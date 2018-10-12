 Бердянские активисты спасли енотовидную собаку. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Facebook бердянский активист Роман Синица, передает Цензор.НЕТ.

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"Бывает и такое. Сегодня утром мне позвонила женщина и сказала, в одном из районов города лежит покусаный собаками енот. Сразу выехать на вызов нам не удалось и мы попали туда только что. Приехав на место, мы нашли лежащего в кустах енота. Сейчас мы везем его в БСЗЖ. После осмотра ветврачом выложу продолжение истории", - написал он.





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"Наш енот оказался енотовидной собакой. Врач ветклиники "АЙБОЛИТ", что находится по ул. Руденко д. 7, Валентина Мамай, осмотрела животное и обнаружила укус на задней левой лапе. Место укуса выбрили и обработали, а саму рану хорошо промыли декасаном. Животное привили от бешенства, а так же укололи антибиотик и витамины. Судя по зубам, ей (а это девочка) около четырёх месяцев. Щенок очень ослаблен и нуждается в лечении и реабилитации. Ведёт себя очень спокойно и не проявляет никакой агрессии к незнакомым людям. Весь коллектив БСЗЖ надеется, что животное скоро выздоровеет", - отметил Синица.



