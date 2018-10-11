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 Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов. ФОТО

После очередной попытки украсть муниципальный велосипед, на Троещине в Киеве временно прекращают работу два велопроката.

Об этом сообщает один из основателей компании Nextbike Алексей Кушка, передает Цензор.НЕТ.

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"За попытку украсть велосипед с парковки Nextbike задержан Грек Александр, 1984 г.р., еще один человек - Дейкун Александр Михайлович 1971 г.р. - разыскивается", - сообщил он.

По его словам, закрытый велосипед украли с парковки около 16:30 в выходной день и пронесли на плечах более 400 метров от станции, после чего он подал звуковой сигнал.

Инцидент случился на Троещине, которая лидирует по кражам муниципальных велосипедов.

"В связи с повышением в последнее время уровня вандализма и попыток краж велосипедов Nextbike на Троещине станция проката на пр. Ватутина и у Деснянского ЦНАП (пр. Маяковского) временно не работают!" - отметили в пресс-службе Nextbike.

Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов 01
Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов 02
Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов 03

Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов 04

Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3090913
 
   
 Топ комментарии
 
В Україні таких значна частина, одні вагони розбивають, другі велосипеди крадуть ,треті вже на бляхах їздять і т.д......
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вандализм лечится очень просто - большими штрафами, общественними работами и дубинкой по заднице
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З деяких українців ще довго потрібно вичавлювати бидло.
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В Україні таких значна частина, одні вагони розбивають, другі велосипеди крадуть ,треті вже на бляхах їздять і т.д......
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То, что в Украине есть "бляхи" - вина власти. Несмотря на петицию на сайте президента, никто закон о снижении налога на импорт авто принимать не спешит.
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нужна ещё петиция чтобы можно было красть велосипеды из прокатов.
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Такое ощущение, что это какой-то совершенно иной вид человека выродка-клептомана-вандала, у которого руки чешутся все поломать или украсть...
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Это не вид человека виноват.
Виновато воспитание.
Без воспитания человек, просто, обезьяна.
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Так ти вихователь! Працюєш в Державному Департаменті України з питань виконання покарань?
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Да! Именно там я и работаю! Два муніципальні велопрокати на київській Троєщині припиняють роботу через вандалізм і спроби крадіжок велосипедів - Цензор.НЕТ 5676
Ты совсем из ума выжил, дедуля.
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А ви думаєте більше 70 років серсерсерсера даремно пройшли? Звідки пішла поговорка: Нє пойман нє вор? Витравили з душ людей богобоязнь, а 90-ті гідість. Ось тепер маємо те що маємо.... На жаль...
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вандализм лечится очень просто - большими штрафами, общественними работами и дубинкой по заднице
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Це винуватий порошенко!
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Электрички, велосипеды....
Все таки, нужно давать украинцам оружие.
Нужно. Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов - Цензор.НЕТ 6695
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З деяких українців ще довго потрібно вичавлювати бидло.
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Якщо вичавити з них бидло, то залишиться лише лайно.
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Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить…© Фаина Раневская
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https://censor.net.ua/photo_news/3090904/vandaly_polnostyu_razgromili_vagon_elektrichki_fastovkiev_fotoreportaj

Небудьте байдужими - телефонуйте 102 Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов - Цензор.НЕТ 5013
Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию. Однако, по словам представителей "Укрзализныци", это обращение представителями правоохранительных органов по горячим следам было оставлено без реагирования - они приехали после неоднократных вызовов на станцию ​​Фастов только утром 11 октября.

Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов - Цензор.НЕТ 8890

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А що з тими, які велік утопили з ними ще соска була?
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Вимагають постійно, бо мають маркер-слово (порошенко), що працює як каталізатор виверження лайна.
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а что они хотели от киевского гарлема ? утопия просто какая то.
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Удивительно, что отдельные персоныши до сих пор в этой теме не увидели "руку Порошенко" Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов - Цензор.НЕТ 3008
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всегда обидно читать про вандалов...особенно сбивающихся в стаи - они беспощадны
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Если бы можно было вандалов лишать гражданства и высылать на восток...
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Я думаю что дело тут не в безразличии, а в том что нет доверия к полиции и системе правосудия. Сообщив о преступлении ты получаешь огромную головную боль и проблеиы находясь в статусе свидетеля. Также играет роль еще на кого нарвешься (заявишь в полицию), та же полиция тебя не защитит, ей на тебя абсолютно насрать, относятся к тебе как к нулю, а вот получить удар сзади ножом в спину от дружков преступника в последствии это на раз два и фиг кто кого накажет. Такая у нас печальная система в целом.
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Если за один украденный прокатный велик
будет сгарать 10 печерских джипов, эта муйня быстро прекратится.
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Для країни, в якій викрадають люки каналізації на брухт (за які потім "ахметов" купує суперлюкси в Лондоні) або гинуть під час зрізання ліній електропередач, ще зарано всякі роверові прокати.
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Нормальные люди на заработки уехали.Одни бывшие колхозники -активисты остались.Порядок в стране наводят.То поезд поломают,то велосипед украдут.
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То ли специально такой повод нашли, чтобы прикрыть воровство бюджетных средств, то ли у нас реально люди такие наоходятся, что любят гадить.
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какие лисапеды...тут эшелонами жонглируют, миллиардами кубов газа, а это просто баловство...
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Так вот такое быдло, которое ворует и ламает велосипеды, избирает себе депутатов, которые воруют миллиардами и ломают страну.
Быдло избирает себе такое же быдло, как и они сами.
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нужно прыпыныти физическое существование вандалов, а не велосипедных прокатов.
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гопота, мясо "узкого мира", комплексует, что так и не дождалась "рузге мир", как на ДАМбассе, вот быдло копеечное и самоутверждается
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиДва муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов. ФОТО
 
 
 
 
 
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