 Воин 92-й ОМБр Олеся Бакланова погибла 10 октября в районе шахты Бутовка от пулевого ранения, полученного во время дежурства на боевом посту. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 10 октября вечером, в районе шахты Бутовка Донецкой области, во время дежурства на боевом посту погибла 19-летняя Олеся Бакланова, 1999 года рождения, уроженка Луганской области, солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады. Об этом на странице Фейсбук-сообщества "Чугуев info" сообщил депутат Чугуевского городского совета Роман Лихачев.

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Солдат 92 бригады Олеся Бакланова была на боевом посту, когда получила смертельное ранение. Трагедия произошла 10 октября вблизи Шахты Бутовка (Донецкая область), в 300 метрах от позиций противника. Как рассказал KHARKIV Today боевой побратим Олеси Вячеслав, смертельное ранение она получила, когда выглянула для осмотра боевых позиций из бойницы.

"Была тишина, ничего не предвещало беды. Мы раз в несколько минут просматриваем позиции с бойницы, было уже почти восемь часов, и она вылезла в бойничку, посмотрела в прибор ночного видения. По словам моего зама, который был ее напарником, когда он зашел посмотреть, где она, то увидел, что Леся лежит - сначала подумал, что, может, сознание потеряла, но потом оказалось, что нет. Я не думаю, что это был снайпер. Я видел фото… Снайпер вряд ли стреляет очередью", - рассказал Вячеслав.

Вячеслав служил с Лесей в одном батальоне, но в разных подразделениях. По его словам, контракт с 92 бригадой она подписала в 18 лет. Воевала в Марьинке.

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- Она была в пехоте. Солдат. Леся была очень боевой девочкой. Когда она пришла на контракт, ей было всего 18 лет. Если я не ошибаюсь, день рождения у нее 11 января 1999 года. Ей, когда сказали, может ты будешь с девочками в тылу на связи сидеть или еще что-то. Она ответила: "Нет, нет, я хочу воевать". Ну она, если честно, больше на пацана была похожа. Она была коротко стриженая, как и мы, одета по-военному. Все называли ее "Леська", - рассказал Вячеслав.

Родом Олеся Бакланова из Луганской области. В день трагедии она подписала рапорт о том, чтобы поехать в вуз сдать сессию.



