 Возле станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.
Ночью в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная" слышны выстрелы.
"По предварительной информации, трое мужчин отдыхали возле киоска рядом со входом на станцию метро "Лесная". Здесь находились две компании, между которыми возник словесный конфликт, а потом драка. При попытке побега один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле "ВАЗ".
В настоящее время полиция устанавливает причины и участников драки. Во время общения со свидетелями, предварительно установлено, что инициатором драки был мужчина, которого доставили в больницу.
Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.
Решается вопрос о ее правовой квалификации.