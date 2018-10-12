 "Укроборонпром" представил мобильный комплекс "Харза" для защиты стратегических объектов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".
Отмечается, что этот комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов (например, штабов, узлов связи, складов и баз хранения вооружения и военной техники, электростанций) от нападения диверсионных групп и беспилотников.
Комплекс осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении, обрабатывая и записывая информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения. Это позволяет обеспечить круглосуточную охрану периметра, территории и подступов к объектам при любой погоде и в любое время суток.
"Харза" может эффективно отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии, что позволяет их заранее уничтожить или обезвредить. В частности, РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет - в 30 км. При этом "Харза" способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.
Также отмечается, что среди ее преимуществ - компактность: комплекс располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и скрытно его перемещать. Кроме того, система требует минимального времени для развертывания. Для приведения "Харзы" в активное состояние необходимо лишь 7 минут.
взорвали склад и дали задание другим пидерастам, упоминать это событие в каждом дырке.
PS: не имею ничего против геев, пидерастов я не люблю..
.. ДоХранялися !!!
а почему у тебя флаг беларуси
а не наш
как у всех настоящих украинцев?
Ну видят они человека за 18 км и шо? Ни остановить его, ни шото ему сделать не имеют никакого права, если он не в периметре.
Хотел бы я посмотреть, как охрана будет гонять людей даже в километре от периметра.
Поэтому показать по итогам "как это было" получится. Но предотвратить вряд ли.
где была ваша харза когда беспилотники сепаров бомбили балаклею а кацапские пришельцы напали на калиновку?)
никто вью порошенко не смотрел в хмельницком?) когда он мудро прервал докладчика чтобы он не разглашал военную тайну по поводу того сколько влазит боеприпасов в новое суперсовременное бетонное укрытие от рошена?) которых петр алексеевич пообещал построить целых 8 штук в следующем году!)
сколько там в Ичне было? около 150 000 тонн? а в новое укрытие петра алексеича влазит только 1 тысяча!!!)) т.е. 8 000 тонн пристроют полюбасу, ито если его выберут))