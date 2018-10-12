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Все про:авто (3570) Азербайджан (275) Киев (16596) парковка (215) хамство (33) водители (433)

 Мы всегда были рядом с украинским народом, - диаспора азербайджанцев Украины объяснила напавшим на участников акции "Зупини лося" соотечественникам о недопустимости таких действий. ФОТО

В офисе Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) состоялась встреча между фигурантами громкого скандала, которые угрожали активистам проекта "Зупини лося", сделавшим им замечание о нарушении правил парковки.

Об этом написал председатель объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" (ОДАУ) Хикмет Джавадов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о том, что группа молодых азербайджанцев в совершенно недопустимой манере, используя нецензурную брань и угрозы, вела себя с активистами проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный стикер на автомобиль. Ведущие азербайджанские СМИ оперативно отреагировали на это вопиющее событие. Действительно, такого рода действия группы азербайджанских студентов, обучающихся в Украине, могли бросить тень на всю нашу диаспору в этой стране, сформировать ошибочно негативное мнение о ней. Это было недопустимо. Ведь, из рядов нашей диаспоры вышли Национальные Герои Украины, отдавшие свои жизни за суверенитет и территориальную целостность этой страны. Кроме того, азербайджанская диаспора всегда была рядом с украинским народом, помогая бойцам на фронте и волонтерам в тылу", - написал он.

Мы всегда были рядом с украинским народом, - диаспора азербайджанцев Украины объяснила напавшим на участников акции Зупини лося соотечественникам о недопустимости таких действий 01

"Все эти истины были доведены до сведения трех фигурантов скандала, являющимися студентами второго курса одного из киевских вузов. Они признали свою вину и извинились за совершенные действиями перед активистом проекта "Зупини лося" Константином Андриюком. Свои извинения им принесло и руководство ОДАУ. Извинения эти были приняты и конфликт был исчерпан. Более того, руководство ОДАУ пригласило Константина Андриюка посетить столицу Азербайджана в ближайшее время, дабы убедится в совершенно искренней любви и уважении, которые испытывают там к Украине и украинцам", - заявил Джавадов.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль. Позже группа молодых людей публично принесла свои извинения.

Мы всегда были рядом с украинским народом, - диаспора азербайджанцев Украины объяснила напавшим на участников акции Зупини лося соотечественникам о недопустимости таких действий 02

Источник: https://censor.net.ua/p3091035
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и хорошо, что конфликт разрядился. А с другой стороны, хоть простые наши граждане (в данном случае активисты) научат уважать Украину.
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Тільки приїхав з Баку. Там справді поважають українців та Україну. І там дуже стримано ставляться до паРаши
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ИМХО, если эти баклажаны с видео 20+ лет росли в атмосфере где агрессивным, наглым зажраным быдлом быть норма, приехать в чужую страну, там угрожать ее гражданам норма. То простите но я никак не поверю, что за полтора дня они осознали свою неправоту и изменились, просто по тому, что община взяла за шары. Я думаю, что временно притихли, пока ситауция не успокоится.

Хотя видос где Карась из С14 говорит с одним из малолетних дрыщей бабуинов реально смешной, какой бабуин был смелый когда они толпой кидались и какой зашуганый когда оказались 1 на 1 Ми завжди були поруч з українським народом, - діаспора азербайджанців України пояснила співвітчизникам, які напали на учасників акції "Зупини лося", неприпустимість таких дій - Цензор.НЕТ 7081
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===Хотя видос где Карась из С14....===
А где видео?
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На ФБ найди Евген Карась, полистай ленту до вчера
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По большому счету у нас так весь "молодняк" и "перевоспитывается".
Просто азербайджанцы приехали немного взрословатыми для перевоспитания, и могло быть закончиться не очень хорошо, только в этом проблема.
Ну и да, у них нам кто папа крутой начальник тот и пофигист, пацаны немного не сорентировались Ми завжди були поруч з українським народом, - діаспора азербайджанців України пояснила співвітчизникам, які напали на учасників акції "Зупини лося", неприпустимість таких дій - Цензор.НЕТ 9069
Я своему малому говорю по жизни, если я тебя не научу вести себя нормально, тогда тебя другие научат.
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и кем же оказался тот который про посольство Азербайджана говорил которому все было пох.ю так как в посольстве у него КТО ТО есть Кто именно в посольстве имеет к нему отношение?
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Деддушька у нево ф пасолстве даааааааааа!
Як би народ підсрачниками дедушьку загнав у літак котрий привіз гвоздики і гранати,і той би завіз дедушку "на істаріческой родіна панімаєш",то шакалята скоренько сховали б крильця в дупу і забули б що три азера з одного села проти двох вже не сила!
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Ну и хорошо, что конфликт разрядился. А с другой стороны, хоть простые наши граждане (в данном случае активисты) научат уважать Украину.
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Что безвиз животворящий делает! Паспорт Неньки нынче в цене......
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не безвиз, а шаурмные полетять с рынков домой..на Карабах...
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Вот как раз этого им и не хочется. Вид на жительство - паспорт. Вот и вся мета.
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а геройский дед...где?
(или он снимал все это на камеру)
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они извиняются, только когда их за кокки берут.....
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вот не делайте так больше - ведите себя как украинцы в Азербайджане, уважительно к хозяевам...
А то придется резко собрать вещички и уехать за один день...
Так пришлось сделать чеченцам в 90-е..,, а они по круче вас будут...
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Тільки приїхав з Баку. Там справді поважають українців та Україну. І там дуже стримано ставляться до паРаши
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И хорошо когда есть родственники которые научат уму разуму)
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Похвально. Все бы так ставили на место свою оступившуюся молодежь.

