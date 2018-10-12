 Порошенко побывал в Широкино на передовых позициях морских пехотинцев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Заехал на передок в часть, где служат наши легендарные морские пехотинцы, и вручил ребятам государственные награды.

За эти четыре с половиной года нам удалось создать новые Вооруженные Силы, и удалось создать новую морскую пехоту. И с новыми беретами, и с новым боевым духом, и с новыми традициями. Морскую пехоту, которую боится враг и которой доверяет украинский народ. Спасибо за добросовестную службу, ребята!".

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко отметила: "Президент посетил Широкино. Населенный пункт, полностью разбомбленный российскими оккупантами. Широкино не поддается восстановлению, там все заминировано и разбито. Ежедневные обстрелы. До врага - несколько сот метров. Это не первый визит Верховного Главнокомандующего в Широкино, чтобы поддержать бойцов в самом пекле. Два года назад Порошенко был здесь в новогоднюю ночь, с другом Украины сенатором Маккейном. А вообще, за эти годы, почти 4 десятка визитов на передовую, в самые горячие точки совершил Президент".









