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 ДТП в Киеве: двое пешеходов погибли на Кольцевой, пытаясь перебежать дорогу в неустановленном месте, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Кольцевой дороге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на улице Кольцевая дорога. 

По предварительной информации двое мужчин, 1985 и 1976 года рождения, внезапно начали переходить дорогу в неустановленном месте, когда попали под колеса "Хонды". В результате пешеходы от полученных травм погибли на месте.

ДТП в Киеве: двое пешеходов погибли на Кольцевой, пытаясь перебежать дорогу в неустановленном месте, - полиция 01

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП в Киеве: двое пешеходов погибли на Кольцевой, пытаясь перебежать дорогу в неустановленном месте, - полиция 02

Правоохранители устанавливают обстоятельства и механизм ДТП. Следователи обращаются к свидетелям аварии с просьбой предоставить показания по телефону: (044) 271-99-22.

Источник: https://censor.net.ua/p3091043
 
 
 Топ комментарии
 
Как всегда, виновным будет водитель. Скажут, что он превысил скорость.
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тех кто переходит дорогу в неустановленном месте- нужно хоронить в неизвестном месте
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Я не знаю ни одного случая, когда штрафовали пешеходов, а ведь они такие же участники движения как и автомобили.
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тех кто переходит дорогу в неустановленном месте- нужно хоронить в неизвестном месте
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Мабуть і швидкість авто була не 50/год! судячи з пошкоджень авто.
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Та какая разница, какая была скорость, там разрешено 80.
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современнные машины сделаны из фольги и пластмассы!
какого результата вы ожидаете он наезда на двух одно-центнеровых оленя?
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Как всегда, виновным будет водитель. Скажут, что он превысил скорость.
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Согласно другим источникам, убиенные были изрядно пьяны. Но водилу всё равно скорее всего посадят.
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Я не знаю ни одного случая, когда штрафовали пешеходов, а ведь они такие же участники движения как и автомобили.
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штрафовать мало. Надо как в Европе, если виноват пешеход - должен возмещать ущерб. Если умер - то наследники.
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Ничего водителю не будет кроме ремонта авто. Там не только нет перехода там переход запрещен вообще.
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Если докажут, что привышен скоростной режим, то пофиг на запреты. У нас дебильные законы, согласно которым, водитель всегда виноват.
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Вот так ехал вечером домой к семье, а тут вылезло 2 дебила и пипец. Спокойная жизнь закончилась, тягать будут с пол года, могут и посадить.
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Долбоебов не жалко. Парняга попал на ремонт , да и менты захотят выжать из этого кое-что.
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Давно пора уйти от презумпции виновности водителя. Пешеходы должны быть признаны равноценными участниками дорожного движения, со всеми вытекающими обязанностями (компенсация ущерба от ДТП по их вине).
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+ обязательная страховка (ГО), для таких вот случаев.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП в Киеве: двое пешеходов погибли на Кольцевой, пытаясь перебежать дорогу в неустановленном месте, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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