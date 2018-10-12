 ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ.

Таки пр..рал
Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину
Виновата Америка!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО
В кулуарах ПАСЕ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть журналистки Скабеевой
Росиии ПЦ
"Ответ будет жестким"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя
Московский патриархат и комары
"Миротворцы" Путина
Зверства хунты
КЦ не хватило до МКС...
Все растет и растет...
Кличко и киевляне
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мне пх
хочеться жить тут и сейчас