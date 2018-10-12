 Мы всегда были рядом с украинским народом, - диаспора азербайджанцев Украины объяснила напавшим на участников акции "Зупини лося" соотечественникам о недопустимости таких действий. ФОТО

Об этом написал председатель объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" (ОДАУ) Хикмет Джавадов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о том, что группа молодых азербайджанцев в совершенно недопустимой манере, используя нецензурную брань и угрозы, вела себя с активистами проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный стикер на автомобиль. Ведущие азербайджанские СМИ оперативно отреагировали на это вопиющее событие. Действительно, такого рода действия группы азербайджанских студентов, обучающихся в Украине, могли бросить тень на всю нашу диаспору в этой стране, сформировать ошибочно негативное мнение о ней. Это было недопустимо. Ведь, из рядов нашей диаспоры вышли Национальные Герои Украины, отдавшие свои жизни за суверенитет и территориальную целостность этой страны. Кроме того, азербайджанская диаспора всегда была рядом с украинским народом, помогая бойцам на фронте и волонтерам в тылу", - написал он.
"Все эти истины были доведены до сведения трех фигурантов скандала, являющимися студентами второго курса одного из киевских вузов. Они признали свою вину и извинились за совершенные действиями перед активистом проекта "Зупини лося" Константином Андриюком. Свои извинения им принесло и руководство ОДАУ. Извинения эти были приняты и конфликт был исчерпан. Более того, руководство ОДАУ пригласило Константина Андриюка посетить столицу Азербайджана в ближайшее время, дабы убедится в совершенно искренней любви и уважении, которые испытывают там к Украине и украинцам", - заявил Джавадов.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль. Позже группа молодых людей публично принесла свои извинения.
Хотя видос где Карась из С14 говорит с одним из малолетних дрыщей бабуинов реально смешной, какой бабуин был смелый когда они толпой кидались и какой зашуганый когда оказались 1 на 1
А где видео?
Просто азербайджанцы приехали немного взрословатыми для перевоспитания, и могло быть закончиться не очень хорошо, только в этом проблема.
Ну и да, у них нам кто папа крутой начальник тот и пофигист, пацаны немного не сорентировались
Я своему малому говорю по жизни, если я тебя не научу вести себя нормально, тогда тебя другие научат.
Як би народ підсрачниками дедушьку загнав у літак котрий привіз гвоздики і гранати,і той би завіз дедушку "на істаріческой родіна панімаєш",то шакалята скоренько сховали б крильця в дупу і забули б що три азера з одного села проти двох вже не сила!
(или он снимал все это на камеру)
А то придется резко собрать вещички и уехать за один день...
Так пришлось сделать чеченцам в 90-е..,, а они по круче вас будут...
Ни копов, ни прохожие не вмешались.
Наше быдло показало себя во всей красе, а наши украинцы показали себя беспомощными терпилами.
надеюсь на это, а фото с их нетронутыми "воспитанием" лицами, было сделано до "урока"
Одесса...через ВНУТРИквартальную дорогу перебегали девушка и парень..оказалось что перед машиной...выскочила четверка таких вот зверей и на них с матюками драться...НО на защиту ребят стали НЕ равнодушные граждане...зверью пришлось убраться.
Это хачье ведет себя так.как им позволяют.
И еще....здесь вам не москва.
Подавляющее большинство одобрительных.
https://censor.net.ua/video_news/3090668/moyi_ded_v_posolstve_azerbayidjana_ya_vse_mogu_delat_mne_pohyi_ya_pistolet_mogu_pokazat_tvoyi_golova
Вы не можете видеть того, что видят они.
Но подтвердить это достоверными фактами не можете.
А какой сайт нужно оставить как хороший?
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....
Це ж треба
Реально злякались, бо через борзу поведінку молодняка їх всіх могли жостко пресанути.
И молодежь в Азербайджане по образованности и культуре сейчас 100 очков форы даст нашей.
Ну нашлась пара горячих голов. Их быстро поставили на место и напомнили, что вести себя надо подобающе той стране, из которой они приехали, а не той, в которой принято быковать по поводу и без повода (в Украине, например).
Маю родича зі східним корінням і зв'язками, можу судити про ставлення і все інше..
Але! Тут як з умовним покаранням - якщо раптом щось таке знову, то цей випадок автоматично доплюсується до нових "подвигів". Не те щоби я був злопам'ятний, але просто злий і пам'ять у мене гарна...
Поїдьте з "безвізовим" тризубим паспортом у дойчланд ,наприклад, і пошліть якогось "карєнного африканця" найух, на слідуючий день вас сбу зустріне і Борисполі!
У них кому треба "правосудіє",а кому ні-"закон"!
может кто и ответит?
Не ожидал такой быстрой, ответственной и адекватной реакции на инцидент со стороны авторитетных азербайджанцев в Украине.
Это похвально и поучительно. Для всех.
вот тут поподробней,кто из азербайджанцев стал Национальным Героем Украины???
нечего заниматься словоблудием из-за трёх чурбанов
этих тварей обязательно привлечь к уголовной ответственности и влепить депортацию пожизненную
Дай Бог, чтобы наши украинцы умели вот так же извиняться за свои ошибки.
Не каждый так сможет.
Молодцы старшие - вышли из ситуации вполне достойно.
ему respect ,что неплохо разговаривает по-английски и будоражит тему об автобыдле