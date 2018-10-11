 Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины. ФОТО

Конструкторы показали ракетный катер, который создадут для ВМС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український мілітарний портал".
Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина - 9,6 метров.
Катер разрабатывает ЗАО "Завод кузница на Рыбальском". Разработка носит название "Лань". Катер создадут для нужд Военно-морских сил Украины с украинским вооружением.
Прототипом проекта "Лани" является проект скоростного ракетного катера "Веспа", который показали на выставке "Оружие и безопасность 2018" в Азербайджане. Главный конструктор ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко рассказал, что с некоторыми мелкими различиями этот проект под шифром "Лань" будут строить для нужд Военно-морских сил Украины.
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Катер будет оборудован вооружением отечественного производства. В частности, проектом предусмотрена установка 8 противокорабельных ракет ПКР Нептун (Укр), ЗРК Арбалет-К (Укр), 16 переносных ЗРК Игла, артиллерийской установки 76 мм АК-176, двух артиллерийских установок АК-630М, двух пулеметов 12,7 мм, радара Morena Delta-3D и системы управления огнем Protazan-K, Spys-K.
Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина – 9,6 метров. Максимальная скорость катера составит 40 узлов, дальность плавания на экономической скорости 2300 миль, также предусматривается 38 (+6) человек экипажа.
Ракетный катер предназначен для патрулирования, осуществления конвоирования и в случае необходимости уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника как самостоятельно, так и во взаимодействии с ударными силами флота.
Заложить первый корпус этого катера планируют до конца этого года.
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так заказы сами посыпятся
главное корабеллам не протупить на выборах 31 марта
ПРи гопниках. вице премьером.
Остались директора, бухгалтера и снабжение.
думаю,что для такого проекта высококвалифицированные сварщики найдутся
почему?да ,потому ,что зарплаты сделают вменяемые для такой работы
Так что все ок. Все идет по плану.
Фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков Водоизмещение: полное 5400 т
стандартное 4500 т
Длина наибольшая 135 м
Ширина 16 м.
я бы назвал "Кабан"
и как бы верховного главногомандующего кузней не забыли
и кацапы поусираются когда узнают шо за ними плывет кабан
бронетранспортер
в сикач кацапы не поймут
поэтому не успеют испугаться))
а вдруг гройсман премьером останется?
тогда на этом катере можно будет ещё и арбузы возить
после того как мы кацапам сраку до лопаток разорвём))
а на кузне думаю тупо достали проекты которые пылились в шкафах со времён совка
и перекрасили их в цвета национального флага
.... нет всего этого уже давно на кузне типа НИОКР и прочей лабуды
а так с тобой согласен, проще пойти по китайскому пути, купить нормальный катер и передрать его 1 к 1 , двигатели на заводе малышева и тяже сделают если там еще не полная жопа настала
"Вьетнамцы" кстати себя не плохо зарекомендовали и там есть облегченная патрульная версия, она оказалась не хуже "Айлендов". У вьетнамцев и те и те есть.
Но в принципе да, думаю два года это минимум.
Теперь, не подумайте шо я сру, посмотрите в ютубе на ракетные катера НАТО двацатилетнего выпуска. Без обид. СЛАВА УКРАИНЕ
Но кому оно надо. Возьмем технологические наработки "любимой" страны соседа и сделаем допотопное говно, устаревшее по всем параметрам( особенно ходовым качествам ) лет на 30 в лучшем случае...
Кто хочет Рошенок тридцатилетней давности покушать?
то ті зрадоботи.
мінстецівські пишуть.
почему в проект заложено арт. вооружение российского производства ? да и в ЗРК " Арбалет" используют ракеты от ПЗРК " Игла" а они тоже москальские
дизайнера на Лен.Кузне или нет или он злостный прогульщик
водоизмещение 550 тонн . это как у российского "Буяна" это уже не ракетный катер а малый корвет . по советской терминологии МРК
Так то уже будет не просто катер, а с большой буквы.....