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 5,5 тонн "санкционных" сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз. ФОТО

Сыры уничтожили "механическим способом", колбасу и мясо сожгли на полигоне отходов, докладывают в ведомстве.

В Москве на складе обнаружили и уничтожили 5,5 тонны санкционным колбас, сыров и мяса, запрещенных для ввоза в РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Россельхоза.

"11 октября 2018 совместно с Федеральной таможенной службой РФ в рамках межведомственного взаимодействия проведено профилактическое мероприятие на территории складского комплекса. Во время проверки выявлена молочная а также мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

5,5 тонн санкционных сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз 01

По данным ведомства, на складах были обнаружены сыры (72 наименования) производства Англии, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом свыше 3,9 тонны; колбасные изделия (30 сортов) производства Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны; охлажденная говядина производства США весом 12 кг.

5,5 тонн санкционных сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз 02

"Согласно действующему законодательству, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота и 12 октября 2018 года уничтожена (молочная продукция - механическим способом, мясная - путем сжигания) на специальном полигоне отходов в Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации", – добавили в Россельхознадзоре.

5,5 тонн санкционных сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз 03

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2019 года действие своего указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе и Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Одно яблоко и бутерброд с лососем мог бы съесть бесплатно каждый южноуралец", - на челябинском ТВ рассказали об уничтожении санкционки Роскомнадзором. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3091188
 
   
 Топ комментарии
 
5,5 тонн "санкционных" сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз - Цензор.НЕТ 2622Ане свое кушать прывыкли-с говнецом 5,5 тонн "санкционных" сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз - Цензор.НЕТ 4256
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Нехай давлять, скоріше з голоду здохнут.
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Нехай давлять, скоріше з голоду здохнут.
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а чего ТАК МАЛО уничтожили??
В столовых ГосДупы и Кремля поищите - раза в 3 больше можно будет раздавить и сжечь)
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5,5 тонн "санкционных" сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве

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зачем эти страны вообще в рашку продукты отправили, пусть жрут яблоки в веселом колхозе.
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ну спрос-то на нормальный харч есть. кто-то захотел подработать. завёз... но не сложилось: бдительные идиоты...
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Ніхто туди не відправляв. Це ж їхні спекулянти і привезли з загнівающего Запада.
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А хуйло какой сыр предпочитает жрать?
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Ну у нас машины уничтожают на Рашке продукты. И там и у нас руководители Дебилы.
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Беларусь не доработала, не успели переклеить на " made in Вelarus"
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ответка за автокефалию не заставила себя ждать. "И это только начало!" ))
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идиоты - отдали бы в дед.дома или дома престарелых и инвалидов...
Рашка эта империя мучителей людей.... - злотворная плесень на теле Земли...
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ну как можэт быть так мало, значит где то по 18т стирили, разчёт лёхкии - нашли 1,5т а где ещё18т, ведь фуры грузят почти до 20т - стирили а для показухы что то сожгли - фсб, берите тех инспекторов за опу и пытаите пока признается, если успеет конечно.
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Интересно, неужели их народонаселение это поддерживает?
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Почему нет ? Это же не люди , а варвари , дикари
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***
а как понять что сыр с плесенью...испортился?
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Сегондя кушаеш хамон, а завтра в гости жди ОМОН!
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Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.
Владимир Маяковский
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Млиать ... Ну , смешно же )))
Запад этот товар продал , не подарил , а продал и заработал .
Козломордые купили ... Кто-то кого-то подставил ...
Забрали ... Уничтожили продукты естественным образом , то
есть сожрали но непростые люди ...
А взамен спалили расейское "говно" , которое никто есть не хочет .
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так вот для чего существуют в сРашке полигоны отходов - для сжигания продуктов, а зловонным мусором завалены все города … дерзайте дальше, дебилы бля …
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россельхоз...что то оно мне напоминает....аааа....никакого сельхоза в срсрср не осталось и свинособаки просили у американцев ножки,ножки буша,не так давно,1991,толи еще будет,только кацапездолы,никаких гуманетарок больше не будет,а будут вас вас все ногами хуярить,надобраніч всім не свинособакам
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я что то непонимаю где логика... купили за кучу денег продукты у поставщиков, а потом взяли и уничтожили... дебилы ? это как наступить самому себе на яйца и прыгать. куплю билет и пойду пешком, шапку не одену что бы назло маме уши отморозить. для того что бы такое понимать нужна лишняя хромосома ?
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перестаньте сравнивать это жалкое существо, с талантливым политиком и руководителем, Адольфом Алоизовичем )))
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Это фото показывает на сколько фашисты бывают разные . .
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это потому что адольф - нацист, а вова - фашист ? просто адольф никогда в жизне фашистом не был.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом5,5 тонн "санкционных" сыров, колбас и мяса уничтожили в Москве, - Россельхоз. ФОТО
 
 
 
 
 
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