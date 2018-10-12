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 "Укроборонпром" представил мобильный комплекс "Харза" для защиты стратегических объектов. ФОТО

Госпредприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", входящая в состав Государственного концерна "Укроборонпром", на Международной оборонной выставке "Оружие и безопасность" представляет мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра "Харза".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Отмечается, что этот комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов (например, штабов, узлов связи, складов и баз хранения вооружения и военной техники, электростанций) от нападения диверсионных групп и беспилотников.

Комплекс осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении, обрабатывая и записывая информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения. Это позволяет обеспечить круглосуточную охрану периметра, территории и подступов к объектам при любой погоде и в любое время суток.

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"Харза" может эффективно отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии, что позволяет их заранее уничтожить или обезвредить. В частности, РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет - в 30 км. При этом "Харза" способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Также отмечается, что среди ее преимуществ - компактность: комплекс располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и скрытно его перемещать. Кроме того, система требует минимального времени для развертывания. Для приведения "Харзы" в активное состояние необходимо лишь 7 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" впервые показал "Берест" - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие. ФОТОрепортаж

Укроборонпром представил мобильный комплекс Харза для защиты стратегических объектов 01
Укроборонпром представил мобильный комплекс Харза для защиты стратегических объектов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3091020
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и ответ всем будкостроителям и их адвокатам, которые считают, что в диверсиях на артскладах виноват Путин. Виноват тот, кто их не предотвратил. На войне по другому не бывает.
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Одни пидерасты из кремля
взорвали склад и дали задание другим пидерастам, упоминать это событие в каждом дырке.
PS: не имею ничего против геев, пидерастов я не люблю..
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Вот и ответ всем будкостроителям и их адвокатам, которые считают, что в диверсиях на артскладах виноват Путин. Виноват тот, кто их не предотвратил. На войне по другому не бывает.
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Не думал, что у диверсантов такая глобальная задача, как смена власти...
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Иди Хартию модерируй, там уже за томос вся Белорусь нас поздравила , а гундяя твоего любимого самозванцем назвали.
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вкл
а почему у тебя флаг беларуси
а не наш
как у всех настоящих украинцев?
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В свете недавних событий в Ичне эта разработка выглядит особенно пикантно. Лишь бы что-то за бугор толкнуть побыстрее,а внутри страны-хоть трава не расти.
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Це добре! Побільше треба усіляких розробок від Укроборонпрому!
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Отлично, надо бы принимать на вооружение штук 10 таких, а лучше 20...
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Шото мне кажется, шо в эту харзу даже школьник из автомата попадет, не говоря про проф-диверсанта.
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Если школьник попадёт с расстояния 18 км...
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Достаточно 500 метров.
Ну видят они человека за 18 км и шо? Ни остановить его, ни шото ему сделать не имеют никакого права, если он не в периметре.

Хотел бы я посмотреть, как охрана будет гонять людей даже в километре от периметра.

Поэтому показать по итогам "как это было" получится. Но предотвратить вряд ли.
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О!!!! Это наверное не за периметр смотреть, а внутри периметра. Тогда другое дело.
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смешно же)
где была ваша харза когда беспилотники сепаров бомбили балаклею а кацапские пришельцы напали на калиновку?)
никто вью порошенко не смотрел в хмельницком?) когда он мудро прервал докладчика чтобы он не разглашал военную тайну по поводу того сколько влазит боеприпасов в новое суперсовременное бетонное укрытие от рошена?) которых петр алексеевич пообещал построить целых 8 штук в следующем году!)
сколько там в Ичне было? около 150 000 тонн? а в новое укрытие петра алексеича влазит только 1 тысяча!!!)) т.е. 8 000 тонн пристроют полюбасу, ито если его выберут))
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Именно там, где были все средства защиты, когда появлялись новые виды вооружения и тактика...
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Ну і де ж ці чудові мобільні системи захисту ? Чому не охороняють стратегічні склади ?Що МО не цікаво купувати,с відкатами нiчого не замутишь ??
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Цензор.НЕТФотоТехнологии"Укроборонпром" представил мобильный комплекс "Харза" для защиты стратегических объектов. ФОТО
 
 
 
 
 
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