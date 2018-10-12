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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Возле станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве возле станции метро "Лесная" произошла драка со стрельбой, в результате чего пострадал один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

Ночью в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная" слышны выстрелы. 

"По предварительной информации, трое мужчин отдыхали возле киоска рядом со входом на станцию ​​метро "Лесная". Здесь находились две компании, между которыми возник словесный конфликт, а потом драка. При попытке побега один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 01

Отмечается, что мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле "ВАЗ".

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В настоящее время полиция устанавливает причины и участников драки. Во время общения со свидетелями, предварительно установлено, что инициатором драки был мужчина, которого доставили в больницу.

Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 02

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 03
Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3091048
 
 
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эээх...был бы огнестрел у обоих из сторон-конфликт бы удалось избежать!!!)
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Однако в ближнем бою бутылка оказалось эффективней.
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Коли це таке було при радянській владі в Києві, щоб відкрито на вулицях стріляли серед білого дня?!!!!!!
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Аваков обеспокоен безопасностью московских попов, ему некогда.
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Да уж, бутылкой наш народ пока что лучше пользуется, чем огнестрелом...
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Мы видим, что пресса устроила заговор против МВД. Если почитать, что СМИ писали в криминальной хронике в 2013, то тогда ни про какие массовые драки со стрельбой и поножовщиной не писали месяцами и даже годами, а теперь - каждый день, а ведь Аваков нам ясно и честно объяснил, что сейчас преступность гораздо ниже! Вот так гадкие журналюги раньше скрывали преступность режима Янека, а сейчас клевещут на полицию, расписывая бандитизм, которого нет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВозле станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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