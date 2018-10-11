 Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил медиацентр Магистраль ПАО "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

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"В среду, 10 октября, в 22:50 на перегоне Фастов-Мотовиловка в Киевской области группа неизвестных лиц фактически разрушила вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев. Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона", - говорится в сообщении.

Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию. Однако, по словам представителей "Укрзализныци", это обращение представителями правоохранительных органов по горячим следам было оставлено без реагирования - они приехали после неоднократных вызовов на станцию ​​Фастов только утром 11 октября.

"Вместе с тем, выполняя свои обязательства по перевозкам, утром 11 октября железнодорожники были вынуждены отправить поезд по маршруту, закрыв разрушенный хулиганами вагон, поскольку отремонтировать его можно только в условиях депо. Таким образом от агрессивных действий вандалов пострадали, как железная дорога, так и пассажиры", - отметили в пресс-службе.













По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривен.

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По последним данным, за 8 месяцев Укрзализныця потратила 1 миллион гривен на восстановление пригородных поездов, пострадавших от актов вандализма.