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Только их на место никто не ставит. Что-то не припомню, чтобы родственники какого-нибудь мажора так извинялись публично.
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было видео этих же ребят возле Оушен Плазы. Нашиим лепили, украинцам. Вышли хамовитые бабы, посрались с ними. Один урод выскочил с бейсбольной битой на них кидался. и орал что у него в машине ребенок (поэтому ему можно безоружных людей бить битами, видимо).
Ни копов, ни прохожие не вмешались.
Наше быдло показало себя во всей красе, а наши украинцы показали себя беспомощными терпилами.
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для лучшего усвоения манер группой молодых азербайджанцев, думаю, следовало подкрепить воспитательную работу парой-тройкой крепких тумаков...
надеюсь на это, а фото с их нетронутыми "воспитанием" лицами, было сделано до "урока"
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Там по-любому дідусь києм трохи попрацював.
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Везде есть быдло и нормальные люди. Быдло должно быть наказано. Сомневаюсь что сказав: "Простите меня дядя", оно перестанет быть быдлом !
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Верно. Такие лечатся только ударом в морду. Ми завжди були поруч з українським народом, - діаспора азербайджанців України пояснила співвітчизникам, які напали на учасників акції "Зупини лося", неприпустимість таких дій - Цензор.НЕТ 7555
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Пусть озеленяют парки и скверы(своевременно поливают), на благо жителей города.
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Диверсант, тебе кто сказал, что деревья нужно поливать в Украине, еще и "своевременно", деревья поливают только при посадке.
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Термин "озеленение" и предполагает высадку деревьев, кустов и других растений со своевременным поливом. Кстати, у нас проводится месячник озеленения наших городов. Мы все активно участвуем, так что я знаю, о чем говорю.
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Бач ,а буков знає що "чєрнавіцкіє " підливають тільки при посадці ,а потім тільки дощ і уринотерапія! Ми завжди були поруч з українським народом, - діаспора азербайджанців України пояснила співвітчизникам, які напали на учасників акції "Зупини лося", неприпустимість таких дій - Цензор.НЕТ 9789
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всё хорошо! что хорошо заканчивается! Ми завжди були поруч з українським народом, - діаспора азербайджанців України пояснила співвітчизникам, які напали на учасників акції "Зупини лося", неприпустимість таких дій - Цензор.НЕТ 7919 когда искреннее взаимопонимание вытесняет злобу это очень приятно, респект всем мудры людям с обеих сторон, которые смогли погасить конфликт
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Что интерестно, в ветке коментариев нет ни одного высера путинского троля.. Очередное доказательство, что без их руського мира мы сами у себя порядок наведем!
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банальная лабуда это все,чтоб утихомирить страсти.Это зверье себя еще проявит.
Одесса...через ВНУТРИквартальную дорогу перебегали девушка и парень..оказалось что перед машиной...выскочила четверка таких вот зверей и на них с матюками драться...НО на защиту ребят стали НЕ равнодушные граждане...зверью пришлось убраться.
Это хачье ведет себя так.как им позволяют.
И еще....здесь вам не москва.
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Конечно не Москва. В Москве столько всякого народу. Прямо вавилонское столпотворение. Каждый кто бывал подтвердит. А Украина расистская клоака.
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Почитайте комментарии. Не зря Майдан называли нацистским.
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И что в комментах не так?
Подавляющее большинство одобрительных.
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Очень смешно. Почитайте тут. Даже ксенофобскому Цензору пришлось удалить половину комментариев.
