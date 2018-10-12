 5,5 тонн "санкционных" сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз. ФОТО

В Москве на складе обнаружили и уничтожили 5,5 тонны санкционным колбас, сыров и мяса, запрещенных для ввоза в РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Россельхоза.

"11 октября 2018 совместно с Федеральной таможенной службой РФ в рамках межведомственного взаимодействия проведено профилактическое мероприятие на территории складского комплекса. Во время проверки выявлена молочная а также мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на складах были обнаружены сыры (72 наименования) производства Англии, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом свыше 3,9 тонны; колбасные изделия (30 сортов) производства Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны; охлажденная говядина производства США весом 12 кг.

"Согласно действующему законодательству, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота и 12 октября 2018 года уничтожена (молочная продукция - механическим способом, мясная - путем сжигания) на специальном полигоне отходов в Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации", – добавили в Россельхознадзоре.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2019 года действие своего указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины.

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