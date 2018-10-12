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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Денисова (301) Лисичанск (109) омбудсмен (397) ракеты (647)

 Обломки ракеты от ЗРК "ОСА" упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова. ФОТО

В Лисичанске (Луганская обл.) в пятницу утром почти 700 учеников школы эвакуировали из-за падения обломка ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Оса" на территорию школы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Происшествие произошло сегодня в Лисичанске, на подконтрольной Украине территории. Мой Представитель Павел Лисянский находится на месте и выясняет все детали. Предварительно удалось установить, что в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса "Оса". Одна из ее частей упала на территорию школы, другая - вблизи "Лисичанского завода РТИ". Сейчас призываю полицию, Службу безопасности Украины и другие ведомства безотлагательно установить истинные причины инцидента. Мы должны обеспечить спокойствие и безопасность людей", - заявила Денисова.

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Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 01
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 02
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 03
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 04
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 05

Источник: https://censor.net.ua/p3091093
 
 
 Топ комментарии
 
Согласен, два БПЛА двигались в сторону Лисичанского НПЗ...Только Ичня была..Надо валить в воздухе все что без спроса летает и движется
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Не ну реально кацапня задолбала..
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Донік щойно писав, що наші збили над Лисичанськом два ворожих ударних БПЛА які ймовірно направлялись для диверсії на Лисичанскому НПЗ. Можливо це з цим пов'язано.
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Это что за кино? Мутные кадры снятые на телефон с телевизора. Не по теме.
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Это та ОСА что с марштруткой столкнулась?
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Ну, Пашинский, ты доигрался!!!!
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Оса, так Оса, а де уламки того безпілотника, по якому її випустили?
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то ли по воробьям то ли по квадрокоптерам,
то ли сепары, то ли укропы...
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Донік щойно писав, що наші збили над Лисичанськом два ворожих ударних БПЛА які ймовірно направлялись для диверсії на Лисичанскому НПЗ. Можливо це з цим пов'язано.
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Согласен, два БПЛА двигались в сторону Лисичанского НПЗ...Только Ичня была..Надо валить в воздухе все что без спроса летает и движется
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бпла должны тоже принимать участие в патрулировании и охране военных складов, они для этого и созданы, чтобы вести мониторинг важных обьектов.
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Це війна. Збивши ворожі БПЛА рештки ракети впали на територію школи. Хто знає щоб було якщо БПЛА виконало свою задачу. Як приклад арсенал в Ічні.
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Приємного, звичайно, мало.
Але краще безпечні уламки своєї навчальної зенітної ракети, ніж бомби з парашних бойових літаків.
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Закройте этой курице рот раскудахкалась напомните ей что Путин Хуйло .... Обломки ракеты от ЗРК "ОСА" упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова - Цензор.НЕТ 5774
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Оса отрабатывала по беспилотникам! Отработали на отлично! Беспилотники уничтожены! Молодцы ребята!
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Не хватало, чтоб русня, еще подорвала Лисичанский НПЗ - однозначно нужно сбивать все, что без разрешения летает! По ходу, по суше ничего сделать, толкового не могут, попытаются нас кошмарить с воздуха! Безусловно - только сбивать БПЛА!
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ржу не могу)) слышал позавчера этот бах)) алкашня белку впоймала. а вообще то оса на беспилотник никак не реагирует, она быстрее в котельную развернётся
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Тихо в лесу,
Только не спит лиса.
В #опу лисе залетела "ОСА",
Вот и не спит лиса...
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Підрозділ ППО виконало свої обов'язки на 100 відсотків. Молодці надали виконати завдання ворожим БПЛА.
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...там крыша над входным карнизом скоро обвалится... ...без всяких ракет.
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Крепким хозяйственникам Лисичанского гоппоблока не до школ.
Хотя деньги в местных бюджетах сейчас есть.
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Хорошо то, что хорошо кончается. Упали обломки возле школы - неприятно, но никто не пострадал! Ибыло бы гораздо хуже, если бы беспилотники нашли свою цель, какой бы она не была!
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Какой груз несли беспилотники неизвестно.Но от 53 была реальная инфа о пролете двух БПЛА в сторону Лисичанска.А там все знают НПЗ..хоть и не совсем действующий,но это хороший обект для того чтоб сделать Бах..По моему достаточно ясны последствия..хреначить надо по всему что не наше летает,двигается,ползает...только так
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Респект ООС, которые возможно предотвратили подрыв Лисичанского НПЗ или другого жизненно важного объекта. Думаю, у них было желание, испортить нам праздник очередным подрывом! И вдвойне приятно, что никто не пострадал от упавших обломков!
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Згодна з попередніми дописами- все що літає в повітрі, поминно мати на це дозвіл. Безпека та спокій людей, звіснож, понад усе та невідомо з якими "подарунками" мандрували БТЛА.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОбломки ракеты от ЗРК "ОСА" упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова. ФОТО
 
 
 
 
 
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