 Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины. ФОТО

Конструкторы показали ракетный катер, который создадут для ВМС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина - 9,6 метров.

Катер разрабатывает ЗАО "Завод кузница на Рыбальском". Разработка носит название "Лань". Катер создадут для нужд Военно-морских сил Украины с украинским вооружением.

Прототипом проекта "Лани" является проект скоростного ракетного катера "Веспа", который показали на выставке "Оружие и безопасность 2018" в Азербайджане. Главный конструктор ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко рассказал, что с некоторыми мелкими различиями этот проект под шифром "Лань" будут строить для нужд Военно-морских сил Украины.

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Катер будет оборудован вооружением отечественного производства. В частности, проектом предусмотрена установка 8 противокорабельных ракет ПКР Нептун (Укр), ЗРК Арбалет-К (Укр), 16 переносных ЗРК Игла, артиллерийской установки 76 мм АК-176, двух артиллерийских установок АК-630М, двух пулеметов 12,7 мм, радара Morena Delta-3D и системы управления огнем Protazan-K, Spys-K.

Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина – 9,6 метров. Максимальная скорость катера составит 40 узлов, дальность плавания на экономической скорости 2300 миль, также предусматривается 38 (+6) человек экипажа.

Ракетный катер предназначен для патрулирования, осуществления конвоирования и в случае необходимости уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника как самостоятельно, так и во взаимодействии с ударными силами флота.

Заложить первый корпус этого катера планируют до конца этого года.

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