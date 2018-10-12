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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (562) сигареты (544) ГФС (2825)

 Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного перемещения в страны Евросоюза крупной партии сигарет белорусского производства без акцизных марок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 199 и ч.1 ст.204 УК Украины было установлено и пресечено попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины в страны ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет в ассортименте производства Республики Беларусь ориентировочной стоимостью 560 тыс. грн.

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По результатам проведенных мероприятий табачные изделия, а также резиновая лодка, которая использовалась для транспортировки, изъяты из незаконного оборота.

Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни 01
Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни 02
Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни 03
Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни 04
Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни 05
Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни 06
Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни 07

Источник: https://censor.net.ua/p3091104
 
 
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министру иностранных дел россии лаврову нужно отправить сигареты *Инсульт-Минск* и пожелать *долгих* лет жизни Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни - Цензор.НЕТ 8561
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А чого на горільці такі страхіття не друкують? Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни - Цензор.НЕТ 4405
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...почти 14тисяч пачек ...и без "отката" ? ...КАЗЛЫ совсем окуели ...делится не хотят
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Датышооо. Вот ето спасли економику Украины от краха. Только судя по названию ети сигареты из-за поребрика, за которые заплатили наши контрабандисты. Тоесть Рашка или Беларашка свои деньги получила а мы теперь будем курить сами те сигареты за которые заплатили. Почему интересно сигареты не задерживают на росийской и беларуской границе?
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Сигареты без акциза, скорее всего не белорусские, там за это можно и вышака схватить.
Думаю шо это Приднестровье клепает.
А там у нас на границе все як треба.
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А нах. в Европе белоруские акцизы? А если из приднестровья то ето вообще пи***ц полный. Так или иначе из наших денег ето уже уплочено, Придется курить чтобы ето говно добро не пропало.
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Я так понял у нас границы с Беларашкой и Рашкой до сих пор нету. Украина как помойная яма и как буферная зона для всяких отбросов перед ЕС.
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Если Европа молчит значит кругяк катится как и раньше катился. Потому что когда перекрыли то Европа сразу заметалась и потребовала возобновить поставки иначе не дадут кредитов и помощи.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПопытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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