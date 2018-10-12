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 Курьезы, Фоторепортаж
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 ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 01

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ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 03

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины. ВИДЕО

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Росиии ПЦ

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 05

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 06

Московский патриархат и комары

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 07

"Миротворцы" Путина

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Зверства хунты

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 09

КЦ не хватило до МКС...

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Все растет и растет...

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 11

Кличко и киевляне

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Источник: https://censor.net.ua/p3091113
 
   
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шо там у кацапов??
мне пх
хочеться жить тут и сейчас
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Хотелось бы дополнить текстом мордовское фиаско: "Она упала потому, что была тяжелее воздуха"(с) ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. - Цензор.НЕТ 3024 ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. - Цензор.НЕТ 3024 ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. - Цензор.НЕТ 3024
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Я не розумію всієї возні навколо гарячої води. Бойлером воду гріти набагато дешевше чим користуватись централізованою. Всі адекватні люди вже поставили електробойлери і їм начхати на їхню воду майже по 100 грн за куб...
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Цензор.НЕТФотоКурьезыТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ.
 
 
 
 
 
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