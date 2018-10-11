 Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Около 17:00 9 октября по линии оперативных дежурных было получено сообщение о фактах попадания боеприпасов на улицах и во дворах жилого сектора населенного пункта Водяное. Адреса и номера домов установить не удалось в связи с отсутствием табличек с почтовыми адресами в дачном поселке.
Прибыв на место обстрела, группа обнаружила 12 воронок от попадания снарядов калибра 122 мм по улицам и четырех во дворах жилого сектора и 1 воронку в болотистой местности.
В результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупационных войск повреждена линия электропередач, крыша одного здания, стена другого, третье здание разрушено полностью. Также разрушена баня во дворе одного из домовладений.
Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения нет.
https://www.youtube.com/watch?v=ppPri11WuMA