 Великобритания окажет техническую поддержку в создании IP-суда в Украине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины.

"Члены МКС высказали свои мнения по разработке программы обучения судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности Украины, обсудили ее структуру и процессуальные вопросы, важность внедрения различных элементов программы.

Свои соображения по разработке программы обучения судей с учетом предыдущего опыта работы в области по вопросам интеллектуальной собственности в Украине высказали украинские эксперты МКС.

Мероприятие, организованное по инициативе Проекта технической помощи при поддержке правительства Великобритании, реализуется Центром изучения коммерческого права Лондонского университета Королевы Марии и финансируется правительством Соединенного Королевства Великобритании.

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Участие в заседании приняли члены правительства Соединенного Королевства и парламента, судьи и члены британского и международного сообщества правовых экспертов, партнеры ведущих лондонских юридических компаний, специалисты по вопросам интеллектуальной собственности.



Фото: пресс-центр Судебной власти Украины

Членами украинской делегации были также председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, заместитель Председателя Верховного Суда, Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдан Львов и др.

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков принял участие в обсуждении с помощью видеоконференцсвязи.

Таким образом, консультационный Проект Великобритании по оказанию технической помощи Украине по созданию IP-суда открыт.

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"Проектом предусмотрено, что специалисты в области права Лондонского университета королевы Марии в течение двух лет будут оказывать техническую помощь Украине по вопросу создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Так, специалисты из Великобритании проанализируют всю правовую базу в Украине, регулирующую деятельность Высшего суда по интеллектуальной собственности. Кроме того, они разработают международную учебную программу для новоназначенных судей IP-суда с учетом лучших мировых стандартов.

В рамках мероприятия также состоялись встречи с членом Палаты общин Парламента Великобритании, Председателем Объединенной парламентской группы по украинским вопросам Джоном Виттиндейлом и с главным судьей Суда по интеллектуальной собственности и предпринимательства Ричардом Хейконом", - сказано в сообщении.

Справка: Международный консультативный совет (International Advisory Board) - группа международных экспертов, выдающихся судей-практиков и ученых из Великобритании, Украины, Франции и Германии, которые имеют опыт работы с правом интеллектуальной собственности.

Председатель МКС Лорд Дэвид Нойбергер, председатель Верховного Суда Великобритании в 2012-2017 гг.