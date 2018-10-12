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Все про:вымогательство (245) Одесса (5185)

 Банду вымогателей, "выбивавших" $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бандиты выкрали горожанина, избивали его, держали в подвале и сожгли его автомобиль.

В Одессе задержали группу вымогателей, выдававших себя за работников полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В состав группы входили пятеро жителей Одессы и Одесской области в возрасте от 24 до 44 лет.

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Банду вымогателей, выбивавших $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе 01

Злоумышленники придумали легенду о том, что у жителя Одессы якобы появился долг.

"Затем для его (несуществующего долга, – ред.) возвращения избивали жертву и угрожали убийством. От их противоправных действий пострадал, в частности, житель Одессы, из которого практически "выбивали" 10 тысяч долларов за свободу", – сообщили в пресс-службе.

Банду вымогателей, выбивавших $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе 02

По словам потерпевшего, деньги у него вымогали в течение трех месяцев. Его выкрали, держали в подвале и избивали. Кроме того, злоумышленники сожгли его автомобиль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нескольких подозреваемых задержали во время передачи пострадавшим гражданином этой суммы.

"Четырех злоумышленников правоохранители задержали сегодня ночью на территории Суворовского района. Еще одного – нашли в другой области", – сообщили в полиции.

Один из задержанных ранее судим за участие в вооруженной банде и отбыл срок заключения.

Банду вымогателей, выбивавших $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе 03
Банду вымогателей, выбивавших $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе 04

Во время обысков у подозреваемых изъята форменная одежда полиции, которую они использовали при совершении преступления, выдавая себя за правоохранителей. Также изъяты наручники, пистолет, балаклавы и перчатки, которые они также использовали во время совершения преступлений.

Сейчас по данному факту продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников проверяют на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также на Цензор.НЕТ: Банда рэкетиров с Северного Кавказа задержана в Киеве за вымогательство $70 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3091121
 
   
 Топ комментарии
 
Банду вымогателей, "выбивавших" $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе.

Теперь принимайтесь за ту, которая под видом кабмина население грабит.
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Україну визнали найбіднішою країною Європи: дані МВФ https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukrainu-viznali-najbidnishoyu-krainoyu-evropi-dani-mvf.htm
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Т.е. люди даже не удивляются, когда подобные требования выдвигают полицейские...
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Україну визнали найбіднішою країною Європи: дані МВФ https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukrainu-viznali-najbidnishoyu-krainoyu-evropi-dani-mvf.htm
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ну вот повысят цену на газ - войдем в элитный европейский клюб!))))
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Банду вымогателей, "выбивавших" $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе.

Теперь принимайтесь за ту, которая под видом кабмина население грабит.
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Т.е. люди даже не удивляются, когда подобные требования выдвигают полицейские...
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Что значит "не удивляются"? Разве их не задержали за подобные требования? Наверное люди всё-таки удивились.
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Они, по какой то причине, переоделись именно в форму сотрудников полиции.
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Марк Гордиенко is with Олександр Художник Канібор and Міха Лаврецький.
5 hrs ·

Нет ни одного члена «Цыганского Щита ПрОвосудия», бросили своего вождя без поддержки.
Не видно ни Бабенко Андрюши , ни его воинов Самсона.
Ни полковника Махотина.
Все бросили Толика...
В этом и вся суть фейка.
Эти малообразованные , тупые , но наглые и хитрые решили, что стоит зарегистрировать геошку, сбиться в стаю , начать кошмарить мелкий и средний бизнес и все жизнь удалась !
Они даже не поняли всей своей нищеты и духа и мысли.
Они начитались фейков про , например РГБ и решили , так сказать повторить.
Типичный каргокульт.
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необходимо, чтобы полицейская форма была с идентификационным номером и знаками, чтобы эту форму было невозможно подделать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанду вымогателей, "выбивавших" $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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