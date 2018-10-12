 ДТП в Киеве: двое пешеходов погибли на Кольцевой, пытаясь перебежать дорогу в неустановленном месте, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на улице Кольцевая дорога.

По предварительной информации двое мужчин, 1985 и 1976 года рождения, внезапно начали переходить дорогу в неустановленном месте, когда попали под колеса "Хонды". В результате пешеходы от полученных травм погибли на месте.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства и механизм ДТП. Следователи обращаются к свидетелям аварии с просьбой предоставить показания по телефону: (044) 271-99-22.