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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: "Спасибо за безупречную службу в непростые времена". ФОТО

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко вручил высокие государственные награды за личное мужество, самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины украинским военным.

Глава государства посетил позиции Вооруженных Сил "на нуле" и вручил 7 военнослужащим ордена Богдана Хмельницкого III степени, четырем - ордена "За мужество" III степени, и одному - медаль "За военную службу Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Петр Порошенко поблагодарил военных за службу на передовой: "Поздравляю всех награжденных, спасибо за безупречную службу в очень непростые времена для нашей Родины".

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Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: Спасибо за безупречную службу в непростые времена 01

"За эти четыре с половиной года нам с вами удалось создать новые Вооруженные Силы, и удалось создать новую морскую пехоту. И с новыми беретами, и с новым боевым духом, и с новыми традициями. Морскую пехоту, которую боится враг и которой доверяет украинский народ", - сказал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Во время общения с украинскими героями президент напомнил, что посещал морских пехотинцев вместе с ныне покойным сенатором США Джоном Маккейном. "Он отдельно написал, что день который он запомнит на всю жизнь, это день, когда он был в Широкино. И как его завещание было то, что он просил меня как Президента, как Верховного Главнокомандующего передать привет и благодарность украинским морским пехотинцам, которые являются символом, образцом мужества, компетентности и героизма", - рассказал Петр Порошенко.

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Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: Спасибо за безупречную службу в непростые времена 02

"Я действительно благодарен, потому что сегодня украинский народ верит, уверен, доверяет Вооруженным Силам Украины, морской пехоте свою безопасность, свой спокойный сон", - сказал Президент. "Для меня большое удовольствие сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, поздравить с наступающим праздником Днем защитника отечества", - добавил он.

Глава государства отметил, что сегодня посетил военные учения, где Военно-Морские Силы продемонстрировали свои лучшие способности.

Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: Спасибо за безупречную службу в непростые времена 03
Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: Спасибо за безупречную службу в непростые времена 04

Источник: https://censor.net.ua/p3091165
 
   
 Топ комментарии
 
а его приказ отвечать со всех стволов тоже метка...вот только для кого
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Сепары как всегда по случайному совпадению в этот день не стреляли?
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вы думаете, что они не на позициях и Украина блюдёт фейковые договоренности.....
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Наградам от Порошенко сильно радоваться не стоит. Порой они напоминают черную метку.
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а его приказ отвечать со всех стволов тоже метка...вот только для кого
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да мы уже слышали много раз - и про то, что не будем вторую щеку подставлять, и про то, что тяжелая артиллерия мгновенно вернется на позиции в случае обстрелов со стороны сепаров, и про перемирия в одностороннем порядке, когда очередное объявляется вслед за предыдущим при полном их игнорировании со стороны дыровцев...
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вы думаете, что они не на позициях и Украина блюдёт фейковые договоренности.....
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к сожалению, в основном блюдет. И, да - не на позициях.
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тогда я вам открою большой секрет-те кто там такого не пишут и не говорят. Мочат иногда так что гай гуде.
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хорошо бы, но не верю - смотрю все репортажи с передовой без разницы какой канал - везде прорывается недовольство бойцов, шо они там как мишени со стрелковым оружием против тяжелых минометов и орудий. Не прямо говорят и не акцентированно, но, если внимательно слушать - проскакивает регулярно. Это - факт. А то - шо Вы пишите - ничем не подкрепленные фантазии, к сожалению.
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Оказавшись не у дел, подвергай сомнению! Порошенко відвідав передові позиції ЗСУ на Донбасі і вручив нагороди морпіхам: "Дякую за бездоганну службу в непрості часи" - Цензор.НЕТ 2487
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Може вам варто з"їздити на передову і переконатись, а не канали переключати
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Сепары как всегда по случайному совпадению в этот день не стреляли?
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шо значит по случайному совпадению? Чётко по утвержденному плану. И, да - как всегда.
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Смотри новость на Цензоре чуть выше , а потом будешь вещать о том , как сегодня москальня не стреляла !
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не слишком радостные лица у бойцов..
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боекомплекты позабирали во избежании, а руки чешутся...
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та да..жирные шеи главных колаборантов так близко..
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Скорее для идиотов. Убить -- не убьет, впрочем, и ума не прибавит.
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Петя делает рекламу. Но она на вряд ли ему поможет.
https://strana.ua/articles/103347-chem-zakonchitsja-dlja-petra-poroshenko-novyj-ofshornyj-skandal-.html
отдых президента порошенко на мальдивах
https://ru.tsn.ua/groshi/taynyy-otdyh-poroshenko-na-maldivah-stoil-ne-menshe-polumilliona-dollarov-smi-1089505.html
Утомленные откатами. США обрубят людям Порошенко заработок на войне
https://skelet-info.org/utomlennye-otkatami-ssha-obrubyat-lyudyam-poroshenko-zarabotok-na-vojne/
и так далее.
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Мир в обмін на території - це ілюзія, самообман, бо не буде ані миру, ані територій. І Путін суне до нас не за Кримом і не за Донбасом, а за всією Україною. - Президент у Маріуполі.
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аликсеевич рисуется тусуется. военным всем возвращения домой
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Подтянись на передовую и потусуйся , слабо ?
Это его работа и обязанности , как президента и Главнокомандующего !
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Надеюсь на передовой Пеця напомнил бойцам, что " политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе является единственно верным методом деоккупации украинских территорий ".Источник: https://censor.net.ua/v3091157
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верните гражданство Саакашвили
https://petition.president.gov.ua/petition/47340
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: "Спасибо за безупречную службу в непростые времена". ФОТО
 
 
 
 
 
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