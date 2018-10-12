 ОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Facebook.

"В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из нее в этом районе.



