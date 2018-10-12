EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Фоторепортаж
  1197  6
Все про:контрабанда (1590) Львовщина (1524) налоговая милиция (1360) ГФС (2825)

 Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области изъяли из незаконного оборота крупную партию несертифицированной бытовой техники и текстильных изделий, незаконно ввезенных в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что на территорию Украины мелкими партиями без уплаты налогов и таможенных платежей ввозится несертифицированная бытовая техника и текстильные изделия иностранного производства. Эти товары накапливались, хранились и реализовывались конечным потребителям за наличные в одном из торговых центров области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Спирт стоимостью более 6,2 млн грн, предназначенный для изготовления алкогольного фальсификата, изъят из незаконного оборота на Ивано-Франковщине. ФОТО

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято черновую бухгалтерию, несертифицированную бытовую технику и текстильные изделия (ткань, шторы, тюли) иностранного производства, ввезенные на территорию Украины без таможенного оформления, уплаты таможенных платежей и налогов. Общая стоимость изъятых товаров превышает 3,4 млн грн.

Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 01
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 02
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 03
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 04
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 05
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 06
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 07
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 08
Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине 09

Источник: https://censor.net.ua/p3091088
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что уже и стиралки с пылесосами на евробляхах ввозят?
 показать весь комментарий
 
 
да,там такого добра хоть пруд пруди)
 показать весь комментарий
 
Ого кто-то хитро@опо-нахрапистый был. Наверное, пару раз пронесло и решил уже с размахом.
 показать весь комментарий
 
кто то не вовремя дал откат "органам" и вот сделали показательный подсрачник. другим возящим на устрашение.
 показать весь комментарий
 
рекомендую перевірити "сертифікацію" "товарів" на "розетці" ...там таким гім...ом "торгують" ...укрсрачстандарту ...кишень не вистачить хабарі ховати
 показать весь комментарий
 
Так это магазин. А склады что, не нашли? Партия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине - Цензор.НЕТ 806
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоПартия несертифицированных товаров, стоимостью более 3,4 млн грн, ввезенных в Украину без таможенного оформления, изъята на Львовщине. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх