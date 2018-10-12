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 Бердянские активисты спасли енотовидную собаку. ФОТОрепортаж

Неравнодушные люди в Бердянске при помощи ветеринаров спасли животное, покусанное собаками.

Об этом написал на своей странице в Facebook бердянский активист Роман Синица, передает Цензор.НЕТ.

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"Бывает и такое. Сегодня утром мне позвонила женщина и сказала, в одном из районов города лежит покусаный собаками енот. Сразу выехать на вызов нам не удалось и мы попали туда только что. Приехав на место, мы нашли  лежащего в кустах енота. Сейчас мы везем его в БСЗЖ. После осмотра ветврачом выложу продолжение истории", - написал он.

Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 01
Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 02

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"Наш енот оказался енотовидной собакой. Врач ветклиники "АЙБОЛИТ", что находится по ул. Руденко д. 7, Валентина Мамай, осмотрела животное и обнаружила укус на задней левой лапе. Место укуса выбрили и обработали, а саму рану хорошо промыли декасаном. Животное привили от бешенства, а так же укололи антибиотик и витамины. Судя по зубам, ей (а это девочка) около четырёх месяцев. Щенок очень ослаблен и нуждается в лечении и реабилитации. Ведёт себя очень спокойно и не проявляет никакой агрессии к незнакомым людям. Весь коллектив БСЗЖ надеется, что животное скоро выздоровеет", - отметил Синица.

Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 03
Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 04

Источник: https://censor.net.ua/p3091068
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаве створіння..
Зовні нагадує єнота, поводить себе немов лисиця, хоча насправді являється собакою Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 5893
пс. Як я розумію, це історія про людяність.
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Вони б ще колорадських жуків почали рятувати. Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 2061
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Человек,не любящий животных-опасен для окружающих людей.
Т.е. вы опасен.Надо людям держаться от вас подальше.
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Ця тварина шкідник, щей не місцевий вид. Ви ж не будете мене запевняти у любові до колорадських жуків та сарани?
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сразу видно енот наш.. Киевского Патриархата.. зовут "Томас"
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Покусали его наверное свино-собаки.
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Дык вчера здесь "зоофилы" одну тему сплошным слоем слюны забрызгали, доказывая, что собачки хорошие и трогают они исключительно плохих людей вроде меня и кацахола! Как же так?
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О чём речь?
Я постоянно хожу с работы мимо собак, которых вывели на прогулки и ни разу не видел, чтобы они кидались на людей или грызлись друг с другом...
Может у енотовидной собаки какой-то не тот запах?
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Речь о прикормленных собаках. Т.е. хозяина у них нет, но кто-то их подкармливает. Эти по моим наблюдениям самые опасные из трёх видов: 1.хозяйские 2. прикормленные 3. одичавшие
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Не собаки виноваты, а их хозяева, или их бывшие хозяева.
Ведь собаки не "самозародились", их кто-то взял и да и выкинул.
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Я не про собак, я про зоозащитников вообще-то. Я вообще считаю, что вещь не может быть виновата. Европейское законодательство со мной вроде не согласно...
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Собака (за исключением редких экземпляров, злобных от природы, которых можно считать выродками и выбраковывать), будет такой, какой ее сделает человек (с учетом характеристик породы и индивидуальных особенностей характера собаки).
Я собак уважаю больше чем многих людей. Люди меня "продавали" за "грош", а собаки - никогда.
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Я говорю "которых вывели на прогулку".
Может в Беларуси другие "прикормленные и одичавшие" собаки...
А вот "хозяйские" очень схожи по интеллекту с хозяином и порой некоторых хозяев надо "кастрировать", т.е. запретить иметь собак...
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Енот для собаки добыча, то есть ДИЧЬ Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 649
Моя собака (миниатюрный фокстерьер, размером с кошку) почуяв поссума, обхватывает дерево лапками, на котором сидит поссум, и верещит, переходя в ультразвук, так ей жалко, что собачки по деревьям лазить не умеют. Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 649
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Но "наши" собаки откуда знали про енота? Тем более, что эта собака всего лишь похожа на енота.
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Сама не знаю, откуда собаки знают. Прошивка в головах у них такая, наверное. Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 6771
Моя собака, которую я взяла щенком-подростком из приюта, на поссумов не обращала никакого внимания первое время. Я подносила собаку к забору, на котором сидел жирный, как свинья, поссум, убивший (сожравший) мою красавицу-розу и авокадо, и говорила: "Гебичка, полай на него, паршивца, пусть проваливает". Гебичка смотрела на поссума, сидевшего от нее на расстоянии полуметра и ей все было по барабану.
Но когда собаке сравнялся где-то год, в голове у нее вдруг задвигались и пришли в движение шестеренки, щелкнул какой-то тумблер и запустилась программа "охота". Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 6771 Ничему учить не надо не надо, сама все знает. Сказала сегодня ей: "поссум, Геби, поссум" - так сразу нос задвигался, как у Штирлица, так ей хочется поссума "разъяснить". Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 6771
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Мамина "охотница" кинулась на кошку с видом - сейчас разорву, а когда подбежала и кошка ноль внимания, понюхала и по инерции дальше побежала кого-то "сейчас разорву".
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Цікаве створіння..
Зовні нагадує єнота, поводить себе немов лисиця, хоча насправді являється собакою Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 5893
пс. Як я розумію, це історія про людяність.
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Це шкідник, який прийшов до нас з росіянії, вид не тутешній, користі від нього приблизно як від сарани.
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Винищує пташині кладки, молодь тварин (зайців), рознощик сказу та інших не приємних хвороб.
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Здичавіли роблять, але хто їх любить я не знаю.
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Загляните в любую новость на "Цензоре", где фигурируют зоозащитники.
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Ви говорити про міських собак-бродяжок, а не про дійсно диких.
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Мы "своих" собака знаем, а не получится ли - "сколько енота не корми, он всё равно в лес смотрит"?
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Боже збав!Вони такі одні оригінальні -
"kacapus svynosobakus" звичайний. Бердянские активисты спасли енотовидную собаку - Цензор.НЕТ 7992
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В Украине водятся эното видные собаки? А слонов ни кто не видел?
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...это совсем не беда, что у нас "водятся эното видные собаки"...беда в другом,что в стране в большом количестве расселились курвы москальские и вывести их очень трудно...
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У нас же суперэлитный питомник в стране - зона отчуждения ЧАЭС!
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Цензор.НЕТФотоОбществоБердянские активисты спасли енотовидную собаку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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