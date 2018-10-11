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Все про:Киевская область (1523) Укрзализныця (1463) вандализм (384)

 Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев. ФОТОрепортаж

Вандалы сильно повредили вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев.

Об этом сообщил медиацентр Магистраль ПАО "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

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"В среду, 10 октября, в 22:50 на перегоне Фастов-Мотовиловка в Киевской области группа неизвестных лиц фактически разрушила вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев. Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона", - говорится в сообщении.

Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию. Однако, по словам представителей "Укрзализныци", это обращение представителями правоохранительных органов по горячим следам было оставлено без реагирования - они приехали после неоднократных вызовов на станцию ​​Фастов только утром 11 октября.

"Вместе с тем, выполняя свои обязательства по перевозкам, утром 11 октября железнодорожники были вынуждены отправить поезд по маршруту, закрыв разрушенный хулиганами вагон, поскольку отремонтировать его можно только в условиях депо. Таким образом от агрессивных действий вандалов пострадали, как железная дорога, так и пассажиры", - отметили в пресс-службе.

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Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев 02
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Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев 06

По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривен.

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По последним данным, за 8 месяцев Укрзализныця потратила 1 миллион гривен на восстановление пригородных поездов, пострадавших от актов вандализма.

Источник: https://censor.net.ua/p3090904
 
 
 Топ комментарии
 
Сцуко, это ж до какой степени надо быть моральным уродом...
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Повесить этот ущерб на полицию, которая у нас очень быстро реагирует.
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У полиции своих денег нет, они же из наших с вами карманов потянут... А вандалам нужно лет по 10 давать каторжных работ, тогда охота у других пропадет на подобные деяния...
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Выпускной экзамен в школе юных активистов? Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев - Цензор.НЕТ 5680
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Повесить этот ущерб на полицию, которая у нас очень быстро реагирует.
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У полиции своих денег нет, они же из наших с вами карманов потянут... А вандалам нужно лет по 10 давать каторжных работ, тогда охота у других пропадет на подобные деяния...
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Хммм, а откуда берет полиция деньги? Ах ну да, с наших налогов, то есть повесить ущерб на народ, а не на тех выродков, что это сделали. Умно, умно...
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Да, мы даём им деньги, но раз они их не отрабатывают, надо их забрать назад.
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Це ж якими дебілами треба бути! Поролон з сидінь виривали! Вандали повністю розгромили вагон електрички Фастів-Київ - Цензор.НЕТ 1677Зубами гризли чи що? Вандали повністю розгромили вагон електрички Фастів-Київ - Цензор.НЕТ 1677 От мерзотники!
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это даст полициянтам дополнительный стимул найти долбо..в
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Европейские законы в Украине не работают.
Украине нужны украинские законы.
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Например: за безбилетный проезд - высечь розгами на майдане.
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Сцуко, это ж до какой степени надо быть моральным уродом...
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Вот скажите, чем принципиально отличаются отморозки, громящие, например, фасад Генпрокуратуры, от отморозков, громящих вагон электрички? Ведь все же будет ремонтироваться из бюджета - с наших налогов. Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев - Цензор.НЕТ 4226
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Сам разницы не видишь ? Пример удачный, людям пох где будет сидеть ваш Югик (хоть на параше) и не пох где будут ездить они
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На сколько надо иметь маленький мозг, что бы получать удовольствие от подобного?

Да и в догонку, тот же вопрос можно задать некоторым авторам недовольных постов на ФБ, у которых УЗ виновата, в том, что спитое старое быдло, воспитало малодое все паскудящее быдло
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Мозг может быть и не совсем маленьким, в данном случае сработал стадный инстинкт. На любое групповое действие требуется соответствующая критическая масса толпы, в данном случае это могло быть порядка десяти человек.
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ДУмаю слово "человек" не совсем подходит для этих гениев мысли
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говорят, что власть плохая... А народ хороший？
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Нина Лабунская - назовите хоть одну страну где такое или подобное не случается и я опровергну вас ссылками и фото.....
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НароТ у нас добрий, щирий, доброзичливий, і дітки у них такі ж народжуються, так і живемо, ска!
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А они же , недоумки , гордятся собою! Хотя через их хвастовство можно же их и найти.Было бы желание у ментов...
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Аяяй! Как не неловко получилось !, кокорин с мамаевым ? Так они вроде новые хаты обживают, Обама лекции читает, кто? скажите мне:, кто это кроме этих отморозков мог такое утворить в центре Европы? , а , млять, про хутина-пуя забыл!, вот чертяка! Гы.
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А то, что у вас под носом творится, вам не интересно? Главное, что у хохлов?
Беларусь вандальная: самые громкие разрушения последних лет
Читать полностью: https://www.interfax.by/article/1140340
Вандализм и живодерство http://www.ctv.by/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Еще?
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Выше пишут , что такое происходит везде и готовы завалить ссылками, отличается только реакция на подобные действия.
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То же самое могу сказать и про наших уйокаф, более того уже 100500 раз об этом писал, а что тебя так задело? , своё говно не пахнет? При всей нашей дерьмовой власти, за такое быдланы уже в изоляторе сидели бы. Ще?
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К сожалению, как под копирку повторяются события 100-летней давности. Разгул уличной преступности заставит людей требовать "железной руки". А к чему это может привести, для тех кто интересуется историей секретом не является.
Чтобы понять что происходит, ищите тех кому это выгодно.
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Поки не буде відповідного покарання - порядку не буде.
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Я бы из самих отмонтировать все заставила.
Ненавижу вандализм.
Гадят чужой труд.
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Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию. Однако это обращение представителями правоохранительных органов по горячим следам было оставлено без реагирования - они приехали после неоднократных вызовов на станцию ​​Фастов только утром 11 октября
____________________
Полиция как всегда на высоте!!!
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Нація почала деградувати. Особливо це помітно на поведінці молоді в суспільстві. За 27 років незалежності держави, звичайні українці виживали хто як міг: скрута, злидні, безвихідь. А влада в цей час тотально грабувала країну. Ось і маємо результат. Нічого просто так не минає. Тому усі президенти, міністри, керівники областей і більшість депутатів, які були при владі майже три десятиліття, повинні сидіти на лаві підсудних в Гааз. За пограбування країни, за деградацію нації і за геноцид власного народу.
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Вы хотите получить объяснение смысла действий уголовников?
Вы еще у орков в ЛДНР смысл их действий спросите.
Там нет смысла, это бандиты, уголовники, или попросту гопники.
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Чтобы так раздолбать вагон - нужно немало попотеть. Плюс можно пораниться. Плюс шанс нарваться на мусоров. Без причины это тупо нецелесообразно делать. Так что вопрос смысла остаётся.
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Перенимайте опыт мэра Нью-Йорка Джулиани.
"zero tolerance", полная нетерпимость к любому проявлению вандализма.
Прекрасно работает метод Джулиани Вандали повністю розгромили вагон електрички Фастів-Київ - Цензор.НЕТ 7413
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было время когда полиция в электричках дежурила.... а что сейчас а аваков? а слабо вандалов отыскать и посадить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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