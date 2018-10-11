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 Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины. ФОТО

Пока публике продемонстрировали только макет катера. Но над его созданием уже идет работа.

Конструкторы показали ракетный катер, который создадут для ВМС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина - 9,6 метров.

Катер разрабатывает ЗАО "Завод кузница на Рыбальском". Разработка носит название "Лань". Катер создадут для нужд Военно-морских сил Украины с украинским вооружением.

Конструкторы рассказали о Лани - новом ракетном катере для ВМС Украины 01

Прототипом проекта "Лани" является проект скоростного ракетного катера "Веспа", который показали на выставке "Оружие и безопасность 2018" в Азербайджане. Главный конструктор ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко рассказал, что с некоторыми мелкими различиями этот проект под шифром "Лань" будут строить для нужд Военно-морских сил Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Кузня на Рыбальском" разработала универсальную дистанционно управляемую платформу "Пиранья". ФОТО

Катер будет оборудован вооружением отечественного производства. В частности, проектом предусмотрена установка 8 противокорабельных ракет ПКР Нептун (Укр), ЗРК Арбалет-К (Укр), 16 переносных ЗРК Игла, артиллерийской установки 76 мм АК-176, двух артиллерийских установок АК-630М, двух пулеметов 12,7 мм, радара Morena Delta-3D и системы управления огнем Protazan-K, Spys-K.

Конструкторы рассказали о Лани - новом ракетном катере для ВМС Украины 02

Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина – 9,6 метров. Максимальная скорость катера составит 40 узлов, дальность плавания на экономической скорости 2300 миль, также предусматривается 38 (+6) человек экипажа.

Конструкторы рассказали о Лани - новом ракетном катере для ВМС Украины 03

Ракетный катер предназначен для патрулирования, осуществления конвоирования и в случае необходимости уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника как самостоятельно, так и во взаимодействии с ударными силами флота.

Заложить первый корпус этого катера планируют до конца этого года.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" впервые показал "Берест" - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3090894
 
   
 Топ комментарии
 
Можно и в Николаев подкинуть заказов на военные корабли, а то кораблестроительные заводы просто потеряем.Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 2402
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Отличная новость! До конца года заложат первую "Лань". Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4330
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Вот станут они частью корпорации Рошен - вот тогда может быть...
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Отличная новость! До конца года заложат первую "Лань".
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пора копать Сивашский канал для переброски в Азов
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Можно и в Николаев подкинуть заказов на военные корабли, а то кораблестроительные заводы просто потеряем.
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Вот станут они частью корпорации Рошен - вот тогда может быть...
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как только петр алексеич их приватизирует
так заказы сами посыпятся
главное корабеллам не протупить на выборах 31 марта
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к сожалени, Николаевские суд заводы сейчас проходят процедурц банкротства и долговой очистки.. а долги накоплены "заботливыми ручками" нардепа Новинского (он же "сука православная").. я думаю через несколько лет, Николалаевские суд заводы запустятся и получат военные заказы
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лола словечко замолвил за эту суку ПРи ПРедоставлении украинского гражданства. будучи
ПРи гопниках. вице премьером.
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если у тебя завелась "лола" - сходи к венерологу, а Порох никогда не был "вице-премьером"
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Нету уже в Николаеве судостроительных заводов. Все.
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Заводы може ещё и есть, а вот сварщики все в Гданьске давно.
Остались директора, бухгалтера и снабжение.
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вот,все эти диреХтора,буХалтера и будут вместо сварщиков)
думаю,что для такого проекта высококвалифицированные сварщики найдутся
почему?да ,потому ,что зарплаты сделают вменяемые для такой работы
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61 Коммунара проходит процедуру банкротства, завод Океан проходит процедуру банкротства. ЧСЗ уже давно не существует. Так что ещё есть у нас в Николаеве? Зорю вот осталось доконать, Петя классного директора назначил, он полным ходом этот завод убивает. Не буду говорить какие он себе премии рисует каждый месяц, при том, что заказов нет.
Так что все ок. Все идет по плану.
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Это ЗаЛКа больше нету - расстащили "суки православные" ака инвесторы из-аз поребрика
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Наконец-то ракетный катер. Это основа для будущих ВМС.
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Все упирается в сроки разработки ПКР "Нептун". Финансирование есть, но технологические процессы деньгами не ускоришь. Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4474
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Похож? Только меньше в 10 раз.

Фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков Водоизмещение: полное 5400 т
стандартное 4500 т
Длина наибольшая 135 м
Ширина 16 м.
Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4383
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При этом у "Лани" практически те же боевые качества
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Нептун это Х-35. Крылатая дозвуковая противокорабельная ракета.
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Для такої калюжі як Чорне Море завеликий.
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Так все корабли обводами похожи, только размером отличаются. Нет?
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имхо название какое то чмошное прямо как у кацапов
я бы назвал "Кабан"
и как бы верховного главногомандующего кузней не забыли
и кацапы поусираются когда узнают шо за ними плывет кабан
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Я чому "Кабан"? Краще вже "Вепр" або "Сікач" ..
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так вепр уже есть
бронетранспортер
в сикач кацапы не поймут
поэтому не успеют испугаться))
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Первые замечания. Зачем в носовой части вообще фальшборт? Не лучше ли было палубу бака сделать чуть выше и ограничиться леерами? Наклон форштевня маловат. Но в общем концепция ничего так. На "3" с плюсом катер.....на уровне дипломного проекта студента 6 курса кораблестроительного универа из Николаева. Как говорится, на безрыбье и рак - рыба)
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Зачем в носовой части вообще фальшборт?
а вдруг гройсман премьером останется?
тогда на этом катере можно будет ещё и арбузы возить
после того как мы кацапам сраку до лопаток разорвём))
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Я не к ому , чтобы обидеть конструкторов из Киева, просто нужно смотреть, что проектирует Запад и учиться у них. Там все передовое и лучшее
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чтобы проектировать нужны люди
а на кузне думаю тупо достали проекты которые пылились в шкафах со времён совка
и перекрасили их в цвета национального флага
.... нет всего этого уже давно на кузне типа НИОКР и прочей лабуды
а так с тобой согласен, проще пойти по китайскому пути, купить нормальный катер и передрать его 1 к 1 , двигатели на заводе малышева и тяже сделают если там еще не полная жопа настала
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Это не совок, это украинская разработка, читай ниже.
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Вот что ты умничаешь здесь, терминами швыряешься? А как ты без фальшборта заметность повысишь? И вообще, как ты собираешься обосновать, что этот катер разработан на ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" под чутким руководством сладчайшего ПоПА, а не та самая "Лань" которая разработана казенным предприятием «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» (КП «ИПЦК») в городе Николаеве? Ведь тех "Ланей" при содействии государственной компанией "Укринмаш" ещё с 2012-го года построено во Вьетнаме уже 7 штук ( и там как раз леерное ограждение палубы). А значит те катера как очередная пэрэмога к выборам не годятся, а нужны "новые". Вот их и "разработали" на "Кузнеце" даже не имея опытового бассейна. Конструктори розповіли про "Лань" - новий ракетний катер для ВМС України - Цензор.НЕТ 3603 Обычно такая разработка называется тюнингом.

"Вьетнамцы" кстати себя не плохо зарекомендовали и там есть облегченная патрульная версия, она оказалась не хуже "Айлендов". У вьетнамцев и те и те есть. Конструктори розповіли про "Лань" - новий ракетний катер для ВМС України - Цензор.НЕТ 5286
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Это работа еще не на один год, даже Нептуны появятся нескоро, были только пробные пуски для испытания двигателя без системы наведения.
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Никто не мешает сначала построить 4-6 таким катеров, а потом довооружить их ракетами.
Но в принципе да, думаю два года это минимум.
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Прекрасная новость! Жду возобновления программы "Украинский корвет", и переговоров по приобретению немецких лодок 214 проекта
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корвет да . а подлодки это очень не близкое будущее
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Не все так печально. Немецкие лодки очень не плохи, и относительно недорогие. В 12 году их предлагали примерно по €500 млн. Это гораздо меньше, чем воруют и списывают чиновники
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Хороший кораблик, и кстати не такой и маленький, 640 тонн... это еще не корвет, но на сторожевик вполне тянет...
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Эк как ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" поперло, макеты катеров, мехи с китайскими колесиками от кравчучки, хотя я не против, главное не ведитесь на пропаганду.

Теперь, не подумайте шо я сру, посмотрите в ютубе на ракетные катера НАТО двацатилетнего выпуска. Без обид. СЛАВА УКРАИНЕ
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Ничего другого я не ожидал... В Николаеве разработали современный боевой корабль на основе тримарана по стандартам США + технология стелс... Причем ещё лет 5 назад...
Но кому оно надо. Возьмем технологические наработки "любимой" страны соседа и сделаем допотопное говно, устаревшее по всем параметрам( особенно ходовым качествам ) лет на 30 в лучшем случае...
Кто хочет Рошенок тридцатилетней давности покушать?
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P.S. В Николаеве до сих пор стоит ракетный крейсер Украина. Построен на 95%. Доставить только оборудование. Но правильно, кому та Украина нужна...
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ті хто не за рошен.
то ті зрадоботи.
мінстецівські пишуть.
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заявленные характеристики не плохи . но

почему в проект заложено арт. вооружение российского производства ? да и в ЗРК " Арбалет" используют ракеты от ПЗРК " Игла" а они тоже москальские

дизайнера на Лен.Кузне или нет или он злостный прогульщик

водоизмещение 550 тонн . это как у российского "Буяна" это уже не ракетный катер а малый корвет . по советской терминологии МРК
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??? От им нравятся пухкалки на форштевне. Да? От шо значит традиция. Просто неудобно сбоку глянуть. Да выкиньте вы ту сраную удочку для форели!!! У вас же уже есть Ольха в серии, что тяжело ее запихнуть спереди???
Так то уже будет не просто катер, а с большой буквы.....
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Схоже,користуючись посадою президент його підприємства нас розпилять майже увесь бюджет.
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Надо назвать не "Лань", а "Длань" - бить врага по хребту и держать за крашанки.
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Цензор.НЕТФотоТехнологииКонструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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