 Памятный знак борцам за независимость Украины открыли в Звенигородке на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Звенигородская райгосадминистрация, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zmi.ck.ua.

Инициаторами создания памятника стали воины-участники АТО, волонтеры и участники Революции Достоинства.

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Во время мероприятия нескольким воинам вручили почетные награды. Также все присутствующие почтили минутой молчания тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины и возложили цветы к памятному знаку.







