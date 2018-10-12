 Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что на территорию Украины мелкими партиями без уплаты налогов и таможенных платежей ввозится несертифицированная бытовая техника и текстильные изделия иностранного производства. Эти товары накапливались, хранились и реализовывались конечным потребителям за наличные в одном из торговых центров области.
По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято черновую бухгалтерию, несертифицированную бытовую технику и текстильные изделия (ткань, шторы, тюли) иностранного производства, ввезенные на территорию Украины без таможенного оформления, уплаты таможенных платежей и налогов. Общая стоимость изъятых товаров превышает 3,4 млн грн.