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 Погибшего на Донбассе воина Юрия Фешко похоронят 12 октября на Днепропетровщине. ФОТО

12 октября, в селе Оленевка Магдалиновского района Днепропетровской области состоится прощание с украинским воином Юрием Юрьевичем Фешко,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Юрьевич Фешко, 1994 года рождения, старший солдат, командир отделения-командир боевой машины 7-й роты 3-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 9 октября на Светлодарском направлении вследствие смертельного пулевого ранения, которое получил во время обстрела наших позиций врагами из крупнокалиберных пулеметов.

Юрий Фешко родился 01.05.1994 года в Оленевке. После прохождения срочной службы подписал с ВСУ контракт, и в декабре 2016 года прибыл в свое подразделение. Участвовал в боях в Авдеевке.

У него остались родители, брат и невеста.

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Погибшего на Донбассе воина Юрия Фешко похоронят 12 октября на Днепропетровщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3090912
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибшего на Донбассе воина Юрия Фешко похоронят 12 октября на Днепропетровщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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