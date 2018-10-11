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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко посетил многонациональные учения "Чистое небо - 2018": "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле". ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Хмельницкую область Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко посетил Объединенный операционный центр сил многонациональных учений "Чистое небо - 2018" (Clear Sky - 2018), в которых принимают участие украинские военные и военные стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Отмечается, что учения призваны повысить уровень совместимости Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с воздушными силами вооруженных сил США и НАТО, отработать эффективное совместное управление операций в воздухе, отработать совместное использование возможностей разведки и наблюдения, а также кибернетической защиты, которая сфокусирована на потребностях воздушных сил.

Президент проинспектировал ход проведения этих учений, посмотрел пролеты и демонстрацию боевых возможностей самолетов, участвующих в учениях. Также Президент наблюдал за действиями группы тактических самолетов в воздухе с помощью средств автоматического отображения полетов.

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Верховный Главнокомандующий ВСУ встретился с заместителем Командующего силами Кибернетического командования вооруженных сил США генерал-лейтенантом Винсентом Стюартом, а также пообщался с командирами бригад и других подразделений ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

"Это самые большие учения за последние четыре года. В них задействованы более пятидесяти самолетов из восьми стран НАТО и наши самолеты - украинских Воздушных сил. Цель учений - наращивание уровня совместимости нашей боевой авиации с воздушными силами вооруженных сил США и других государств - членов Альянса", - подчеркнул Президент.

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Глава государства отметил: "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле, а военные летчики забыли, что такое небо. А вот сегодня каждый из вас имел возможность убедиться в профессиональном мастерстве наших боевых пилотов - воинов, которые сверхсложные задачи выполняют на равных со своими иностранными коллегами".

"Наши штурмовики, наши истребители, наши бомбардировщики находятся в полной координации с центром управления, выполняют боевые задачи вместе с F-15, F-16 стран-членов НАТО и получили высокие оценки со стороны наших партнеров. Гордимся украинскими воинами", - добавил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что "агрессор хорошо и целенаправленно подготовился к захватническим действиям". "Свою армию агрессор укреплял, а нашу через агентуру в украинской власти - разрушал. Тем не менее, в 2014 году, сконцентрировав все имеющиеся ресурсы, благодаря мужеству воинов и мощному волонтерскому движению, которое в самые тяжелые времена подставило плечо, благодаря воле украинского народа мы остановили агрессора. А в дальнейшем армия возобновила боеспособность, приобрела боевой опыт, нарастила оперативные возможности, улучшила техническую оснащенность", - отметил Порошенко.

Президент сообщил, что уже сформированы тридцать девять боевых бригад и ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения, а на потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, готовых к отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления, с Приднестровья и севера, был увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск, что позволило усилить противовоздушную оборону страны.

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Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 01
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 02
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 03
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 04
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 05
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 06
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 07
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 08
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 09
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 10
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 11
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 12
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 13
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 14
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 15
Порошенко посетил многонациональные учения Чистое небо - 2018: Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле 16

Источник: https://censor.net.ua/p3090896
 
   
 Топ комментарии
 
Ждём кацапского визга, шикалад,барыга, будка, жулькошлюхи апорт!
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ПетроЛексеич себе новый костюм пошил, красава. Ну а что, повод есть, никогда еще мы не были так дружны с США. Буду голосовать за Петра только ради того, чтобы он страну за шкирку затащил таки в НАТО, верю что у него это получится
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Истину глаголите сударь.
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Ну Петя хоть бы спросил, коль сам не в курсе - в самолетах ржаветь-то почти нечему.
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Ну Петя выражался фигурально, все понимают что к чему.
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Порошенко посетил многонациональные учения "Чистое небо - 2018": "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле" - Цензор.НЕТ 8894
Порошенко посетил многонациональные учения "Чистое небо - 2018": "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле" - Цензор.НЕТ 2862

наши американские друзья по прежнему ведутся на фирменный фокус петра алексеевича "в какой руке цукерка?")
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Американцы ну такие рассеянные, прям не знаю, могут и забыть, что-нибудь на аэродроме.
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Ну той дядько, що афроамериеанець, зачотний... Прямо вилитий натобандерівець... буде приходити в снах для рашиків) А може прилітати) А може якось кібернитично)
Одним словом КЛАСС!!
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а хто то? камуфляж морпіховський.. а Ігли наче б то нациків,писали.. три зірки бачу..
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"Ну той дядько, що афроамериеанець, зачотний... Прямо вилитий натобандерівець..."

ага - з Турчиновим ну не брати-близнюки - але далекі родичі - точно...
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39 бригад это хорошо, но нужно оговориться, что боевые из них не все.
Например из шести танковых - половина резервных.
Из 20ти механизированных - восемь резервных.
Далее арта и ракеты, ну там получше соотношение, но тоже резервные пару есть.
Итого треть бригад это резервные сокращенного состава.
В принципе правильно, ибо где набрать столько солдат на все 39.
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Ждём кацапского визга, шикалад,барыга, будка, жулькошлюхи апорт!
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Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле". - Може окислялись?
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ПетроЛексеич себе новый костюм пошил, красава. Ну а что, повод есть, никогда еще мы не были так дружны с США. Буду голосовать за Петра только ради того, чтобы он страну за шкирку затащил таки в НАТО, верю что у него это получится
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Так затащил или надо верить...уверен, ближайшие 10 лет нам это не светит, а потом кому мы без боеприпасов нужны ? Ну вы поняли...
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Все буде добре. Порошенко єдиний президент.
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теперь МЫ - СОЮЗНИКИ и Украине надо ЭТО ЦЕНИТЬ !!!
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Ага, а также нищий на паперти и поп коллеги..."союзники" хлебало отвернули и ждали, выкарабкается Украина или сдохнет в муках, нахрена думкою багатиты, известно кто это делает.
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на 6 фотці знизу Порох питає:
москалям отакий болт показувати?
Негр:
Більший.
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Хорошо шо "ржавели", иначе уже бы в тёплые края улетели...в Панаму например, в14 парадном году.
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Я не представляю Юлю главнокомандующей Украинской армией во время войны,ну честное слово какая то пародия будет,ей легче опять вернуться под крыло Кремля,а армию распустить Порошенко відвідав багатонаціональні навчання "Чисте небо-2018": "П'ять років тому наші літаки іржавіли на землі" - Цензор.НЕТ 7087
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"Порошенко посетил многонациональные учения "Чистое небо - 2018": "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле" - и так бы и продолжали ржаветь на земле, если бы не кремлёвский мясник, пришлось между рошенами, иногда и заниматься войной, не знаю даже, кто больше поучаствовал в реанимации армии Украины, Янушенко, или бес путлер, но во всяком случае, шоколадный Пахан за эти четыре с половиной года увеличил своё состояние в два раза.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко посетил многонациональные учения "Чистое небо - 2018": "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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