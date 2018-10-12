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Все про:Индонезия (75) цунами (41) жертвы (823)

 Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются. ФОТОрепортаж

По последним официальным данным на этот момент число погибших в результате цунами в Индонезии составляет 2073 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

По официальным данным, число погибших уже превысило 2070 человек. В основном - это жители города Палу, который пострадал сильнее всего. Никто не знает, сколько людей еще смогут найти в разрушенных кварталах Палу, но агентство по борьбе со стихийными бедствиями допускает, что число погибших может достичь 5 тысяч.

11 октября должно было быть последним днем поисков, но представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сказал на брифинге в Джакарте, что поиск продолжится до вечера пятницы.

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Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 01
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 02
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 03
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 04
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 05
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 06
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 07
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 08
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 09
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 10
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 11
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 12
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 13
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 14
Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются 15

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийском городе Палу 28 сентября. Оно вызвало цунами, высота волн во время которого превышала 3 метра. В городе разрушены около тысячи домов, больниц, торговых центров и гостиниц.

Источник: https://censor.net.ua/p3091017
 
 
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Страшне,( таке може бути і у Криму та Сочах)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧисло жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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