https://censor.net.ua/video_news/3090668/moyi_ded_v_posolstve_azerbayidjana_ya_vse_mogu_delat_mne_pohyi_ya_pistolet_mogu_pokazat_tvoyi_golova
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Админы могли удалить и комменты из-за поребрика. Они часто разжигают нетерпимость самого разного вида, в том числе, заходя и под украинскими прокси?
Вы не можете видеть того, что видят они.
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Да ладно, я читал все эти комментарии. Ни одного кацапа там не было. Это все были "цеевропейцы" от которых волосы вставали дыбом.
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Откуда Вы знаете, что не было? Я знаю несколько ников на форуме с украинскими флажками, под которыми пишут люди, находящиеся за пределами Украины. Они сами об этом писали неоднократно.
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Я как раз пишу по теме, предложенной Вами. Вы обвиняете украинцев в расизме.
Но подтвердить это достоверными фактами не можете.
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От неудобной темы. Вы видите на этом сайте какие украинцы на самом деле, а не с пропагандистского буклета, какими украинцы всегда себя рисуют.
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Нацизм и расизм в Украине после Майдана стал нормой.
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На этом сайте даже попадаются откровенно расистские статьи. И это в центральных СМИ. Это вообще немыслимое. Украина далеко не Европа, и все дальше и дальше.
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К сожалению этот сайт демонстрирует все паршивое нутро украинцев. Я бы на месте Порошенко вообще запретил бы это сайт, чтобы не позорить Украину.
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Серьезно?)
А какой сайт нужно оставить как хороший?
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Видишь ли, у украинцев вполне хорошее нутро. Ведь они - не рассеяне. А русофобия - это нормальная реакция любого здравомыслящего человека на всегда лгущего, заносчивого (на пустом месте), агрессивного, зашоренного, наглого вора и убийцу - рассеянина.
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Вам действительно не стыдно за читателей Цензора(половина вообще кажется неадекватной)?
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А ты, небось, (не побоюсь этого слова, если даже админ забанит), рассеянин?
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что - разве по тексту не видно, что он кацап? Их видно за версту по их ксенофобии и тупости.
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И например эти скакания. Это же всё нацистские штучки.
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Ватан, вибачай але ви всі давно вже нецікаві, в 2014 хоч заходили боти з IQ вище ніж в таргана, а сейчас вы реально уныло тупые одноколейные гниды, даже неинтересно общаться и что то доказывать.
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Кацапчику під болгарським айпі: є речі, які вам, популяції рабів, не зрозуміти. Продовжуй крокувати на день "победобєсія" з картонним танком на голові. І зніми стікер "На Берлін" зі свого трофейного Опеля чи Фольксвагена. Який ти доїжджаєш за онуком солдата Вермахта.
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Поверь, дошло и хорошо дошло. Беспредельничать у нас больше не будут. Они поняли, что Украина не рососсия и украинцы не будут кукарекать "чичнякруто!".
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Який переполох Ми завжди були поруч з українським народом, - діаспора азербайджанців України пояснила співвітчизникам, які напали на учасників акції "Зупини лося", неприпустимість таких дій - Цензор.НЕТ 3157
Це ж треба
Реально злякались, бо через борзу поведінку молодняка їх всіх могли жостко пресанути.
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Не совсем так. Просто Азербайджан сейчас не тот, что мы помним по совку.
И молодежь в Азербайджане по образованности и культуре сейчас 100 очков форы даст нашей.

