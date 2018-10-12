 Обломки ракеты от ЗРК "ОСА" упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Происшествие произошло сегодня в Лисичанске, на подконтрольной Украине территории. Мой Представитель Павел Лисянский находится на месте и выясняет все детали. Предварительно удалось установить, что в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса "Оса". Одна из ее частей упала на территорию школы, другая - вблизи "Лисичанского завода РТИ". Сейчас призываю полицию, Службу безопасности Украины и другие ведомства безотлагательно установить истинные причины инцидента. Мы должны обеспечить спокойствие и безопасность людей", - заявила Денисова.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5OM3pvtkzTQ&app=desktop
то ли сепары, то ли укропы...
Але краще безпечні уламки своєї навчальної зенітної ракети, ніж бомби з парашних бойових літаків.
Только не спит лиса.
В #опу лисе залетела "ОСА",
Вот и не спит лиса...
Хотя деньги в местных бюджетах сейчас есть.