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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко. ФОТОрепортаж

Анализ причин взрывов на арсеналах Вооруженных Сил Украины свидетельствует о продолжении вооруженной агрессии против Украины с использованием всей совокупности способов и средств гибридной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко Facebook.

"Без открытого применения военной силы против Украины и, довольно условном, уменьшении интенсивности боевых действий на Донбассе, враг не оставляет попыток "обескровить" нашу армию, оставить нас без необходимых для сдерживания агрессии ресурсов, в том числе боеприпасов.

Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко 01

Диверсия на 6-м арсенале Вооруженных Сил Украины (Черниговская область, вблизи Ични) показала, что тех мер, которые были приняты после предыдущих диверсий, недостаточно. Реализация полного комплекса мероприятий, которые гарантированно обеспечат надежное хранение и охрану арсеналов, баз, складов, требует интенсивной системной деятельности в течение длительного времени", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП под Ичней: интенсивность взрывов на территории военного склада Минобороны составляет до 3 в час, - ГСЧС

Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко 02

По словам Попко, сегодня проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах арочного типа, что сделает невозможным большинство возможных способов проведения диверсий.

Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко 03

"Реализуем этот подход в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины, начиная с хранения реактивных боеприпасов всех типов", - добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко 04
Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко 05
Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко 06
Фото: Попко/Facebook

Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко 07

Напомним также, что на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/p3091064
 
 
 Топ комментарии
 
Диверсия на 6-м арсенале Вооруженных Сил Украины (Черниговская область, вблизи Ични) показала, что тех мер, которые были приняты после предыдущих диверсий, недостаточно.

это каких "мер"? десяток солдат из отделения охранения на 8+ км периметра в лесной местности??
Так там и 100 бойцов - маловато: ни заборов, ни рва с минами - ничего другого нет
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Диверсия на 6-м арсенале Вооруженных Сил Украины (Черниговская область, вблизи Ични) показала, что тех мер, которые были приняты после предыдущих диверсий, недостаточно.

это каких "мер"? десяток солдат из отделения охранения на 8+ км периметра в лесной местности??
Так там и 100 бойцов - маловато: ни заборов, ни рва с минами - ничего другого нет
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Вот именно - скорее всего, меры эти свелись к ИБД на пару недель, пока все не утихнет...
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хух, як все просто... я не зрозумів, якщо вони є, то чого на вулиці складали? А якщо не має, то як те чого не має, маже захистити?
А якщо відверто, від диверсії не захистить ніщо. Можно лишень погіршити завдання для диверсанта.
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наверняка петр алексеич уже пару жбк прикупил под это дело
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Самая большая диверсия на украинских арсеналах- БЕЗМОЗГЛОЕ ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ, годами позволяющее арсеналам, на воздух взлетать...Чёт не в порядке в датском королевстве... Неужели толковых генералов в Украине не осталось? Одно ворьё бал правит?
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Если бы шутки и здоровый смех генерировали проср@нные боеприпасы, было бы ваще зашибись...)
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Да это понятно, что такой тип хранилища при должной заглублённости и толщине стен даже ядерную бомбардировку может выдержать... А что-то попроще, по формуле "цена - быстрота создания - противодействие наиболее типичным угрозам"?
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Resident Evil [ Umbrella Corporation ]https://youtu.be/vSCBNXu3xu0

Даже такая мощная защита,не помогла Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко - Цензор.НЕТ 1788
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Ну так стройте!Що в стране бетона нема? Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко - Цензор.НЕТ 8075
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это они, только, сегодня пришли к такому выводу???)))
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А что мешает в какой-нибудь из этих ящиков положить взрывчатку с часовым механизмом и завести на срабатывание через пару-тройку месяцев? За это время можно получить гонорар у лаптестановцев и уйти в запас или даже уехать к ним на пмж. И тогда вообще хрен кто что-то сможет доказать. Я бы диверсантов искал прежде всего из караула и вообще на месте высших военных чинов принял какие-то меры для невозможности реализации подобного сценария.
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немає ніхрена ніякої гібридної війни. є гібридна реакція на агресію. чому раніше ніхто не чув про гібридні войни? тому що на агресію нормальна влада відповідає адекватно. Коли немає адекватної відповіді на зовнішню агресію, починаються танці з бубнами і назва для цього грьобаного цирку - гібридна війна.
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Только строительство военных складов на территории заводов Рошена на 100% обезопасит от диверсий.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗащитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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