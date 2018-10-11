 Порошенко посетил многонациональные учения "Чистое небо - 2018": "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Отмечается, что учения призваны повысить уровень совместимости Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с воздушными силами вооруженных сил США и НАТО, отработать эффективное совместное управление операций в воздухе, отработать совместное использование возможностей разведки и наблюдения, а также кибернетической защиты, которая сфокусирована на потребностях воздушных сил.

Президент проинспектировал ход проведения этих учений, посмотрел пролеты и демонстрацию боевых возможностей самолетов, участвующих в учениях. Также Президент наблюдал за действиями группы тактических самолетов в воздухе с помощью средств автоматического отображения полетов.

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Верховный Главнокомандующий ВСУ встретился с заместителем Командующего силами Кибернетического командования вооруженных сил США генерал-лейтенантом Винсентом Стюартом, а также пообщался с командирами бригад и других подразделений ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

"Это самые большие учения за последние четыре года. В них задействованы более пятидесяти самолетов из восьми стран НАТО и наши самолеты - украинских Воздушных сил. Цель учений - наращивание уровня совместимости нашей боевой авиации с воздушными силами вооруженных сил США и других государств - членов Альянса", - подчеркнул Президент.

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Глава государства отметил: "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле, а военные летчики забыли, что такое небо. А вот сегодня каждый из вас имел возможность убедиться в профессиональном мастерстве наших боевых пилотов - воинов, которые сверхсложные задачи выполняют на равных со своими иностранными коллегами".

"Наши штурмовики, наши истребители, наши бомбардировщики находятся в полной координации с центром управления, выполняют боевые задачи вместе с F-15, F-16 стран-членов НАТО и получили высокие оценки со стороны наших партнеров. Гордимся украинскими воинами", - добавил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что "агрессор хорошо и целенаправленно подготовился к захватническим действиям". "Свою армию агрессор укреплял, а нашу через агентуру в украинской власти - разрушал. Тем не менее, в 2014 году, сконцентрировав все имеющиеся ресурсы, благодаря мужеству воинов и мощному волонтерскому движению, которое в самые тяжелые времена подставило плечо, благодаря воле украинского народа мы остановили агрессора. А в дальнейшем армия возобновила боеспособность, приобрела боевой опыт, нарастила оперативные возможности, улучшила техническую оснащенность", - отметил Порошенко.

Президент сообщил, что уже сформированы тридцать девять боевых бригад и ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения, а на потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, готовых к отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления, с Приднестровья и севера, был увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск, что позволило усилить противовоздушную оборону страны.

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