 "Укроборонпром" представил мобильный комплекс "Харза" для защиты стратегических объектов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Отмечается, что этот комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов (например, штабов, узлов связи, складов и баз хранения вооружения и военной техники, электростанций) от нападения диверсионных групп и беспилотников.

Комплекс осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении, обрабатывая и записывая информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения. Это позволяет обеспечить круглосуточную охрану периметра, территории и подступов к объектам при любой погоде и в любое время суток.

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"Харза" может эффективно отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии, что позволяет их заранее уничтожить или обезвредить. В частности, РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет - в 30 км. При этом "Харза" способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Также отмечается, что среди ее преимуществ - компактность: комплекс располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и скрытно его перемещать. Кроме того, система требует минимального времени для развертывания. Для приведения "Харзы" в активное состояние необходимо лишь 7 минут.

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