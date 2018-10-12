 Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: "Спасибо за безупречную службу в непростые времена". ФОТО

Глава государства посетил позиции Вооруженных Сил "на нуле" и вручил 7 военнослужащим ордена Богдана Хмельницкого III степени, четырем - ордена "За мужество" III степени, и одному - медаль "За военную службу Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Петр Порошенко поблагодарил военных за службу на передовой: "Поздравляю всех награжденных, спасибо за безупречную службу в очень непростые времена для нашей Родины".

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"За эти четыре с половиной года нам с вами удалось создать новые Вооруженные Силы, и удалось создать новую морскую пехоту. И с новыми беретами, и с новым боевым духом, и с новыми традициями. Морскую пехоту, которую боится враг и которой доверяет украинский народ", - сказал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Во время общения с украинскими героями президент напомнил, что посещал морских пехотинцев вместе с ныне покойным сенатором США Джоном Маккейном. "Он отдельно написал, что день который он запомнит на всю жизнь, это день, когда он был в Широкино. И как его завещание было то, что он просил меня как Президента, как Верховного Главнокомандующего передать привет и благодарность украинским морским пехотинцам, которые являются символом, образцом мужества, компетентности и героизма", - рассказал Петр Порошенко.

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"Я действительно благодарен, потому что сегодня украинский народ верит, уверен, доверяет Вооруженным Силам Украины, морской пехоте свою безопасность, свой спокойный сон", - сказал Президент. "Для меня большое удовольствие сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, поздравить с наступающим праздником Днем защитника отечества", - добавил он.

Глава государства отметил, что сегодня посетил военные учения, где Военно-Морские Силы продемонстрировали свои лучшие способности.



