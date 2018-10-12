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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 ОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине. ФОТО

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией зафиксировали колонну грузовиков российско-оккупационных войск, которые ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Facebook.

"В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из нее в этом районе.

ОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине 01
ОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3091150
 
 
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гуманитарку для сирот наверное везли.
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Зениткой голубей стрелять чтоб покушать ага)
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ой, как же именно сейчас не хватает поддержки справедливого венгерского Сиярто...
о недопустимости разворачивания вооружения у границ соседних государств...
да, йобик...я правильно понял твой тезис???
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чому війська не патрулюють ударними бпла ті частини кордону? Разок вхерячили б по колоні і не шастали б ....
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Й нам ещё далеко к ним. Там настоящие евреи. А здесь жиды.
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Кого расхерачить? Торговых партнеров и коллег ФСБ? Да ты агент кремля
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Ну ООН и Петя поставляет гумконвои с етой стороны а Хуйло с другой стороны. Походу етот конфликт выгоден обеим сторонам.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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