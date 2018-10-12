 Бердянские активисты спасли енотовидную собаку. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Facebook бердянский активист Роман Синица, передает Цензор.НЕТ.
"Бывает и такое. Сегодня утром мне позвонила женщина и сказала, в одном из районов города лежит покусаный собаками енот. Сразу выехать на вызов нам не удалось и мы попали туда только что. Приехав на место, мы нашли лежащего в кустах енота. Сейчас мы везем его в БСЗЖ. После осмотра ветврачом выложу продолжение истории", - написал он.
"Наш енот оказался енотовидной собакой. Врач ветклиники "АЙБОЛИТ", что находится по ул. Руденко д. 7, Валентина Мамай, осмотрела животное и обнаружила укус на задней левой лапе. Место укуса выбрили и обработали, а саму рану хорошо промыли декасаном. Животное привили от бешенства, а так же укололи антибиотик и витамины. Судя по зубам, ей (а это девочка) около четырёх месяцев. Щенок очень ослаблен и нуждается в лечении и реабилитации. Ведёт себя очень спокойно и не проявляет никакой агрессии к незнакомым людям. Весь коллектив БСЗЖ надеется, что животное скоро выздоровеет", - отметил Синица.
Т.е. вы опасен.Надо людям держаться от вас подальше.
Я постоянно хожу с работы мимо собак, которых вывели на прогулки и ни разу не видел, чтобы они кидались на людей или грызлись друг с другом...
Может у енотовидной собаки какой-то не тот запах?
Ведь собаки не "самозародились", их кто-то взял и да и выкинул.
Я собак уважаю больше чем многих людей. Люди меня "продавали" за "грош", а собаки - никогда.
Может в Беларуси другие "прикормленные и одичавшие" собаки...
А вот "хозяйские" очень схожи по интеллекту с хозяином и порой некоторых хозяев надо "кастрировать", т.е. запретить иметь собак...
Моя собака (миниатюрный фокстерьер, размером с кошку) почуяв поссума, обхватывает дерево лапками, на котором сидит поссум, и верещит, переходя в ультразвук, так ей жалко, что собачки по деревьям лазить не умеют.
Моя собака, которую я взяла щенком-подростком из приюта, на поссумов не обращала никакого внимания первое время. Я подносила собаку к забору, на котором сидел жирный, как свинья, поссум, убивший (сожравший) мою красавицу-розу и авокадо, и говорила: "Гебичка, полай на него, паршивца, пусть проваливает". Гебичка смотрела на поссума, сидевшего от нее на расстоянии полуметра и ей все было по барабану.
Но когда собаке сравнялся где-то год, в голове у нее вдруг задвигались и пришли в движение шестеренки, щелкнул какой-то тумблер и запустилась программа "охота". Ничему учить не надо не надо, сама все знает. Сказала сегодня ей: "поссум, Геби, поссум" - так сразу нос задвигался, как у Штирлица, так ей хочется поссума "разъяснить".
Зовні нагадує єнота, поводить себе немов лисиця, хоча насправді являється собакою
пс. Як я розумію, це історія про людяність.
"kacapus svynosobakus" звичайний.