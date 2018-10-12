 ОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Facebook.
"В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из нее в этом районе.
о недопустимости разворачивания вооружения у границ соседних государств...
да, йобик...я правильно понял твой тезис???