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 Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает, что 9 октября, в период с 07:23 до 09:25 со стороны вооруженных формирований РФ с направления Новой Таврии осуществлен обстрел дачного поселка населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области с применением артиллерии калибра 122 мм и 152 мм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 01

Около 17:00 9 октября по линии оперативных дежурных было получено сообщение о фактах попадания боеприпасов на улицах и во дворах жилого сектора населенного пункта Водяное. Адреса и номера домов установить не удалось в связи с отсутствием табличек с почтовыми адресами в дачном поселке.

Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из противотанковых гранатометов Новолуганское, - украинская сторона СЦКК


Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 03
Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 04

Прибыв на место обстрела, группа обнаружила 12 воронок от попадания снарядов калибра 122 мм по улицам и четырех во дворах жилого сектора и 1 воронку в болотистой местности.

Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СЦКК показали последствия обстрела наемниками гражданских объектов в Майорске, Новолуганском и Гнутово.. ФОТОрепортаж


Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 06

В результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупационных войск повреждена линия электропередач, крыша одного здания, стена другого, третье здание разрушено полностью. Также разрушена баня во дворе одного из домовладений.

Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 07

Также смотрите: В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм. ФОТОрепортаж


Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного 08

Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3090950
 
 
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В таких "халупах" у нас не живут. Вброс? Хоть ответили - стояще? Или только фотки в нет кидать?
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Интересно, а Красный Крест украинской стороне тоже везет помощь или только оркам...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоследствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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