Ну нашлась пара горячих голов. Их быстро поставили на место и напомнили, что вести себя надо подобающе той стране, из которой они приехали, а не той, в которой принято быковать по поводу и без повода (в Украине, например).
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Я не пам'ятаю жодних Азербайджанів..
Маю родича зі східним корінням і зв'язками, можу судити про ставлення і все інше..
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надо любых понаехавших уважать принявшую их страну и ее законы...уважаешь себя уважают тебя
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Добре, оскільки справа далі погроз з боку молодих телепнів не зайшла, і фізично чи матеріально не постраждав ніхто, то конфлікт можна вважати повністю вичерпаним. Особисто я задоволений і зла не тримаю на усіх азербайджанців, хоча цим конкретно особинам міліція мала би зробити офіційне застереження. І ці конкретно - мали би понести повну відповідальність за хуліганські дії, бо вони ж не вищі закону і розкаяння не звільняє від відповідальності за скоєне, так чи ні? Мінімум на адміністративний штраф вони наговорили, як я розумію, і чому мовчить і бездіє поліція, не реагуючи на злочин і не фіксуючи його офіційно, за фактом скоєння, , я відверто не розумію. Але це претензії до української поліції, а не до азербайджанців загалом.

Але! Тут як з умовним покаранням - якщо раптом щось таке знову, то цей випадок автоматично доплюсується до нових "подвигів". Не те щоби я був злопам'ятний, але просто злий і пам'ять у мене гарна...
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Я думаю таким підійшов би жеРаР депірдьє рейсовим гвоздико-гранатовозом у Баку,"с дедушкай ф чумайдане"!
Поїдьте з "безвізовим" тризубим паспортом у дойчланд ,наприклад, і пошліть якогось "карєнного африканця" найух, на слідуючий день вас сбу зустріне і Борисполі!
У них кому треба "правосудіє",а кому ні-"закон"!
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Азербайджан наш стратегический союзник. Потомки зороастрийцев - потомки ариев. Жаль, что под давлением Римских легионов им пришлось принять Ислам, но у каждого народа своя дорога. Азербайджан - замечательная страна, имеет древние истоки и богатое историческое наследие.
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Под давлением римских легионов им пришлось принять ислам ???? когда пал Рим и когда возник ислам, нема диссонансу?
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"Азербайджанские Герои Украины"? Интересные фантазии... А можна два списка?! В одном убийцы, воры, бандиты, паразиты, альфонсы, педофилы, жулики и хамские черти упоротые, а в другом, что там Герои! - просто честные и порядочные люди?
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я об этих героях тоже вопрос задал
может кто и ответит?
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Азебрайджанці - нормальні люди. Не пригадую жодної конфліктної ситуації з їхньою участю. Комусь не подобається те що вони активні у ринковому бізнесі? тож не жуйте шмарклі, відкрийте свій бізнес. Ліньки? Отож.
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Дедушка этих сопляков, настолько суров,что даже при его отсутствии на всех фото и видео после инцидента,ощущается его сила). Особенно его влияние, было отпечатано на рожах щеглов,когда они извинялись. Я почему-то еще сразу во время просмотра ролика,где эти дурачки хамили и упомянули "дедушку в посольстве" сразу подумал,что этот самый дедушка, им пропишет по первое число и быстро вразумит,так оно и вышло)))
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какие бы он "ласковые" не были всё равно они чужаки другой культуры и веры и часто унижают украинцев..... гнать их надо подколодных змеюк... не успеешь обернуться а уже нож в спине....
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Россияне тоже чужды украинской культуре Иван.
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приятно, что я ошибся.
Не ожидал такой быстрой, ответственной и адекватной реакции на инцидент со стороны авторитетных азербайджанцев в Украине.
Это похвально и поучительно. Для всех.
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Ведь, из рядов нашей диаспоры вышли Национальные Герои Украины, отдавшие свои жизни за суверенитет и территориальную целостность этой страны. Источник: https://censor.net.ua/p3091035
вот тут поподробней,кто из азербайджанцев стал Национальным Героем Украины???
нечего заниматься словоблудием из-за трёх чурбанов

этих тварей обязательно привлечь к уголовной ответственности и влепить депортацию пожизненную
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Браво, отлично поработали.
Дай Бог, чтобы наши украинцы умели вот так же извиняться за свои ошибки.
Не каждый так сможет.
Молодцы старшие - вышли из ситуации вполне достойно.
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константин андриюк в своё время был соведущим футбольной передачи
ему respect ,что неплохо разговаривает по-английски и будоражит тему об автобыдле
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Слова, словам одни слова . Вытащите этих ебланов на публику - и по мордасам, и по мордасам ! Это будет наглядно для всех
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМы всегда были рядом с украинским народом, - диаспора азербайджанцев Украины объяснила напавшим на участников акции "Зупини лося" соотечественникам о недопустимости таких действий. ФОТО
 
 
 
 
 
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