документ передбачає "посилення і поглиблення добросусідських відносин між
територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з
адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод
про прикордонне співробітництво
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Сегодня в Украине праздник,праздник оценки ЕС и МВФ заслуг за все почти пять лет Правительства Порошенка.При официальных 742 баксовых миллионерах в Украине страну наконец то официально признали самой бедной страной в Европе,даже правительство Януковича не смогло добиться такого результата при чуть больше двухсот официальных баксовых миллионерах.Браво Потошенко,браво Гройсман браво Правительству Украины.Что немогли сделать ни кацапы ни Азаров Вы справились одним махом.
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А при Януковиче она самая бохатая была??? Ха-ха-ха ты хоть ври но незавирайся!!!
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Але Україна вже стала найбіднішою за парашенка, найбагатшого президента-олігарха у Європі: йому належить 120 підприємств, 78 фірм. Більше 300 магазинів рошен відкрито під час війни і ЖОДНОГО патронного заводу! Тому ми закуповуємо патрони за кордоном за валюту. Слава рошену?

Так, за зека жили погано, але такої руїни ще не було:

Українська економіка:

номінальний ВВП 2013 - 183 млрд дол/
2017 - 110 млрд дол

держ бог/ вал продукт 2013 - 40% /
2017 - 73%

курс дол 2013 - 7, 99гр / 2017 - 27
гр

кредит банк портфель (екв млрд. дол.) 2013 - 114 / 2017 - 40, 4
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Он в тылу не может сохранность складов военных обеспечить, какого милого ему на передовой делать кроме как посветиться перед камерами?
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У американцев тоже склады взывают да и у кацапов базы в Сирии. Это война детка! Или ты о ней по ворт оф танкс судишь?
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Как бы зрадофилы на гамно не исходили но лет через 50 поместят на купюру потомки Порошенко портрет. Если конечно зрадой Украину не просрем как просрали век тому назад!
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Если украинская православная церковь состоится то стопудово канонизируют!
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А теперь попробуйте представить любого другого кандидата на месте ПАПа (особенно Вону).
.. и посмеемся вместе
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ну, руки-в-боки больше Юле подходит...., она перед тюрьмой не сралась...
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Чё москалик свининку не любим? Может ты вобще муслим или иудей??
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патрийот соєвий з Чувашії, а ти взагалі хоч одне речення тут українською без гугл-транслейта написяло? Чогось мокшанською все свої гасла строчиш Порошенко побував у Широкиному на передових позиціях морських піхотинців - Цензор.НЕТ 1896
совпадєніє?
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Мабуть, з кожним таким приїздом матіоси перевіряють наших військових, відбираючи всю зброю. Щоби хтось не пристрелив московського шпигуна.
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Как и ожидалось, суета вокруг тутмоса оказалaсь муетой. Никтo и не собирается изгонять московских попов - сепаратистов из Украины. Наоборот, после новостей о тутмосе Рошен Липецкий официально взял под охрану московский сатанат. Вот такая вот загогулина, понимаешь. Лавра останется под кацапами, как и обещала мордору Лолита.
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Ну давай бойню устроим попам. Вот толерантные европейцы и американцы обрадуются!
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Зачем же физически уничтожать? Объявить московский сатанат экстремистской организацией, запрещенной в Украине, и московские попы сами разбегутся. Так сделали кацапы с иеговистами и все окей - запад даже не кашлянул по этому поводу.
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Во первых это должен сделать не президент а верховная рада.
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"Наиболее логичным местом, где может состояться Объединительный собор, является Собор Святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, который пройдет во второй половине ноября, мы уже могли прийти с хорошими плодами нашего домашней работы", - пояснил Зоря.Источник:https://censor.net.ua/n3091215

Брехло!!!
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Как и ожидалось, суета вокруг тутмоса оказалaсь муетой./ Тот же автор:Эти лживые лицемеры - пархатые барыги и гнойсные предатели.../Забавны ужимки и прыжки путинской Читы.
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Сколько рез Обама или Трамп побывали в Ираке ?
Ну неужели так трудно заниматься своей работой ?
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Президент это верховный главнокомандующий. И вобще не равняй США и Украину в Украине парламенско-президенская республика в США президенско-парламенская. Круг обязоностей у президента Украины и президента США разный
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Вы дибил ?
При чем тут какая республика ? Тем более парламенско-президенская ?
Сколько раз парламент США побывал в Ираке ?
И почему в Ираке, а не на ликвидации прорыва канализации в Хацапетовке, или у нас по Коснтитуции военные Боги, а сантехники-дерьмою
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Маккей точно был! За канализацую в Киеве отвечает Кличко. Это коммунальная собственость!
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Маккей сенатор, при чем тут Киев ?
У нас по Конституции все равны, что сантехник закрывший своей грудью поток дерьма, что рядовой закрывший своей грудью пулемет. Каждый героически исполняет свою работу, которую он избрал добровольно и получает за это бабки.
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Ты у меня спросил кто из американских депутатов был в Ираке я тебе ответил. А про прорыв канализации так это пусть Кличко разбирается. У каждого своя работа. Почему тогда Вона не приехала на прорыв канализации? Огородник в своем львове с мусором разобраться не может. Засрал город!
А то у нас во всех бедахвиноват президент что дворники в Киеве бухают тоже наверное виноват!
И вобще ок Порошенко плохой. Кого ты видишь на его месте?
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рабиновича было бы неплохо. Но для тех, кому уже совсем грустно - конечно, зеленский.
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Я не тебя спрашивал. А Рабиновича нах. Тогда Пенис Душилин будет премьером!
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Видимо отбор награждаемых проходил жестко...нидай бог ктото в дыню дал
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Та да, у нас только кремль-боты ругают власть за бардак, воровство и подорваные склады...остальных всё устраивает
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Не только кремль-боты но ещё и полезные идиоты Москвы. Ругают почему-то Президента а не верховную раду которая не принимает нужные для страны законы. Видно верховная рада этих критиков устраивает!
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Надо было спросить, как ему отдыхалось на Мальдивах и Испании.
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Станеш Президентом - сам і розкажеш...
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Теперь он станет ветераном АТО+ветераном ООС и Героем Украины.Хотя снималось,более чем уверен,на заднем дворе у Порошенка.
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Захожу я значит как-то в маршрутку...
Порошенко побував у Широкиному на передових позиціях морських піхотинців - Цензор.НЕТ 2571
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На первом фото - фото Порошенка со своей охраной
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПорошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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